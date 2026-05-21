CEO Super League Season 1/2026 Final Match Recap

The CEO Super League Season 1/2026 final match was held at the Super Star Arena in Bangkok, Thailand. The event was attended by key figures from the football industry, including the CEO of the league, the manager of the competition, and various celebrities and influencers. The match was a celebration of the successful completion of the season and the achievements of the participating teams.
CEO Super League จัดงานปิดการแข่งขันฟุตบอล CEO Super League Season 1/2026 อย่างเป็นทางการ ณ สนาม Super Star Arena ซอยลาดพร้าว 80 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น โดยมี คุณตั้ม ณัฐพล และคุณโฟน รัฐนันท์ ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอล ซีอีโอ ซุปเปอร์ ลีก ฟุตบอลผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา อินฟลูเอนเซอร์ คุณต้อง ประธานมูลนิธิบ้านพระพร คุณเก๋ ชลลดา ผู้ก่อตั้งและประธาน มูลนิธิเดอะวอยซ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จบไปแล้วกับ CEO Super League Season 1/2026 ทีมที่ได้แชมป์ในฤดูกาลนี้ได้แก่ทีม Boy ท่าพระจันทร์ ทางลีกจัดกิจกรรมต่อเนื่องรวมทั้งหมด 12 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม จากหลากหลายวงการ อาทิ ทีม Knight Bangkok นำทีมโดย เค้ก กีรติรัฐ, ชาช่า อริต์ตา, ทีม The Connext นำทีมโดย นุ่น สุทธิภา, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, ทีม Boy ท่าพระจันทร์ นำทีมโดย บอย ท่าพระจันทร์, โก้ ดัสกร, ทีม Young Boss United นำทีมโดย เหม่เหม ธัญญวีร์, ทีม Bitkub Thailand นำทีมโดย ท็อป จิรายุส, ทีม Tao Kae Noi นำทีมโดย บี้ KPN, อายจิงจิง, CEO Kicker 40+ นำทีมโดย พล่ากุ้ง วรชาติ, แจ็ค ไรเดอร์, ทีม Kool Support Next นำทีมโดย ต้องเต ธิติ, ทีม All Star Amulet นำทีมโดย แจ็ค แฟนฉัน, ทีม Katunyu FC นำทีมโดย ยู กตัญญู ทูไนท์, ทีม Alien, Inter Bangkok, Unicorn XI, Arsenal Thailand, Manman United และ MCS Accounting การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการใช้กีฬาเป็นพื้นที่กลางในการสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย และส่งต่อพลังบวกให้สังคม โดย CEO Super League ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันฟุตบอล แต่เป็นคอมมูนิตี้ที่เชื่อมโยงผู้คนจากภาคธุรกิจ ความบันเทิง สื่อ และสังคม ให้ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และทำกิจกรรมร่วมกันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และทางลีกได้เกียรติจากคุณ บอบู๋ บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร ร่วมนำทีมพากย์ฟุตบอลรายการนี.
