ColorOS 17 เสริม OPPO AI ให้ครอบคลุมการจัดระเบียบไฟล์แปลงภาพแปลภาษาและป้องกันการปลอมใบหน้า
ColorOS 17 เพิ่มฟีเจอร์ OPPO AI เช่น AI Mind Pilot Agent Mode สแกนภาพแปลความสนทนา แก้ไขโทนสีและระบบป้องกันเสียงปลอม รองรับหลายอุปกรณ์และภูมิภาค
ColorOS 17 ต้อนรับฟีเจอร์ OPPO AI ที่ขยายความสามารถจากการจัดระเบียบไฟล์จนถึงการแก้ไขภาพและการแปลบทสนทนาแบบเรียลไทม์ ทั้งยังมาพร้อมระบบแจ้งเตือนการปลอมเสียงหรือใบหน้าผ่าน AI โดยใช้แนวคิด 'Flow Your Mind with OPPO AI' เพื่อสร้างประสบการณ์อัจฉริยะเต็มตัวบนสมาร์ตโฟน OPPO
AI Mind Pilot แนวคิดใหม่สู่การทำงานแบบอัตโนมัติ
ฟีเจอร์หลัก AI Mind Pilot เพิ่ม Agent Mode ให้ผู้ใช้สามารถตั้งเป้าหมายอย่างรวดเร็วและให้ระบบจัดการขั้นตอนหลายขั้นใดด้วยตัวเอง เช่น การรวบรวมตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม หรือสร้างแผนการเดินทางจากไฟล์รูปภาพที่มีอยู่บนสมาร์ตโฟน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์และสร้างเว็บไซต์หรือไฟล์นำเสนอได้โดยอัตโนมัติหลังจากทำการให้แปลงเป็นข้อมูลออนไลน์Also readดาวกับดวงวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569
ฟีเจอร์รองรับในหลายภูมิภาค โดยบริการเชื่อมต่อกับ Manus และ ChatGPT มีโควตาใช้งานฟรีแตกต่างกันตามประเทศและสามารถเชื่อมต่อบัญชีสมาชิกเก่าเพื่อใช้แพ็กเกจปัจจุบันได้ ตลอดจนมีการตรวจเงื่อนไขโควตาผ่านแอปเพื่อให้ผู้ใช้ทราบจำนวนครั้งที่ใช้ได้ในแต่ละเดือน
ฟีเจอร์สร้างสรรค์ด้วย AI Photo Agent และ Style Match
AI Photo Agent รับคำสั่งภาษาธรรมชาติหรือภาพอ้างอิงเพื่อกำหนดโทนสี อารมณ์ และสไตล์ที่ต้องการ จัดแต่งภาพโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหลายน้อย และอาจให้คำแนะนำการตกแต่งอัตโนมัติผ่าน Style Match ซึ่งใช้โมเดลภาพถ่ายเฉพาะทางของ OPPO 6 โมเดล PNG และรักษาเอฟเฟกต์ ProXDR หลังการแก้ไข
ฟังก์ชันนี้จะเปิดตัวในหลายประเทศพร้อมโควตาต่อเดือนที่แตกต่างโดยอิงภูมิภาค สำหรับผู้ใช้ในยุโรปจะเปิดตัวหลังจากด้านตารางเวลาดำเนินการสาธิต
AI Live Interpreter และ OSee ช่วยชีวิตผู้ใช้ทุกสภาพอากาศ
AI Live Interpreter แปลบทสนทนาแบบต่อเนื่องผ่านหูฟัง OPPO Enco X4 หรือ OnePlus Buds Pro 4 พร้อมแสดงข้อความบนหน้าจอสมาร์ตโฟน การเชื่อมต่อจำเป็นต้องใช้ OPPO หรือ OnePlus รุ่นที่ทำงานบน ColorOS 17 และอยู่ในกลุ่มรองรับเท่านั้น
OSee นำ Visual AI ไปใช้กับกล้องสมาร์ตโฟน ผู้ใช้ให้กล้องมองและกดชัตเตอร์เพื่อให้ระบบแปลเมนูอาหาร หรือสแกนเอกสารแบบอัตโนมัติ และยังมีเมนูสแกนโค้ดเพื่อเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้โดยตรงจากกล้อง
ระบบป้องกันการปลอมเสียงและใบหน้า AI Call Guard
AI Call Guard ใช้การประมวลผลในอุปกรณ์เพื่อตรวจจับเสียงสังเคราะห์ด้วย AI และปลอมใบหน้าแบบ AI Face Swap พร้อมแจ้งเตือนเมื่อพบกิจกรรมผิดปกติในคำสั่งโทรศัพท์ ระบบนี้รองรับในอินโดนีเซีย อินเดีย และประเทศไทย
ฟีเจอร์ AI Mind Pilot พร้อม Agent Mode ยังให้ระบบค้นหา วิเคราะห์ และจัดการไฟล์ภายในสมาร์ตโฟนโดยไม่ส่งข้อมูลออกจากอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังมีบริการ Private Computing Cloud (PCC) ที่ออกแบบเพื่อปกป้องข้อมูลจากบุคคลที่สาม พร้อม Post-Quantum Security เพื่อความปลอดภัยการส่งข้อมูลไปยังคลาวด์และ PCC Transparency Report ที่ออนฟีเจอร์ในการตรวจสอบบริการ AI ที่ถูกเรียกใช้และช่วงเวลาประมวลผล
การเข้าถึงและขอบเขตการใช้งานในตลาดต่างประเทศ
โควตาและฟีเจอร์การใช้งานอาจแตกต่างกันตามตลาด ผู้ให้บริการเครือข่าย และเวอร์ชันซอฟต์แวร์ OPPO ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดโควตาได้ภายในแอป และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ของ OPPO สำหรับฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ ColorOS 17 จัดเป็นเครื่องมือสมบูรณ์ในการจัดการงานสร้างสรรค์และสื่อสารผ่าน OPPO AI บนสมาร์ตโฟนทุกรุ่นที่รองรับ
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