CATL แซง PetroChina ขึ้นแท่นมหาอำนาจแบตเตอรี่จีน มูลค่าทะลุ 2.1 ล้านล้านหยวน

CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำระดับโลก ทะยานแซงหน้า PetroChina ยักษ์ใหญ่พลังงานฟอสซิล ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่เบอร์ 3 ของจีน หลังนักลงทุนเทใจให้พลังงานสีเขียว คาดการณ์การเติบโตอย่างก้าวกระโดดในตลาดกักเก็บพลังงาน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก
บริษัท Contemporary Amperex Technology Co.
หรือ CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำของโลก ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในตลาดหุ้นจีน โดยมูลค่าบริษัทได้ทะยานแซงหน้า PetroChina ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการพลังงานฟอสซิล ขึ้นแท่นเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน การก้าวขึ้นมาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจพลังงานสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับความผันผวนจากสถานการณ์สงคราม และวิกฤตพลังงาน ราคาหุ้นของ CATL ในตลาดหุ้นเซินเจิ้นพุ่งสูงขึ้นถึง 6.7% และในตลาดหุ้นฮ่องกงยิ่งทะยานขึ้นไปถึง 11% หลังจากการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่สูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับแผนการขยายธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มแร่ธาตุสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ สิ่งเหล่านี้ได้ผลักดันให้มูลค่าตลาดของ CATL ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 2.1 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 3.06 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนที่หลั่งไหลเข้ามาในธุรกิจกักเก็บพลังงานของ CATL เกิดจากมุมมองของนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาว ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในอนาคต CATL ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ แต่ยังเป็นผู้เล่นคนสำคัญในระบบนิเวศพลังงานหมุนเวียน ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด นักวิเคราะห์จาก Bloomberg Intelligence ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ โดยระบุว่า ตัวเลขผลกำไรที่โดดเด่นของ CATL เป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนว่า 'ตลาดการจัดเก็บพลังงานกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด' ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่คำกล่าวอ้าง แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในตัวเลขทางธุรกิจ นอกจากความได้เปรียบด้านตลาดแล้ว CATL ยังมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานในขนาดที่ใหญ่และครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด การควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้ ทำให้ CATL สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่มีราคาที่แข่งขันได้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก การที่ CATL กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของจีน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน ที่กำลังมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และลดการพึ่งพิงอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม โดยมีเพียงธนาคารยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลจีนสองแห่งเท่านั้นที่มีมูลค่าสูงกว่า CATL ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบริษัทเอกชนในภาคเทคโนโลยีพลังงานสะอาด สถานการณ์ปัจจุบันที่โลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้เร่งให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานสีเขียวมากขึ้นกว่าที่เคย นักลงทุนทั่วโลกกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่จะเป็นอนาคตของโลก CATL ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดนี้ การที่มูลค่าของบริษัทสามารถแซงหน้ายักษ์ใหญ่อย่าง PetroChina ได้ ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงอันดับในตลาดหุ้น แต่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์พลังงานโลก ที่กำลังเปลี่ยนจากการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล สู่ยุคแห่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ความสำเร็จของ CATL ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ในการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน การขยายตัวของ CATL ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเติบโตของ CATL ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการก้าวไปข้างหน้าของจีนในเวทีเทคโนโลยีระดับโลก และเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวที่ทั่วโลกกำลังมุ่งมั่
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
CATL ยักษ์ใหญ่จีน ผลิตแบตเตอรี่ EV 1 ก้อน ใช้เวลาเพียง '2.5 วิ' เร็วที่สุดในโลกCATL บริษัทผลิตแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่ของจีน ล่าสุดสามารถผลิตได้ภายในเวลาเพียง 2.5 วินาทีต่อหนึ่งก้อน ซึ่งยังได้ใช้สายการผลิตแบบอัตโนมัติ ทำให้ในอนาคตจะสามารถค่ายต่างๆผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาจำหน่ายได้เร็วขึ้นกว่าปัจจุบัน
Read more »
CATL คิดค้นแบตรถ EV ขับไกลสุด 1,000 กม. ได้แล้ว ชาร์จ 10 นาที ขับได้ 600 กม. ขายกี่โมงแบตเตอรี่ CATL รุ่น Shenxing Plus เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) รุ่นล่าสุด ที่ขับขี่รถ EV ได้ไกลถึง 1,000 km ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
Read more »
Xiaomi จิ้มเลือกแบต CATL และ BYD เสริมทัพกำลังผลิตรถยนต์ไฟฟ้า SU7Xiaomi กำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคอขวดในการส่งมอบ SU7 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัท และเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายล่าสุดก็ได้ประกาศว่ารถยนต์รุ่นนี้จะติดตั้งแบตเตอรี่จาก CATL และ BYD สองยักษ์ใหญ่ชั้นนำของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่...
Read more »
สหรัฐฯ จัดรายชื่อ Tencent, CATL, ChangXin Memory เป็นบริษัททหารจีนกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เปิดเผยรายชื่อบริษัทจีนที่เชื่อว่าทำงานให้กับกองทัพจีน โดยมี Tencent, CATL, ChangXin Memory อยู่ในรายชื่อ
Read more »
NING Service เปิดศูนย์บริการ ตั้งมาตรฐานใหม่บริการหลังการขายรถยนต์ NEVวันที่ 18 สิงหาคม 2568 NING Service ผู้ให้บริการหลังการขายอิสระภายใต้การดำเนินงานของ CATL ฉลองครบรอบ 1 ปี ควบคู่ไปกับการฉลองครบรอบ 10 ปี ธุรกิจบริการหลังการขายของ CATL ในโอกาสนี้ ทางแบรนด์ได้จัดงาน “NING Service Brand Day” ภายใต้ธีม “Now Action” อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดศูนย์บริการที่เน้นประสบการณ์ระดับเรือธงที่นครเซี่ยงไฮ้ และในวันเดียวกัน...
Read more »
Read more »