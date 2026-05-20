Crypto Trader Reports Record Profits from Football Bets

Crypto trader 0x949 has made nearly $1 million in profits from a single football bet. The trader bought shares in the Yes side, backing Manchester City, for around $1.1 million and sold it after their victory for a profit of over $963,250.
หนึ่งในการทำธุรกรรมที่โดดเด่นที่สุดคือนักลงทุนที่ใช้ชื่อว่า 0x949 ซึ่งทำกำไรได้เกือบ 1 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพันฟุตบอลเพียงครั้งเดียวหลังจากทายผลถูกต้องว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเอาชนะเชลซีในศึกเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา แข่งขันดังกล่าวทำให้นักเทรดรายนี้ได้ซื้อหุ้นฝั่ง Yes ที่สนับสนุนแมนเชสเตอร์ซิตี้มูลค่าประมาณ 1.10 ล้านดอลลาร์ในราคาเฉลี่ย 53.3 เซนต์ หลังจากจบการแข่งขันด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ เขาก็ขายสถานะดังกล่าวออกไปในราคาประมาณ 2.06 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้กวาดกำไรไปได้ถึง 963,250 ดอลลาร์จากการเดิมพันเพียงครั้งเดียว.
ในขณะเดียวกันนักลงทุนรายนี้ยังกลายเป็นหนึ่งในผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดตลอดช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจนผลักดันให้ผลกำไรสุทธิรวมของกระเป๋าเงินพุ่งทะลุ 4.2 ล้านดอลลาร์.
บัญชีดังกล่าวได้ทำการซื้อขายเพื่อทายผลไปแล้วกว่า 4,300 ครั้งนับตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นในเดือนเมษายน 2026 ผลกำไรส่วนใหญ่มาจากตลาดทายผลกีฬาโดยเฉพาะการเดิมพันฟุตบอล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดหลายรายการ.
การลงทุนที่ทำให้กำไรรายการอื่นๆ ได้แก่การเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับทีมอาแอส โมนาโก ลิเวอร์ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส และแอร์เซ สทราซบูร์ ซึ่งบางรายการสามารถสร้างกำไรได้ตั้งแต่ 500,000 ถึง 800,000 ดอลลาร์.
แม้จะได้รับผลตอบแทนมหาศาลแต่บัญชีนี้ก็มีบันทึกการขาดทุนครั้งใหญ่เช่นกัน ตัวอย่างเช่นความล้มเหลวในการเดิมพันคู่ระหว่างชตุทการ์ทกับไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ที่ทำให้สูญเสียเงินไปกว่า 727,000 ดอลลาร์ ในขณะที่การเดิมพันคู่บาร์เซโลนากับเรอัล มาดริด อีกรายการก็ทำให้ขาดทุนไปกว่า 680,000 ดอลลาร์.
กระเป๋าเงินใบนี้มีปริมาณการซื้อขายรวมมากกว่า 39 ล้านดอลลาร์และสามารถรักษาอัตราการชนะในการทายผลไว้ได้ที่ 50.6 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดบ่งชี้ว่าเขายังคงเดินหน้าเดิมพันฟุตบอลบน Polymarket อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเดิมพันใหม่ที่เกี่ยวข้องกับทีมแอสตัน วิลล่า การพุ่งขึ้นของผลกำไรจากการเทรดคริปโตที่น่าจับตามองนี้เกิดขึ้นพร้อมกับรายงานจาก Finbold ที่ระบุว่ามีนักเทรดบนบล็อกเชนอีกรายที่สามารถเปลี่ยนเงินลงทุนก้อนเล็กๆ ใน Ethereum ให้กลายเป็นทรัพย์สินมหาศาลได้สำเร็จ ในกรณีนี้ผู้ถือครอง Ethereum ยุคแรกได้เปลี่ยนเงินลงทุนเริ่มต้นมูลค่าประมาณ 120 ดอลลาร์ในปี 2015 ให้กลายเป็นเงินเกือบ 900,000 ดอลลาร์หลังจากถือครอง 400 ETH มานานเกือบ 11 ปี.
ผู้ถือครองกระเป๋าเงิน 350 ETH มูลค่าประมาณ 789,600 ดอลลาร์ไปยังกระดานเทรด Bitstamp และย้ายอีก 50 ETH มูลค่าราว 112,750 ดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินใบใหม่ ซึ่งนักลงทุนรายนี้ได้ถือครองผ่านตลาดหมีมาหลายรอบและไม่เคยขายเลยแม้ในช่วงที่ Ethereum ทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2021 และ 202
