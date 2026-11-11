Coinbase บรรลุปริมาณเทรด DEX หุ้นโทเคนเกิน 5 พันล้านดอลลาร์
Coinbase บรรลุปริมาณเทรดสะสมบน Base เกิน 5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเพิ่มหุ้นโทเคน 10 รายการและการเติบโตของปริมาณเทรดรายสัปดาห์สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน
Coinbase ประกาศว่าปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Base เกิน 5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเพิ่มหุ้นโทเคน 10 รายการและการเติบโตของปริมาณเทรดรายสัปดาห์สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน
การเติบโตของปริมาณเทรด DEX หุ้นโทเคน
ข้อมูลจาก Blockworks แสดงว่าปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์ทำสถิติสูงสุดในสัปดาห์ของวันที่ 2 พ.ย. โดยเกิน 750 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจาก Coinbase เปิดตัวหุ้นโทเคนบน Base เมื่อวันที่ 24 ส.ค.Also readPanduit เปิดตัว 4 โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์และไฟเบอร์ VSSF
เมื่อดูข้อมูลย้อนหลัง ปริมาณการซื้อขายสะสมผ่านหลัก 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 19 ก.ย. และแตะ 4 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ก่อนจะทะลุ 5 พันล้านดอลลาร์ในครั้งนี้
การขยายตัวของหุ้นโทเคนบน Base
ในวันเปิดตัว Coinbase มีหุ้นโทเคน 4 ตัว ได้แก่ Nvidia, Apple, Meta และ Alphabet แต่เพิ่มเป็น 10 รายการเมื่อวันที่ 4 ก.ย. โดยเพิ่ม Amazon, Microsoft, MicroStrategy, SanDisk, SpaceX และ Tesla
ปริมาณเทรด 5 พันล้านดอลลาร์คือปริมาณการซื้อขายสะสม ซึ่งนับการซื้อขายหมุนเวียนซ้ำหลายรอบ ไม่ใช่มูลค่าหุ้นโทเคนที่ค้างอยู่ในระบบ
การสนับสนุนจาก Aerodrome Finance และ Uniswap V4
ปริมาณการเทรดกระจุกตัวที่ Aerodrome Finance อย่างมาก โดยรายงานช่วงต้นเดือน พ.ย. ระบุว่า Aerodrome รองรับการเทรดหุ้นโทเคนบน Base ราว 90-96.5%
ส่วน Uniswap V4 มีสัดส่วนน้อยกว่ามาก โดยโทเคนเหล่านี้ออกภายใต้ Regulation S และจำกัดไม่ให้บุคคลสัญชาติสหรัฐฯ เข้าถึง
ผลกระทบต่อการลงทุนและตลาดหุ้นสหรัฐฯ
มูลค่าหุ้นโทเคนที่หมุนเวียนจริงบน Base อยู่ระหว่าง 25-40 ล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่ควรตีความว่ามีเงินลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ไหลเข้าเครือข่ายถึง 5 พันล้านดอลลาร์
การเติบโตของปริมาณเทรดนี้อาจส่งผลต่อการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลของนักลงทุนและการพัฒนาตลาดการเงินดิจิทัลในอนาคต
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