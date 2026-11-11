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Coinbase บรรลุปริมาณเทรด DEX หุ้นโทเคนเกิน 5 พันล้านดอลลาร์

siamblockchain#37 in ประเทศไทย
Coinbase บรรลุปริมาณเทรด DEX หุ้นโทเคนเกิน 5 พันล้านดอลลาร์
Coinbase · Base · Aerodrome Finance
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Coinbase บรรลุปริมาณเทรดสะสมบน Base เกิน 5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเพิ่มหุ้นโทเคน 10 รายการและการเติบโตของปริมาณเทรดรายสัปดาห์สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน

Coinbase ประกาศว่าปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Base เกิน 5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเพิ่มหุ้นโทเคน 10 รายการและการเติบโตของปริมาณเทรดรายสัปดาห์สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน

การเติบโตของปริมาณเทรด DEX หุ้นโทเคน

ข้อมูลจาก Blockworks แสดงว่าปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์ทำสถิติสูงสุดในสัปดาห์ของวันที่ 2 พ.ย. โดยเกิน 750 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจาก Coinbase เปิดตัวหุ้นโทเคนบน Base เมื่อวันที่ 24 ส.ค.

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เมื่อดูข้อมูลย้อนหลัง ปริมาณการซื้อขายสะสมผ่านหลัก 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 19 ก.ย. และแตะ 4 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ก่อนจะทะลุ 5 พันล้านดอลลาร์ในครั้งนี้

การขยายตัวของหุ้นโทเคนบน Base

ในวันเปิดตัว Coinbase มีหุ้นโทเคน 4 ตัว ได้แก่ Nvidia, Apple, Meta และ Alphabet แต่เพิ่มเป็น 10 รายการเมื่อวันที่ 4 ก.ย. โดยเพิ่ม Amazon, Microsoft, MicroStrategy, SanDisk, SpaceX และ Tesla

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ปริมาณเทรด 5 พันล้านดอลลาร์คือปริมาณการซื้อขายสะสม ซึ่งนับการซื้อขายหมุนเวียนซ้ำหลายรอบ ไม่ใช่มูลค่าหุ้นโทเคนที่ค้างอยู่ในระบบ

การสนับสนุนจาก Aerodrome Finance และ Uniswap V4

ปริมาณการเทรดกระจุกตัวที่ Aerodrome Finance อย่างมาก โดยรายงานช่วงต้นเดือน พ.ย. ระบุว่า Aerodrome รองรับการเทรดหุ้นโทเคนบน Base ราว 90-96.5%

ส่วน Uniswap V4 มีสัดส่วนน้อยกว่ามาก โดยโทเคนเหล่านี้ออกภายใต้ Regulation S และจำกัดไม่ให้บุคคลสัญชาติสหรัฐฯ เข้าถึง

ผลกระทบต่อการลงทุนและตลาดหุ้นสหรัฐฯ

มูลค่าหุ้นโทเคนที่หมุนเวียนจริงบน Base อยู่ระหว่าง 25-40 ล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่ควรตีความว่ามีเงินลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ไหลเข้าเครือข่ายถึง 5 พันล้านดอลลาร์

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การเติบโตของปริมาณเทรดนี้อาจส่งผลต่อการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลของนักลงทุนและการพัฒนาตลาดการเงินดิจิทัลในอนาคต

siamblockchain#37 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Coinbase Base Aerodrome Finance Uniswap V4 Regulation S

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