Core Portfolio ช่วยลดปัญหาด้านการจัดสรรเงินก้อนหลักอย่างเป็นระบบ ลดการใช้ความรู้สึกตัดสินใจ

แนวคิด Core Portfolio ผ่านโซลูชันการลงทุน ผ่านกองทุน K-WealthPLUS Series ซึ่งเป็นพอร์ตหลักที่กระจายการลงทุนทั่วโลก พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลทั้งการจัดพอร์ต และการปรับสมดุลอย่างเป็นระบบ หาก Core Portfolio คือคำตอบของการจัดวางเงินลงทุนในวันนี้ ปลายทางที่ KAsset และ J.P. Morgan Asset Management มองไกลกว่านั้น คือการทำให้การลงทุนไม่ได้เริ่มจากคำถามว่า ‘ควรซื้อกองทุนอะไร’ แต่เริ่มจากคำถามว่า ‘เงินก้อนนี้มีเป้าหมายอะไรในชีวิต’
ทำให้เห็นว่า Core Portfolio ช่วยลดปัญหาด้านการจัดสรรเงินก้อนหลักอย่างเป็นระบบ ไม่ยึดติดกับธีมหรือประเทศใดมากเกินไป วิธีนี้ช่วยลดการใช้ความรู้สึกตัดสินใจท่ามกลางความผันผวนของตลาดวินเสริมว่า KAsset ได้ต่อยอดแนวคิด Core Portfolio ผ่านโซลูชันการลงทุน ผ่านกองทุน K-WealthPLUS Series ซึ่งเป็นพอร์ตหลักที่กระจายการลงทุนทั่วโลก พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลทั้งการจัดพอร์ต และการปรับสมดุลอย่างเป็นระบบหาก Core Portfolio คือคำตอบของการจัดวางเงินลงทุนในวันนี้ ปลายทางที่ KAsset และ J.P.
Morgan Asset Management มองไกลกว่านั้น คือการทำให้การลงทุนไม่ได้เริ่มจากคำถามว่า ‘ควรซื้อกองทุนอะไร’ แต่เริ่มจากคำถามว่า ‘เงินก้อนนี้มีเป้าหมายอะไรในชีวิต’เอนีสชี้ว่าตลาดไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การลงทุนแบบที่เน้นเป้าหมายชีวิต เช่น การเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มโลกที่เน้นจัดพอร์ตตามระยะเวลาและความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมระบุว่าการลงทุนต่างประเทศเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ อย่าง AI หรือ New Economy ในระดับสากล‘การกระจายการลงทุนไปทั่วโลกจึงไม่ใช่เพียงทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็น หากต้องการให้พอร์ตมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกในระยะยาว’ เอนีส กล่าวKAsset เชื่อมการลงทุนกับเป้าหมายการออมเพื่อเกษียณ โดยวินเผยว่าได้นำแนวคิดกองทุน K-WealthPLUS Series มาพัฒนาโซลูชัน Life Path สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ปรับลดความเสี่ยงอัตโนมัติทุกปีตามอายุและเดือนเกิดของสมาชิกปัจจุบันนายจ้างกว่า 300 ราย และสินทรัพย์กว่า 4,000 ล้านบาท ได้ย้ายมาใช้แนวทางนี้ ซึ่งวินมองว่าสะท้อนความสำเร็จของ Core Portfolio ในการต่อยอดสู่ระบบการลงทุนเพื่อการเกษียณที่ใช้งานได้จริง‘เราภูมิใจที่ได้ดูแลทั้งลูกค้ากองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยมีเงินพอใช้หลังเกษียณ เป้าหมายต่อไปคือการเป็น No.1 Retirement Solution ที่ดูแลอย่างเป็นระบบร่วมกับ J.P.
Morgan Asset Management ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานไปจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต’ วินกล่าวจาก ปัญหาเรื่องพอร์ตกระจุกตัว สู่ Core Portfolio ที่ช่วยให้ลงทุนได้ยาวขึ้นด้วยงานวิจัยและกระบวนการระดับโลก จนถึงโซลูชันเพื่อการเกษียณ ความร่วมมือนี้จึงเป็นการวางระบบการลงทุนระยะยาวที่เข้าใจทั้งตลาดโลก นักลงทุนไทย และเป้าหมายชีวิตอย่างแท้จริ
Core Portfolio Kasset J.P. Morgan Asset Management K-Wealthplus Series Life Path Retirement Solution Goal Focus New Economy AI
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