CEO Strive ยืนยันซื้อเพิ่ม Bitcoin ยังไม่สั่งซื้อจริง
Matt Cole ประธาน Strive โพสต์ข้อความ 'Bitcoin ราคาถูก' ทำตลาดเข้าใจผิดว่าซื้อเพิ่ม แต่จริงเป็นเพียงเจตนา ไม่มีการสั่งซื้อยืนยัน ยอดสะสมคงที่
เหตุการณ์ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการซื้อ Bitcoin ของบริษัท Strive เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในเวลา 08:28 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 (หรือ 20:28 น. ตามเวลา ET) เมื่อบริษัทไม่ได้ดำเนินการสั่งซื้อ Bitcoin จริงแต่อย่างใด แม้จะมีการประกาศเจตนาซื้อจากผู้นำบริษัทก็ตาม
Matt Cole ประธานและ CEO ของ Strive ซึ่งจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ด้วยสัญลักษณ์ ASST ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ว่า Bitcoin นั้นมีราคาถูกลง และบริษัทมีความต้องการสะสมเพิ่ม ซึ่งเป็นเพียงสัญญาณความตั้งใจในการลงทุนระยะยาว ไม่ใช่คำสั่งซื้อหุ้นหรือคริปโทเคอร์เรนซีในตลาดปัจจุบันที่ทำให้ปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงทันทีAlso readAdam Back แนะวิธีรักษา Bitcoin ที่ปลอดภัยที่สุดคือ Cold Storage พร้อมระบบใหม่จาก Blockstream
รายละเอียดตัวเลขการถือครองและราคาเฉลี่ย
ข้อมูลจากโพสต์ดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนหลายรายเข้าใจผิดว่า Strive เพิ่งทำการซื้อ Bitcoin ครบจำนวน 43,153 BTC ในวันดังกล่าว แต่ในความเป็นจริง ตัวเลขนี้เป็นยอดรวมสะสมที่บริษัทเปิดเผยอย่างเป็นทางการผ่านเอกสาร SEC Form 8-K เมื่อช่วงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เท่านั้น
การเคลื่อนไหวทางการเงินล่าสุดที่แท้จริงของบริษัทคือการซื้อ Bitcoin เพิ่มเพียง 29 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อในราคาเฉลี่ยต่อเหรียญที่ 75,721 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการซื้อขายที่มีมูลค่าไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับขนาดพอร์ตโฟลิโอรวมของบริษัท
หากย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น บริษัท Strive ได้ทำการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมอีก 124 เหรียญ มูลค่าประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาต่างๆ ตามโอกาสทางราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นเหมาะสม
สถานะการเงินและกลยุทธ์ของ CEO Strive
Matt Cole ได้ระบุชัดเจนผ่านรายการ Pomp Podcast เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ว่าบริษัทไม่มีหนี้สิน และไม่ได้มีการนำ Bitcoin ที่ถือครองไปจำนองเพื่อขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินใดๆ ซึ่งทำให้บริษัทปลอดภัยจากความเสี่ยงเรื่องการถูกเรียกคืนหลักทรัพย์หรือ Forced Liquidation
ต้นทุนเฉลี่ยในการถือครอง Bitcoin ของ Strive ขณะนี้ อยู่ที่ประมาณ 87,821 ดอลลาร์ต่อเหรียญ หรือมีมูลค่ารวมประมาณ 3.79 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ราคาตลาดของ Bitcoin ในขณะนั้นอยู่ที่ราว 64,477 ดอลลาร์ ทำให้มูลค่าพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.84 พันล้านดอลลาร์ และปรากฏติดลบประมาณ 24-25% ในทางบัญชี
อย่างไรก็ตาม การระดมทุนของบริษัทผ่านหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท SATA และ SATS ที่ให้ผลตอบแทนราว 13% และ 15% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะแบกรับความผันผวนของราคา Bitcoin ในระยะยาวได้โดยไม่ต้องรีบขายทำกำไร
ผลกระทบต่อตลาดและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่า ขนาดของบริษัท Strine นั้นเล็กมากเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งอย่าง MicroStrategy ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในการถือครอง Bitcoin ทำให้การประกาศเจตนาของ Matt Cole จึงไม่ใช่แรงซื้อที่สามารถขับเคลื่อนตลาดคริปโทเคอร์เรนซีให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ทันที
ความแตกต่างของขนาดพอร์ตโฟลิโอระหว่าง Strive และ MicroStrategy นั้นชัดเจนมาก ทำให้ความเคลื่อนไหวของ Strive มีอิทธิพลต่อตลาดเพียงเล็กน้อย และไม่ถือเป็นสัญญาณชี้ขาดแนวโน้มราคา Bitcoin ในระยะสั้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดโลก
การเน้นย้ำเรื่องราคาที่ถูกของ Matt Cole จึงเป็นเพียงมุมมองส่วนบุคคลของ CEO ที่ต้องการสื่อสารไปยังชุมชนผู้ถือครอง Bitcoin ว่าเขายังคงมีความมั่นใจในสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ แม้ราคาตลาดจะต่ำกว่าราคาต้นทุนเฉลี่ยของบริษัทในปัจจุบันก็ตาม
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