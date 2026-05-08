Company's Additional Information on Project Similarity, Technical and Financial Strength, and Project Duration

The article provides additional information on the company's work or experience in projects similar to the one being considered by the government, as well as their technical and financial strength. It also mentions the number of licenses covered, the capacity to handle multiple users simultaneously, and the use of a model even if the project aims to serve up to 5 million users. However, it raises questions about the lack of detailed information regarding the cost per user, service conditions, and refund mechanisms if the actual number of users is lower than expected. Additionally, it questions the timing of the project, considering the changes in the government and the potential impact on the economy.
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทมีผลงานหรือประสบการณ์ในโครงการระดับใกล้เคียงมาก่อนหรือไม่ รวมถึงผ่านเกณฑ์ด้านศักยภาพทางเทคนิคและการเงินตาม TOR อย่างไรที่รัฐจัดซื้อ ว่าครอบคลุมจำนวน License เท่าใด รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้มากน้อยเพียงใด ใช้โมเดลแม้โครงการตั้งเป้าผู้ใช้งานถึง 5 ล้านสิทธิ์ และรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก แต่มีข้อสังเกตว่า ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนต่อผู้ใช้งาน เงื่อนไขการให้บริการ หรือมาตรการเรียกคืนงบประมาณหากมีผู้ใช้งานจริงต่ำกว่าเป้าหมาย หากคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วม Bootcamp ที่ระบุไว้ 4,000 คน จะเฉลี่ยต้นทุนโครงการต่อหัวประมาณ 412,500 บาทต่อคน และเฉพาะค่าอีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถาม คือช่วงเวลาการดำเนินโครงการ โดยราคากลางถูกกำหนดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ก่อนมีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวเทศกาลปีใหม่และรอยต่อทางการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ในช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ “นายไชยชนก ชิดชอบ” และกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในรัฐบาลปัจจุบัน ทำให้เกิดคำถามว่า เหตุใดโครงการมูลค่ากว่า 1.
6 พันล้านบาท จึงต้องดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว และสามารถเลื่อนเข้าสู่ช่วงปกติของปีงบประมาณได้หรือไม่ท้ายที่สุด ยังมีการตั้งคำถามเชิงนโยบายว่า งบประมาณจำนวน 1,621 ล้านบาท หากนำไปใช้สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมภายในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการไทย พัฒนาโมเดลภาษาไทย หรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระยะยาว อาจสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกว่าเพียงการจัดซื้อบริกา
