Head Topics

CDC ส่งเจ้าหน้าที่พาผู้ติดเชื้อรอการแพร่ระบาดบนเรือสำราญ

Coronavirus News

CDC ส่งเจ้าหน้าที่พาผู้ติดเชื้อรอการแพร่ระบาดบนเรือสำราญ
United States Latest News,United States Headlines
📆5/8/2026 7:12 PM
📰InfoQuestNews
68 sec. here / 3 min. at publisher
📊News: 30% · Publisher: 68%

สำนักข่าว CNN รายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเรือสำราญเอ็มวี ฮอนดิอุส ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่หมู่เกาะคานารี โดยมีแผนพาผู้โดยสารชาวอเมริกันกลับสหรัฐด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ.

สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเรือสำราญเอ็มวี ฮอนดิอุส ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่หมู่เกาะคานารี โดยมีแผนพาผู้โดยสารชาวอเมริกันกลับสหรัฐด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า เครื่องบินเช่าเหมาลำดังกล่าวเป็นอากาศยานเฉพาะทางที่มีหน่วยควบคุมชีวภาพ คล้ายกับที่ใช้ในการอพยพประชาชนช่วงโควิด-19 โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่า ทางกระทรวงฯ กำลังจัดเที่ยวบินเพื่อนำพลเมืองชาวอเมริกันกลับประเทศ โดยประสานงานกับ CDC กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ และรัฐบาลสเปน นอกจากนี้ โฆษกกล่าวว่า กระทรวงฯ กำลังติดต่อโดยตรงกับชาวอเมริกันบนเรือ และพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลทันทีที่เรือเดินทางถึงเมืองเตเนรีเฟ ประเทศสเปน ข้อมูลจาก Oceanwide Expeditions ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเรือสำราญ คาดว่ามีชาวอเมริกันราว 17 คนอยู่บนเรือดังกล่าว แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า ทีม CDC อีกชุดหนึ่งจะถูกส่งไปยังรัฐเนแบรสกาเพื่อรอรับผู้โดยสาร โดยคาดว่าผู้โดยสารจะถูกกักกันโรคที่รัฐดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โดย nebraska และ Medicineระบุในแถลงการณ์ว่า องค์กรและศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนแบรสกาก็ยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับชาติ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญเอ็มวี ฮอนดิอุส 'ทีมของเรา รวมถึงหน่วยควบคุมชีวภาพ และหน่วยกักกันโรคแห่งชาติ จะได้เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงาน หากจำเป็น เพื่อให้การดูแลอย่างปลอดภัย พร้อมปกป้องเจ้าหน้าที่และชุมช.

สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเรือสำราญเอ็มวี ฮอนดิอุส ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่หมู่เกาะคานารี โดยมีแผนพาผู้โดยสารชาวอเมริกันกลับสหรัฐด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า เครื่องบินเช่าเหมาลำดังกล่าวเป็นอากาศยานเฉพาะทางที่มีหน่วยควบคุมชีวภาพ คล้ายกับที่ใช้ในการอพยพประชาชนช่วงโควิด-19 โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่า ทางกระทรวงฯ กำลังจัดเที่ยวบินเพื่อนำพลเมืองชาวอเมริกันกลับประเทศ โดยประสานงานกับ CDC กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ และรัฐบาลสเปน นอกจากนี้ โฆษกกล่าวว่า กระทรวงฯ กำลังติดต่อโดยตรงกับชาวอเมริกันบนเรือ และพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลทันทีที่เรือเดินทางถึงเมืองเตเนรีเฟ ประเทศสเปน ข้อมูลจาก Oceanwide Expeditions ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเรือสำราญ คาดว่ามีชาวอเมริกันราว 17 คนอยู่บนเรือดังกล่าว แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า ทีม CDC อีกชุดหนึ่งจะถูกส่งไปยังรัฐเนแบรสกาเพื่อรอรับผู้โดยสาร โดยคาดว่าผู้โดยสารจะถูกกักกันโรคที่รัฐดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โดย nebraska และ Medicineระบุในแถลงการณ์ว่า องค์กรและศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนแบรสกาก็ยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับชาติ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญเอ็มวี ฮอนดิอุส 'ทีมของเรา รวมถึงหน่วยควบคุมชีวภาพ และหน่วยกักกันโรคแห่งชาติ จะได้เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงาน หากจำเป็น เพื่อให้การดูแลอย่างปลอดภัย พร้อมปกป้องเจ้าหน้าที่และชุมช

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

InfoQuestNews /  🏆 7. in TH

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ปปช. ลุยสอบ 'อบต.ไผ่ล้อม' สร้างสนามกีฬาบนป่าช้าเก่า ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ดูแลปปช. ลุยสอบ 'อบต.ไผ่ล้อม' สร้างสนามกีฬาบนป่าช้าเก่า ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ดูแลนายภูเทพ ทวีโชติธากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะรองโฆษกสำนักงานป.ป.ช. แถลงผลการขับเคลื่อนศูนย์ป้อมปรามการทุจริตแห่งชาติ(CDC) ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ CDC สำนักงานป.ป.ช
Read more »

ลามสหรัฐฯ! เด็กติดเชื้อตับอักเสบรุนแรง 109 รายกระจาย 25 รัฐลามสหรัฐฯ! เด็กติดเชื้อตับอักเสบรุนแรง 109 รายกระจาย 25 รัฐวันนี้(7 พ.ค. 65)ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ (6 พ.ค.) ว่า CDC กำลังตรวจสอบกรณีที่มีเด็ก 109 รายเป็นโรคตับอักเสบรุนแรง ซึ่งรวมถึงเด็กที่เสียชีวิตแล้ว 5
Read more »

สหรัฐยกระดับเตือนภัยฝีดาษลิง หลังติดเชื้อทะลุ 1 พันรายสหรัฐยกระดับเตือนภัยฝีดาษลิง หลังติดเชื้อทะลุ 1 พันรายวันนี้( 8 มิ.ย. 65)ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (CDC) ประกาศยกระดับเตือนภัยการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง หลังพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งขึ้นมากกว่า 1,000 ราย ทั้งนี้ CDC ยกระดับ
Read more »

สหรัฐชี้ไม่มีข้อมูลสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นหลายเข็มต่อปี : อินโฟเควสท์สหรัฐชี้ไม่มีข้อมูลสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นหลายเข็มต่อปี : อินโฟเควสท์กลุ่มที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ (24 ก.พ.) ว่า ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอที่จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นมากกว่า 1 เข็มต่อปีสำหรับประชาชนสูงวัย และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ดร. ซารา โอลิเวอร์ เจ้าหน้าที่ของ CDC ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านโควิด-19 ของคณะกรรมการที่ปรึกษาของ CDC สำหรับแนวปฏิบัติในการสร้างภูมิคุ้มกัน (ACIP) ได้สนับสนุนการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นประจำปี ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประชากรที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ปัจจุบัน CDC แนะนำให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น ให้บ่อยมากขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีนมักจะลดลงเร็วกว่าสำหรับประชากรเหล่านั้น เมื่อเทียบกับคนที่มีอายุน้อยที่มีระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง ในฤดูใบไม้ผลิปี 2565 นั้น CDC ได้แนะนำให้ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่ม หากพวกเขาได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครั้งแรกอย่างน้อย 4 เดือนก่อนหน้านี้ ทั้ง CDC และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐกำลังดำเนินการ เพื่อหาวิธีปรับปรุงวัคซีนโควิดให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันสายพันธุ์ไวรัสทุกปี คล้ายกับการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.พ. 66) Facebook […]
Read more »

“โรคฝีดาษลิง” ยังไม่สงบดี สหรัฐเตือนระวังระบาดในปท.ช่วงฤดูร้อนนี้“โรคฝีดาษลิง” ยังไม่สงบดี สหรัฐเตือนระวังระบาดในปท.ช่วงฤดูร้อนนี้วันนี้ ( 18 พ.ค. 66 )ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC) ของสหรัฐได้ออกมาเตือนให้ระวังความเสี่ยงที่โรคฝีดาษลิง (mpox) จะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ (มิ.ย.-ส.ค.)CDC ร
Read more »

CDC รับมือเหตุฉุกเฉินระดับ 3 กรณี 'ไวรัสฮันตา'CDC รับมือเหตุฉุกเฉินระดับ 3 กรณี 'ไวรัสฮันตา'รอยเตอร์ส รายงาน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (CDC) จัดประเภทการระบาดของไวรัสฮันตาเป็นการรับมือเหตุฉุกเฉินระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับการประกาศภาวะฉุกเฉินที่ต่ำที่สุด วันนี้ (8 พ.ค.
Read more »



Render Time: 2026-05-08 22:12:30