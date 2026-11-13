Crypto Fear & Greed Index 20 บิตคอยน์ร่วงทะลุ 68,000 ดอลลาร์
ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโตเคอเรนซีลดสู่ระดับ 20 สู่ภาวะหวาดกลัวสุดขีดเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน หลังบิตคอยน์ร่วงรุนแรงลงสู่ระดับ 68,000 ดอลลาร์จากปัจจัยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ
ตลาดคริปโตเคอเรนซีเข้าสู่ภาวะหวาดกลัวในระดับสูงสุดอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยดัชนีความกลัวและความโลภของตลาดคริปโต (Fear and Greed Index) ได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 20 คะแนนอย่างเป็นทางการ ซึ่งอยู่ในโซนหวาดกลัวสุดขีด (Extreme Fear) อย่างชัดเจน การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนี้สอดคล้องกับแนวโน้มราคาบิตคอยน์ที่ร่วงลงอย่างหนักจนทะลุกรอบราคา 68,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเช้ามืด สะท้อนถึงความผันผวนและความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นอย่างมากในบรรยากาศการซื้อขายปัจจุบัน
ปัจจัยกดดันราคาบิตคอยน์และภาวะหวาดกลัว
สาเหตุหลักที่ทำให้ดัชนีความกลัวและความโลภดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน มาจากหลายปัจจัยที่สะสมตัวและปะทุออกมาพร้อมกัน ประการแรกคือความกังวลต่อสถานการณ์ความไม่เสถียรทางภูมิรัฐศาสตร์ในอิหร่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการถือครองสินทรัพย์ประเภทเสี่ยงสูงอย่างคริปโตเคอเรนซี ประการที่สองคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการเทคโนโลยีเมื่อ Jensen Huang ซีอีโอของบริษัท NVIDIA ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วตลาดหุ้นและเทคโนโลยี และส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงจิตวิทยาของผู้ลงทุนในตลาดคริปโตด้วยAlso readแพทย์ มช. เตือน “ไข้นกแก้ว” เชื้อจากนกสู่คน เสี่ยงปอดอักเสบถึงชีวิต
โครงสร้างดัชนีและเกณฑ์การวัดผล
ดัชนี Fear and Greed Index เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินอารมณ์ของตลาดโดยรวบรวมคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนนจากปัจจัยหลัก 6 ด้าน เพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานะตลาดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย ความผันผวนของราคาตลาดมีน้ำหนักถึง 25% ตามด้วยวอลุ่มการเทรดที่ 25% ส่วนโมเมนตัมของตลาดมีสัดส่วน 25% รวมถึงผลสำรวจจากผู้ใช้งานและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่คิดเป็น 15% อัตราส่วน Bitcoin Dominance ที่ 10% และเทรนด์ของตลาดอีก 10% การคำนวณตามเกณฑ์เหล่านี้ทำให้เห็นภาพว่าตลาดกำลังอยู่ในอารมณ์ด้านลบอย่างรุนแรง
ผลกระทบจากการปรับตัวออกของดัชนี MSCI
อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญกำลังคุกคามตลาดคริปโต คือแนวโน้มการถอดรายชื่อของบริษัท Strategy และ Metaplanet ออกจากดัชนี MSCI สองบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ถือครองบิตคอยน์ในปริมาณจำนวนมาก การถูกถอดออกจากรายชื่อดัชนีดังกล่าวอาจบังคับให้ทั้งสองบริษัทจำเป็นต้องขายหุ้นหรือสินทรัพย์บางส่วนเพื่อปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งอาจนำไปสู่การขายบิตคอยน์ออกสู่ตลาดในปริมาณมหาศาล (Selling Pressure) สร้างแรงขายกดดันราคาเพิ่มเติมในระยะสั้น
แนวทางนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ และแนวโน้มตลาด
ในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FOMC ในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 ถึง 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่อาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยงไปจนตลอดปี 2026 การตัดสินใจดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อสภาพคล่องในระบบและทำให้ผู้ลงทุนหันกลับไปสนใจสินทรัพย์ปลอดภัยแทน ส่งผลให้ความน่าดึงดูดใจของคริปโตเคอเรนซีลดลง
บทวิเคราะห์จุดต่ำสุดและโอกาสทางการตลาด
แม้ระดับคะแนน 20 จะดูเป็นตัวเลขที่ต่ำและสะท้อนถึงความตื่นตระหนกในขณะนี้ แต่หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์ตลาดพบว่า ในปี 2026 ดัชนีนี้เคยทำจุดต่ำสุดรุนแรงลงไปแตะระดับ 5 คะแนนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดคริปโตเคอเรนซียังมีช่องว่างในการปรับตัวลงได้อีกมากก่อนจะถึงจุดต่ำสุดทางจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนระยะยาว การติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีนี้ร่วมไปกับปัจจัยพื้นฐานและข่าวสารระดับมหภาค เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อวางแผนการเข้าซื้อหรือขายอย่างรอบคอบในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นปัจจุบัน
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