CDC ส่งเจ้าหน้าที่พาผู้ติดเชื้อรอการแพร่ระบาดบนเรือสำราญ

สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเรือสำราญเอ็มวี ฮอนดิอุส ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่หมู่เกาะคานารี โดยมีแผนพาผู้โดยสารชาวอเมริกันกลับสหรัฐด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า เครื่องบินเช่าเหมาลำดังกล่าวเป็นอากาศยานเฉพาะทางที่มีหน่วยควบคุมชีวภาพ คล้ายกับที่ใช้ในการอพยพประชาชนช่วงโควิด-19 โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่า ทางกระทรวงฯ กำลังจัดเที่ยวบินเพื่อนำพลเมืองชาวอเมริกันกลับประเทศ โดยประสานงานกับ CDC กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ และรัฐบาลสเปน นอกจากนี้ โฆษกกล่าวว่า กระทรวงฯ กำลังติดต่อโดยตรงกับชาวอเมริกันบนเรือ และพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลทันทีที่เรือเดินทางถึงเมืองเตเนรีเฟ ประเทศสเปน ข้อมูลจาก Oceanwide Expeditions ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเรือสำราญ คาดว่ามีชาวอเมริกันราว 17 คนอยู่บนเรือดังกล่าว แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า ทีม CDC อีกชุดหนึ่งจะถูกส่งไปยังรัฐเนแบรสกาเพื่อรอรับผู้โดยสาร โดยคาดว่าผู้โดยสารจะถูกกักกันโรคที่รัฐดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โดย nebraska และ Medicineระบุในแถลงการณ์ว่า องค์กรและศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนแบรสกาก็ยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับชาติ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญเอ็มวี ฮอนดิอุส 'ทีมของเรา รวมถึงหน่วยควบคุมชีวภาพ และหน่วยกักกันโรคแห่งชาติ จะได้เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงาน หากจำเป็น เพื่อให้การดูแลอย่างปลอดภัย พร้อมปกป้องเจ้าหน้าที่และชุมช.
ปปช. ลุยสอบ 'อบต.ไผ่ล้อม' สร้างสนามกีฬาบนป่าช้าเก่า ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ดูแลนายภูเทพ ทวีโชติธากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะรองโฆษกสำนักงานป.ป.ช. แถลงผลการขับเคลื่อนศูนย์ป้อมปรามการทุจริตแห่งชาติ(CDC) ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ CDC สำนักงานป.ป.ช
ลามสหรัฐฯ! เด็กติดเชื้อตับอักเสบรุนแรง 109 รายกระจาย 25 รัฐวันนี้(7 พ.ค. 65)ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ (6 พ.ค.) ว่า CDC กำลังตรวจสอบกรณีที่มีเด็ก 109 รายเป็นโรคตับอักเสบรุนแรง ซึ่งรวมถึงเด็กที่เสียชีวิตแล้ว 5
สหรัฐยกระดับเตือนภัยฝีดาษลิง หลังติดเชื้อทะลุ 1 พันรายวันนี้( 8 มิ.ย. 65)ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (CDC) ประกาศยกระดับเตือนภัยการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง หลังพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งขึ้นมากกว่า 1,000 ราย ทั้งนี้ CDC ยกระดับ
สหรัฐชี้ไม่มีข้อมูลสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นหลายเข็มต่อปี : อินโฟเควสท์กลุ่มที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ (24 ก.พ.) ว่า ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอที่จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นมากกว่า 1 เข็มต่อปีสำหรับประชาชนสูงวัย และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ดร. ซารา โอลิเวอร์ เจ้าหน้าที่ของ CDC ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านโควิด-19 ของคณะกรรมการที่ปรึกษาของ CDC สำหรับแนวปฏิบัติในการสร้างภูมิคุ้มกัน (ACIP) ได้สนับสนุนการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นประจำปี ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประชากรที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ปัจจุบัน CDC แนะนำให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น ให้บ่อยมากขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีนมักจะลดลงเร็วกว่าสำหรับประชากรเหล่านั้น เมื่อเทียบกับคนที่มีอายุน้อยที่มีระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง ในฤดูใบไม้ผลิปี 2565 นั้น CDC ได้แนะนำให้ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่ม หากพวกเขาได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครั้งแรกอย่างน้อย 4 เดือนก่อนหน้านี้ ทั้ง CDC และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐกำลังดำเนินการ เพื่อหาวิธีปรับปรุงวัคซีนโควิดให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันสายพันธุ์ไวรัสทุกปี คล้ายกับการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.พ. 66) Facebook […]
“โรคฝีดาษลิง” ยังไม่สงบดี สหรัฐเตือนระวังระบาดในปท.ช่วงฤดูร้อนนี้วันนี้ ( 18 พ.ค. 66 )ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC) ของสหรัฐได้ออกมาเตือนให้ระวังความเสี่ยงที่โรคฝีดาษลิง (mpox) จะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ (มิ.ย.-ส.ค.)CDC ร
CDC รับมือเหตุฉุกเฉินระดับ 3 กรณี 'ไวรัสฮันตา'รอยเตอร์ส รายงาน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (CDC) จัดประเภทการระบาดของไวรัสฮันตาเป็นการรับมือเหตุฉุกเฉินระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับการประกาศภาวะฉุกเฉินที่ต่ำที่สุด วันนี้ (8 พ.ค.
