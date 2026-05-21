Company's View on Earnings Call and Future Business Strategy

The company's perspective on the earnings call and future business strategy, including the shift towards international markets, particularly in China and the Middle East, and the development of wellness residences in collaboration with leading international hospitals. Additionally, the company's progress on new projects, the sale of existing projects, and the strengthening of investment and debt management strategies are also discussed.

เผยมุมมองในงานนำเสนอข้อมูลงบการเงินผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ( Earnings Call ) รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตว่า หลังจากผ่านพ้นไตรมาส 1/2569 ที่ขาดทุนสุทธิ 29.4 ล้านบาท บริษัทได้ปรับกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อดึงผลประกอบการกลับมาในไตรมาส 2/2569 และในช่วงครึ่งปีหลัง กลยุทธ์สำคัญคือการขยายฐานลูกค้าต่างชาติ ( International Market ) โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากจีน และตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับอานิสงส์จากประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาโครงการในรูปแบบ Wellness Residence โดยมีการเจรจาร่วมกับโรงพยาบาลระดับสากลชั้นนำ 2-3 แห่ง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มองหาที่พักอาศัยเพื่อการดูแลสุขภาพในระยะยาว (Longevity) สอดรับกับนโยบายการเป็น Medical Hub ของประเทศไทย อีกทั้งยังคงเดินหน้าโครงการใหม่และปิดการขายโครงการศักยภาพ ในด้านการพัฒนาโครงการ บริษัทมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ โครงการ Belgravia (เบลเกรเวีย) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้หลักในไตรมาส 3/69 โครงการใหม่ เริ่มเปิดตัวโครงการ บริทาเนีย ปิ่นเกล้า-บรมราชชนนี และ บริทาเนีย ประชาอุทิศ 90 ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ ยอดขายรอปิด (Sold Out) ตั้งแต่ต้นปีมีโครงการที่ปิดการขายไปแล้ว 7 โครงการ แบ่งเป็น 4 โครงการในไตรมาส 1/69 และอีก 3 โครงการในครึ่งปีหลัง เช่น แกรนด์ บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา และ แกรนด์ บริทาเนีย ราชพฤกษ์-พระราม 5 เป็นต้นก็คือ บริษัทเตรียมเปิดตัวเฟสสุดท้ายของโครงการ บริทาเนีย บางนา ซึ่งเหลือเพียง 33 ยูนิตสุดท้าย หลังจากได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมในเฟสก่อนหน้า เสริมความแข็งแกร่งด้านการลงทุนและบริหารจัดการหนี้ บริทาเนียได้แต่งตั้ง คุณนภัส ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและเครือข่ายเอเย่นต์ (Agent) เข้ามาขับเคลื่อนการขายผ่าน Britania Agent Club ซึ่งเริ่มเห็นผลตอบรับที่ดีตั้งแต่ไตรมาส 1/69 โดยมียอดขายผ่านเอเย่นต์เฟสแรกประมาณ 1,200 ล้านบาท สำหรับการบริหารทางการเงิน บริษัทประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้วงเงิน 1,300 ล้านบาท โดยสัดส่วน 80% นำไปชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนด (Rollover) และอีก 20% ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนหนี้สถาบันการเงินเพื่อนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันหุ้นกู้ชุดถัดไป ทั้งนี้ บริษัทยังทำงานร่วมกับธนาคารพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) โดยมีการ Pre-screen ลูกค้าก่อนรับจองทุกครั้ง และจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษร่วมกับแบงก์พาร์ทเนอร์ "ไตรมาส 2 จะดีกว่าไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากรับรู้รายได้โครงการ Belgravia เต็มสูบ ประกอบกับเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและลงทุนในภูเก็ต ซึ่งมีโครงการ Investment Property ที่ร่วมบริหารโดย Hampton Hotel & Residence Management รองรับ.

เผยมุมมองในงานนำเสนอข้อมูลงบการเงินผลการดำเนินงานประจำไตรมาส (Earnings Call) รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตว่า หลังจากผ่านพ้นไตรมาส 1/2569 ที่ขาดทุนสุทธิ 29.4 ล้านบาท บริษัทได้ปรับกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อดึงผลประกอบการกลับมาในไตรมาส 2/2569 และในช่วงครึ่งปีหลัง กลยุทธ์สำคัญคือการขยายฐานลูกค้าต่างชาติ (International Market) โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากจีน และตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับอานิสงส์จากประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาโครงการในรูปแบบ Wellness Residence โดยมีการเจรจาร่วมกับโรงพยาบาลระดับสากลชั้นนำ 2-3 แห่ง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มองหาที่พักอาศัยเพื่อการดูแลสุขภาพในระยะยาว (Longevity) สอดรับกับนโยบายการเป็น Medical Hub ของประเทศไทย อีกทั้งยังคงเดินหน้าโครงการใหม่และปิดการขายโครงการศักยภาพ ในด้านการพัฒนาโครงการ บริษัทมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ โครงการ Belgravia (เบลเกรเวีย) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้หลักในไตรมาส 3/69 โครงการใหม่ เริ่มเปิดตัวโครงการ บริทาเนีย ปิ่นเกล้า-บรมราชชนนี และ บริทาเนีย ประชาอุทิศ 90 ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ ยอดขายรอปิด (Sold Out) ตั้งแต่ต้นปีมีโครงการที่ปิดการขายไปแล้ว 7 โครงการ แบ่งเป็น 4 โครงการในไตรมาส 1/69 และอีก 3 โครงการในครึ่งปีหลัง เช่น แกรนด์ บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา และ แกรนด์ บริทาเนีย ราชพฤกษ์-พระราม 5 เป็นต้นก็คือ บริษัทเตรียมเปิดตัวเฟสสุดท้ายของโครงการ บริทาเนีย บางนา ซึ่งเหลือเพียง 33 ยูนิตสุดท้าย หลังจากได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมในเฟสก่อนหน้า เสริมความแข็งแกร่งด้านการลงทุนและบริหารจัดการหนี้ บริทาเนียได้แต่งตั้ง คุณนภัส ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและเครือข่ายเอเย่นต์ (Agent) เข้ามาขับเคลื่อนการขายผ่าน Britania Agent Club ซึ่งเริ่มเห็นผลตอบรับที่ดีตั้งแต่ไตรมาส 1/69 โดยมียอดขายผ่านเอเย่นต์เฟสแรกประมาณ 1,200 ล้านบาท สำหรับการบริหารทางการเงิน บริษัทประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้วงเงิน 1,300 ล้านบาท โดยสัดส่วน 80% นำไปชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนด (Rollover) และอีก 20% ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนหนี้สถาบันการเงินเพื่อนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันหุ้นกู้ชุดถัดไป ทั้งนี้ บริษัทยังทำงานร่วมกับธนาคารพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) โดยมีการ Pre-screen ลูกค้าก่อนรับจองทุกครั้ง และจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษร่วมกับแบงก์พาร์ทเนอร์ "ไตรมาส 2 จะดีกว่าไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากรับรู้รายได้โครงการ Belgravia เต็มสูบ ประกอบกับเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและลงทุนในภูเก็ต ซึ่งมีโครงการ Investment Property ที่ร่วมบริหารโดย Hampton Hotel & Residence Management รองรับ





PostToday / 🏆 50. in TH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Earnings Call International Market China Middle East Wellness Residence Medical Hub Investment Property Hampton Hotel & Residence Management International Hospitals International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets International Markets

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ไทย: Happener, company specializing in AI, expanding business to global scaleHappener, a company specializing in AI based in Thailand, is stepping forward to expand its business and has already started serving clients. Happener employs AI solutions in various fields, focusing on the Thai market and exploring international partnerships to boost its business opportunities.

Read more »

Slot's future to continue or not? Criticisms pour in ahead of massive summer overhaulTheo Khamphanakool raises concerns about Slot's future, citing the need for a summer overhaul, while some disapprove of his continued presence, with questions over his ability to handle pressure.

Read more »

Bitcoin may face down as target below $75,000 influenced by strong Nvidia earningsThe likelihood of a downward price move of Bitcoin below $75,000 is being monitored due to strong earnings from a key player in the technology sector. The market is also paying close attention to the latest economic data from the US.

Read more »

นักลงทุนสถาบันใหญ่เพิ่มสถานะใน MSTR: จุดสะท้อนความเชื่อมั่นต่อ Bitcoin ของ Strategyนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 13 ใน 15 รายแรกของ Strategy (MSTR) เพิ่มสถานะการถือครองหุ้น MSTR ในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 รวมกันแล้วการถือครองเพิ่มขึ้น 27% ตามรายงานจากตารางข้อมูลผู้ถือหุ้นสถาบัน 15 รายแรก

Read more »

เซ็นทรัลพัฒนาเปิดเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัส ในจังหวัดขอนแก่นนายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดโครงการมิกซ์ยูส 'เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส' อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยนำธุรกิจในเครือทั้งค้าปลีก ที่อยู่อาศัย โรงแรม และบริการไลฟ์สไตล์ มาประกอบเป็นระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ที่ออกแบบจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ ภายใต้วิสัยทัศน์ 'A Future-Led Ecosystem' โดยโครงการนี้ถือเป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 45 ของเซ็นทรัลพัฒนา

Read more »

ความร่วมมือระหว่าง RISE และ Harvard Business Impact เผยเปิดช่องทางให้ผู้บริหารไทยเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ระดับโลกบน HBR SparkRISE บริษัทที่ปรึกษาด้านทรานสฟอร์เมชันและนวัตกรรมสำหรับองค์กร ประกาศความร่วมมือกับ Harvard Business Impact ดึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเฉพาะบุคคล ซึ่งรวบรวมแหล่งความรู้ของ Harvard Business Review เพื่อผู้บริหารโดยเฉพาะ โดยเผยملความเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะส่งตรงไปถึงมือ Executives ชุดนี้

Read more »