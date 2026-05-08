CAAT ติดตามสถานการณ์ต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างใกล้ชิด

สำนักงาน การบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย ( CAAT ) ติดตามสถานการณ์ ต้นทุน เชื้อเพลิงอากาศยาน และผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การบิน อย่างใกล้ชิด ภายหลังความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ราคา เชื้อเพลิงอากาศยาน Jet A-1 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะเริ่มมีแนวโน้มปรับลดลงแล้วก็ตาม โดย CAAT ได้ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อสาย การบิน การเดินทางของประชาชน และเสถียรภาพของระบบ การบิน ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ภาค การบิน ทั่วโลกยังคงเผชิญแรงกดดันด้าน ต้นทุน เนื่องจากราคา เชื้อเพลิงอากาศยาน ยังอยู่ในระดับสูงกว่าวิกฤตการณ์ในอดีต และยังไม่ปรับลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบอย่างเต็มที่ จากข้อจำกัดด้านอุปทานและระบบขนส่ง เชื้อเพลิงอากาศยาน ที่ยังอยู่ในภาวะตึงตัว ทั้งจากกำลังการผลิตของโรงกลั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ รวมถึงปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์และการขนส่งน้ำมันดิบเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ น้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็น ต้นทุน หลักของสาย การบิน โดยคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของ ต้นทุน การดำเนินงาน ขณะที่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปีเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) ซึ่งความต้องการเดินทางทางอากาศจะลดลงตามปกติ ส่งผลให้สาย การบิน หลายแห่งทั่วโลกเริ่มทยอยปรับแผนการดำเนินงาน อาทิ การปรับตารางบิน การลดความถี่ในบางเส้นทาง หรือการบริหารจัดการเที่ยวบินให้เหมาะสมกับ ต้นทุน และปริมาณผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและอุตสาหกรรม การบิน CAAT ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้าน การบิน ภายใต้กระทรวงคมนาคม อาทิ บริษัท วิทยุ การบิน แห่งประเทศไทย จำกัด และกรมท่าอากาศยาน ในการออกมาตรการช่วยลด ต้นทุน การดำเนินงานและเสริมสภาพคล่องให้กับสาย การบิน เพื่อให้ยังสามารถรักษาระดับการให้บริการและคงจำนวนเที่ยวบินที่จำเป็นต่อความต้องการเดินทางของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สมาคมสาย การบิน ประเทศไทยยังได้เสนอแนวทางให้ภาครัฐพิจารณามาตรการด้านภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เชื้อเพลิงอากาศยาน เพื่อช่วยลดภาระ ต้นทุน ของสาย การบิน ในระยะสั้น และลดผลกระทบต่อผู้โดยสารในภาพรวม ในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร CAAT ได้ประชุมร่วมกับสาย การบิน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เพื่อกำชับให้ทุกสาย การบิน ปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการ การบิน พลเรือน ฉบับที่ 101 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีการปรับตารางบินหรือการลดความถี่เที่ยวบิน ให้สาย การบิน แจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารล่วงหน้า พร้อมเสนอทางเลือกที่เหมาะสม ทั้งการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือการคืนค่าโดยสารภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด CAAT ยังได้ขอความร่วมมือให้สาย การบิน พิจารณาประสานการส่งต่อผู้โดยสารระหว่างสาย การบิน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและลดผลกระทบต่อผู้โดยสาร รวมถึงได้หารือร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (TTAA) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการลดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยให้สาย การบิน ประสานข้อมูลกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด แจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้เร็วขึ้น และดำเนินการคืนเงินให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากผู้โดยสารหรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิ สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ CAAT ได้ผ่านระบบออนไลน์ที่ complaint.
สั่งแอร์ไลน์ปรับแผนด่วน แก้คิวยาวสนามบิน ชี้เผื่อเวลา 2-3 ชม.CAAT กำชับสายการบิน-สนามบิน ปรับแผนทันทีหลังเกิดเหตุผู้โดยสารล้นรอคิวนานสุวรรณภูมิ ชี้บินไทยเพิ่มคนไม่ทัน กระทบเช็คอินนาน
CAAT แนะ 'แอร์เอเชียมูฟ' เพิ่มช่องทางเยียวยา ปม 'จ่ายเงินแต่ไม่ได้ตั๋ว'CAAT เรียกประชุมไทยแอร์เอเชีย ชี้แจงหาแนวทางเยียวยาผู้โดยสารซื้อตั๋วผ่านแอร์เอเชียมูฟ วันนี้ (3 ธ.ค.2567) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ CAATพลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ CAAT อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ถือเป็นผู้อำนวยการคนที่ 4 ผลการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ CAAT ตามที่อนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการฯ เสนอ
CAAT รับ ICAO ลุยตรวจมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินของไทย 4–18 พ.ย. 2568CAAT รับ ICAO ลุยตรวจประเมินมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินของไทย ภายใต้โครงการ USAP ระหว่างวันที่ 4–18 พ.ย.2568 ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ CAAT ในการยกระดับระบบกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล
เช็กพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศห้ามบินโดรน เริ่ม 7 ก.พ.นี้CAAT ออกประกาศควบคุมการใช้งานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) ฉบับที่ 15 ผ่อนคลายมาตรการบางส่วน แต่ยังคงพื้นที่ห้ามบินเพื่อความมั่นคง วันนี้ (6 ก.พ.2569) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศเรื่อง ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) ในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ฉบับที่ 15) พ.
CAAT เตือนผู้โดยสาร: สถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียด กระทบต่อการบิน, ขอให้ติดตามข้อมูลใกล้ชิดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศเตือนผู้โดยสารที่วางแผนเดินทางในช่วงนี้ ให้ติดตามข้อมูลจากสายการบินอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้หลายประเทศประกาศปิดน่านฟ้าหรือจำกัดการบิน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง CAAT แนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทาง และศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากสายการบิน
