CryptoQuant เตือนสถานการณ์ตลาด Bitcoin ยังเปราะบาง Spot Demand ติดลบ ขณะที่ Futures Demand ขับเคลื่อนราคา

Ki Young Ju ซีอีโอของ CryptoQuant เตือนว่าการขึ้นของราคา Bitcoin ในปัจจุบันขับเคลื่อนโดยตลาดฟิวเจอร์สเป็นหลัก ขณะที่ Spot Demand ยังติดลบ ส่งสัญญาณว่าตลาดยังไม่มั่นคง
ในช่วงเวลาที่ ตลาดสกุลเงินดิจิทัล กำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างมาก Ki Young Ju ซีอีโอของ CryptoQuant แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ชั้นนำ ได้ออกมาเตือนถึงสถานการณ์ที่น่ากังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของราคา Bitcoin ในปัจจุบัน โดยเน้นย้ำว่าการขึ้นของราคา Bitcoin ในช่วงนี้เป็นผลมาจากการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สเป็นหลัก ขณะที่ความต้องการในตลาด Spot ซึ่งวัดจากข้อมูล On-chain ยังคงติดลบอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าตกใจอย่างยิ่ง เนื่องจากในอดีต ตลาดขาลงจะสิ้นสุดลงได้ก็ต่อเมื่อทั้ง Spot Demand และ Futures Demand ฟื้นตัวพร้อมกัน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นในรอบปัจจุบัน ข้อมูลจากกราฟ Bitcoin Spot and Perpetual Futures Demand Growth ของ CryptoQuant แสดงให้เห็นภาพที่น่ากังวลอย่างชัดเจน ในช่วงที่ Bitcoin พุ่งสูงสุดของแต่ละรอบ เช่น ต้นปี 2567 และกลางปี 2568 จะเห็นว่าทั้ง Spot Demand (แท่งสีเทา) และ Futures Demand (แท่งสีม่วง) ต่างพุ่งขึ้นมาพร้อมกัน ช่วยหนุนให้ราคาปรับขึ้นได้อย่างมีเสถียรภาพ แต่ในช่วงปัจจุบัน (เม.
ย. 2569) กลับพบว่า Futures Demand ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจน ขณะที่ Spot Demand ยังเป็นลบหรืออยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งเป็นโครงสร้างตลาดที่เปราะบางกว่าก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ Julio Moreno หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ CryptoQuant ก็ออกมาให้ความเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยระบุว่าการขึ้นของราคา Bitcoin ล่าสุดนั้นขับเคลื่อนด้วย Perpetual Futures เป็นหลักทั้งหมด ขณะที่ Spot Demand ยังคงหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เขายังชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ในเดือนมกราคม 2569 ตอนที่ Bitcoin สร้างจุดสูงสุดใกล้ 98,000 ดอลลาร์ ด้วยแรงหนุนจากฟิวเจอร์ส ก่อนจะปรับตัวลงเมื่อขาด Spot Demand มารองรับ นักวิเคราะห์ CryptoQuant เตือนว่ารูปแบบนี้ทำให้ตลาดเสี่ยงต่อการปรับฐานสูงขึ้น หากนักลงทุนเริ่มทำกำไรในขณะที่ Spot Demand ยังอ่อนแอ สิ่งที่น่าสนใจคือสัญญาณเตือนจาก Ki Young Ju รอบนี้น่าสนใจและไม่ควรมองข้าม เพราะ CryptoQuant มักวิเคราะห์จากข้อมูลจริง ไม่ใช่แค่ความรู้สึก การที่ฟิวเจอร์สวิ่งขึ้นโดยที่ Spot Demand ยังติดลบ มันเหมือนรถที่ขับเร็วด้วยน้ำมันเพียงครึ่งถัง ถ้าไม่เติมจุด Spot ให้กลับมา ก็อาจสะดุดได้กลางทาง สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือ Spot Demand จะฟื้นตัวขึ้นมาได้เร็วแค่ไหน และ ETF Inflow จะแข็งแกร่งพอที่จะพลิกภาพรวมได้หรือเปล่า ยังไม่แนะนำให้ตัดสินใจอะไรจากสัญญาณนี้เพียงอย่างเดียว แต่ควรระมัดระวังการเปิดสถานะ Long ขนาดใหญ่ในช่วงที่โครงสร้างตลาดยังไม่มั่นคงแบบนี้ นอกจากนี้ การที่ตลาดฟิวเจอร์สเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในขณะที่ตลาด Spot ยังอ่อนแอ อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนที่รุนแรงขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปรับลดสถานะในตลาดฟิวเจอร์สอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงของราคา Bitcoin ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การที่ ETF Bitcoin ยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนได้อย่างเต็มที่ ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ Spot Demand ยังไม่ฟื้นตัวตามที่ควรจะเป็น ดังนั้น นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี
Bitcoin Cryptoquant Spot Demand Futures Demand ตลาดสกุลเงินดิจิทัล
