CoinGecko ชี้ Solana อาจพุ่งทะยานสู่ 458 ดอลลาร์ ถ้าเทียบชั้น Ethereum ได้สำเร็จ

CoinGecko วิเคราะห์สถานการณ์ Solana โดยสมมติฐานถึงความเป็นไปได้ในการเติบโตของมูลค่าตลาดเทียบเท่า Ethereum พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มราคาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระยะสั้นและระยะยาว
ในโพสต์ล่าสุดบนแพลตฟอร์ม X ทาง CoinGecko ได้จุดประกายความคิดที่น่าสนใจ โดยตั้งคำถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากมูลค่าตลาด ( Market Cap ) ของ Solana สามารถเติบโตจนเทียบเท่ากับ Ethereum ได้สำเร็จ ปัจจุบัน Ethereum มีมูลค่าตลาดนำหน้า Solana อย่างมากถึง 5.57 เท่า โดย Solana มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 4.72 หมื่นล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum มีมูลค่าสูงถึง 2.
63 แสนล้านดอลลาร์ หาก Solana สามารถเพิ่มมูลค่าตลาดให้เทียบเท่า Ethereum ได้สำเร็จ ราคาของเหรียญ SOL จะต้องปรับตัวขึ้นในอัตราส่วนที่เท่ากัน นั่นหมายความว่าราคา SOL จะพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญต่างๆ ไปยืนเหนือระดับ 400 ดอลลาร์ และอาจจบลงที่ตัวเลขสวยงามอย่าง 458 ดอลลาร์ต่อเหรียญ แม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคา Ethereum จะซื้อขายกันอยู่ที่ 2,193 ดอลลาร์ก็ตาม\อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาสั้นๆ สถานการณ์ของ Solana อาจจะยังไม่สดใสนัก ณ เวลาที่รายงาน ราคา SOL ปรับตัวลดลง 2.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ลงมาอยู่ที่ 82.46 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของตลาดคริปโตที่เริ่มย่อตัวลงหลังจากที่ทำผลงานได้ดีในช่วงต้นสัปดาห์ ข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดคริปโตมีการล้างพอร์ต (Liquidation) รวมมูลค่ากว่า 263 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเทรดที่เปิดสถานะ Long ด้วยความหวังว่าราคาจะปรับตัวขึ้น ซึ่งยอดการล้างพอร์ตฝั่ง Long สูงถึง 166 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ฝั่ง Short ถูกล้างไป 97 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร Solana เคยทำราคาพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 87 ดอลลาร์ได้อย่างสวยงาม แต่การปรับตัวขึ้นนั้นก็อยู่ได้ไม่นานก่อนที่ราคาจะร่วงหล่นลงมา ในมุมมองทางเทคนิค เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ที่แบนราบ และค่า RSI ที่อยู่ต่ำกว่าระดับกึ่งกลาง บ่งบอกว่าทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายยังไม่มีใครได้เปรียบอย่างชัดเจน หากราคา SOL สามารถทะลุเส้น MA 50 วัน ที่ 85 ดอลลาร์ขึ้นไปได้ ก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบแนวต้าน 98 ดอลลาร์ต่อไป\ผมมองว่าการนำ Market Cap ของ Solana ไปเทียบกับ Ethereum นั้นเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ตัวเลข 458 ดอลลาร์ อาจจะดูห่างไกลในสภาวะตลาดปัจจุบันที่ราคายังวนเวียนอยู่แถว 80 กว่าดอลลาร์ แต่ในโลกของคริปโตฯ อะไรก็เกิดขึ้นได้หากมี Use Case ที่แข็งแกร่งมารองรับ Solana มีจุดเด่นในเรื่องความเร็วในการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก ซึ่งดึงดูดโปรเจกต์และนักพัฒนาจำนวนมากให้เข้ามาสร้างสรรค์บนเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น เรายังคงต้องระมัดระวังแรงเทขายและความผันผวนที่อาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สำหรับนักลงทุนที่มองเป้าหมายระยะยาว อาจพิจารณาทยอยสะสมในโซนแนวรับได้ แต่ก็ควรบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแนวรับที่ 76 ดอลลาร์ตามที่บทวิเคราะห์ได้แนะนำไว
Solana Ethereum Coingecko ราคา SOL Market Cap คริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน
United States Latest News, United States Headlines
