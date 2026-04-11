CFTC กำลังวางตำแหน่งเป็นผู้กำกับดูแลหลักตลาดคริปโต: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับวงการ?

CFTC เดินหน้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลหลักตลาดคริปโต: การจัดตั้งทีมงานด้านนวัตกรรม การแบ่งเขตอำนาจกับ SEC และการเปิดตัวระบบจำแนกประเภทโทเคน พร้อมวิเคราะห์ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้
คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสหรัฐฯ ( CFTC ) กำลังปรับบทบาทของตนเองให้เป็นผู้กำกับดูแลหลักของตลาด คริปโต อย่างเป็นระบบ โดยมีพัฒนาการล่าสุดคือการประกาศรายชื่อทีมหลักของ “คณะทำงานด้านนวัตกรรม” (Innovation Task Force) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ภายใต้การนำของ Michael Passalacqua ที่ปรึกษาอาวุโสของประธาน CFTC Michael Selig กระบวนการนี้กินระยะเวลานานหลายเดือน ครอบคลุมถึงการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( SEC )
การออกแนวทางจำแนกประเภทโทเคน และการอนุญาตให้ซื้อขาย Spot Crypto บนตลาดอนุพันธ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตลาดคริปโตต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแล ระหว่าง SEC ที่มองสินทรัพย์เหล่านี้เป็น “หลักทรัพย์” และ CFTC ที่มองว่าเป็น “สินค้าโภคภัณฑ์” ความขัดแย้งนี้เริ่มคลี่คลายลงอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อ SEC และ CFTC ลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ซึ่งแบ่งเขตอำนาจอย่างชัดเจน โดย SEC จะดูแลตลาดหลัก เช่น การระดมทุนด้วยโทเคนและสินทรัพย์ที่เป็นสัญญาการลงทุน ในขณะที่ CFTC จะดูแลการซื้อขายในตลาดรองของสินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัล\ก่อนหน้านั้นไม่นาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ประธาน CFTC Michael Selig ได้ประกาศวาระการทำงานระยะยาว ซึ่งมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสร้างความชัดเจนด้านกฎระเบียบคริปโต การแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตอำนาจกับ SEC และการผลักดันให้สหรัฐฯ เป็นผู้นำด้านการประมวลผล AI หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ประธาน SEC Paul Atkins และประธาน CFTC Mike Selig ได้ออกเอกสารแนวทางการตีความร่วมกัน ซึ่งระบุว่าสินทรัพย์คริปโตส่วนใหญ่ไม่ควรถูกจัดว่าเป็นหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการสร้างระบบจำแนกประเภทโทเคนที่วงการรอคอยมานาน นอกจากนี้ ก้าวสำคัญที่เกิดขึ้นก่อนการจัดตั้งทีมงานด้านนวัตกรรมคือ การที่สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถจดทะเบียนซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางได้เป็นครั้งแรก ตามด้วยการเปิดตัวโครงการนำร่องสินทรัพย์ดิจิทัล (digital assets pilot program) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ซึ่งอนุญาตให้ใช้ Bitcoin, Ethereum และ USDC เป็นหลักประกันสำหรับสัญญาอนุพันธ์ได้ ต่อมา วันที่ 18 ธันวาคม 2568 CFTC ได้ออกแนวทาง “no-action relief” ที่เปิดทางให้ซื้อขาย และล่าสุด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ระบบจำแนกประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล (Token Taxonomy) ได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยแบ่งสินทรัพย์ออกเป็น 5 ประเภท และระบุว่า Bitcoin และ Ethereum อาจถูกจัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC ขณะเดียวกัน สภาคองเกรสกำลังผลักดัน CLARITY Act ซึ่งหากผ่านจะให้อำนาจ CFTC กำกับดูแลตลาดคริปโตในวงที่กว้างขึ้น แม้ว่าร่างกฎหมายนี้ยังคงค้างอยู่ในวุฒิสภาในขณะนี้\การเปลี่ยนจาก SEC มา CFTC มีความสำคัญต่อวงการคริปโต เนื่องจากความแตกต่างในทัศนคติในการกำกับดูแล ภายใต้การบริหารของ Gary Gensler, SEC เลือกใช้แนวทาง “กำกับดูแลโดยการบังคับใช้กฎหมาย” โดยฟ้องร้องโครงการคริปโตหลายแห่งว่าขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ในทางกลับกัน CFTC มักถูกมองว่ามีแนวทางที่เปิดกว้างและร่วมมือกับอุตสาหกรรมมากกว่า การที่ CFTC มีอำนาจกำกับดูแลตลาดรองของสินทรัพย์อย่าง Bitcoin และ Ethereum ซึ่งถูกจัดว่าเป็น “สินค้าโภคภัณฑ์” ภายใต้กฎหมาย Commodity Exchange Act (CEA) จึงเป็นข่าวดีที่ตลาดตอบรับในเชิงบวก และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Trump ที่ต้องการสร้าง “ยุคทองแห่งนวัตกรรม” ในสหรัฐฯ การที่ CFTC เข้ามามีบทบาทนำในการกำกับดูแลคริปโต แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในทิศทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐฯ ซึ่งอาจนำไปสู่ความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่มากขึ้น และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานกำกับดูแลในการปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทั
CFTC คริปโต SEC การกำกับดูแล Bitcoin Ethereum
