Company CEOs Spend Millions on Cybersecurity While Other Executives Struggle

Major cryptocurrency exchanges and companies like Coinbase and Gemini are revealed to have allocated millions of dollars for the cybersecurity of their CEOs while other executives struggle with inadequate protection. Michael Saylor, the CEO of Bitcoin Billionaire company, receives a fraction of what his counterparts do, highlighting the stark contrast in protection among executives in the industry.
การจู่โจมทางกายภาพเพื่อชิงคริปโตพุ่งสูงถึง 1 คดีในทุก 5 วัน ส่งผลให้บริษัทคริปโทฯ ยักษ์ใหญ่ต้องทุ่มงบมหาศาลเพื่ออารักขาผู้บริหารอย่าง Michael Saylor กลับใช้งบน้อยกว่าถึง 28 เท่า โดยสรุปแล้วงบประมาณการรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ถูกทุ่มไปที่บุคคลที่เป็น หน้าตาของบริษัทเพียงคนเดียว ทิ้งห่างผู้บริหารระดับรองลงมาอย่างสิ้นเชิงจากสถิติการโจรกรรมทางกายภาพหรือที่เกิดขึ้นถี่ถึง 1 คดีในทุก 5 วัน ทำให้บริษัทคริปโทเคอร์เรนซีต้องเร่งเพิ่มงบประมาณรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงอย่างก้าวกระโดด โดยเอกสารที่ยื่นต่อ SEC เผยว่า Coinbase ทุ่มเงินสูงถึง $7.
6 ล้านต่อปีเพื่ออารักขา CEO อย่าง Brian Armstrong ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2024 ถึง 20% ในทางกลับกัน Michael Saylor กลับใช้งบส่วนนี้เพียงปีละประมาณ $2.7 แสนดอลลาร์ ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลยังสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำสุดขั้วภายในองค์กร เมื่อเงินทุนเกือบทั้งหมดถูกนำไปใช้ปกป้องบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเพียงคนเดียว ส่วนผู้บริหารระดับ C-Suite คนอื่นๆ กลับได้รับสวัสดิการความปลอดภัยในสตางค์ส่วนที่น้อยกว่าหลายสิบเท่าตัว ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ จำนวนการจู่โจมผู้ถือครองคริปโตทางกายภาพ หรือที่เรียกว่า “Wrench Attack” มีจำนวนสูงขึ้นอย่างน่าใจหายถึงขั้นเกิด 1 คดีในทุก 5 วัน ส่งผลทำให้บรรดาผู้บริหารบริษัทคริปโตต้องเร่งยกระดับความปลอดภัยของตนเองกันจ้าละหวั่นแม้จะต้องใช้เงินกันไปเป็นจำนวนมากก็ตาม อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารที่ยืนต่อ SEC พบว่า Coinbase ได้ทำการใช้เงินของบริษัทไปกว่า $7.6 ล้าน ไปกับการรักษาความปลอดภัยให้กับ Brian Armstrong ผู้เป็นหน้าเป็นตาขององค์กร หรือคิดเป็นเงินเฉลี่ยวันละ 6.8 แสนบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2024 ถึง 20% ด้าน Gemini กระดานเทรดคริปโตอีกแห่งก็ได้มีการทุ่มเงินกว่า $4.9 ล้านต่อปี ในการรักษาความปลอดภัยให้กับสองพี่น้องฝาแฝด Winklesvoss โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ $2.49 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของงบที่ Coinbase ใช้ดูแล Armstrong ขณะที่ Circle บริษัทผู้อยู่เบื้องหลัง USDC ใช้เงินไปประมาณ $4 ล้านในการดูแลประธาน Jeremy Allaire ส่วน Michael Saylor เจ้าพ่อ Bitcoin ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในวงการคริปโตกลับมีรายงานที่น่าตกใจมากว่า งบการรักษาความปลอดภัยของตัวเขานั้นห่างจาก Brian Armstrong มากถึง 28 เท่าตัว แม้จะเป็นประธานบริษัทที่ถือ Bitcoin มากที่สุดในโลก รายงานมีการระบุว่า Saylor ใช้เงินในส่วนนี้ไปเพียงปีละ $272,113 ดอลลาร์ เท่านั้นในแต่ละปี ซึ่งสาเหตุที่เป็นก็เข้าใจได้เพราะหากเทียบกันแล้ว Saylor มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิน้อยกว่า Armstrong ถึง 2 เท่าตัว ที่ $4 พันล้าน เทียบกับ $8.4 พันล้าน ตามข้อมูลของ Forbesอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่างบด้านการอารักขาทั้งหมดของบริษัทต่างๆ จะถูกทุ่มไปให้บุคคลที่สำคัญที่สุดภายในบริษัทเพียงอย่างเดียว ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ก็ก่อให้เกิดคำถามเรื่องความเหลื่อมล้ำสุดขั้วที่แสดงให้เห็น เอกสารระบุชัดว่า Emilie Choi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Coinbase ได้รับสวัสดิการดังกล่าวเป็นมูลค่าประมาณ $43,567 ต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายของ Armstrong เพียง 2 วันเท่านั้น ส่วนผู้บริหารระดับสูงของ Circle ได้รับสวัสดิการ “การรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน” เฉลี่ยคนละ $50,000-$100,000 ต่อปีขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขณะที่ทางฝั่งของ Strategy นั้นไม่ได้มีการอารักขาผู้บริหารระดับ C level ใด ๆ เป็นพิเศษนอกเหนือจากตัวของ Saylo
