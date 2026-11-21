Coins.ph บล็อกถอนคริปโตออกกระเป๋าส่วนตัว ปฏิบัติตามกฎ Travel Rule
Coins.ph ประกาศยกเลิกการโอนคริปโตไปยังกระเป๋า Self-custody มีผล 19 พ.ย. 2569 ผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลผู้รับทุกครั้ง สอดคล้องกฎธนาคารกลางฟิลิปปินส์
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล ชั้นนำในฟิลิปปินส์อย่าง Coins.ph ได้ประกาศใช้นโยบายใหม่โดยปิดกั้นบริการการโอนคริปโตเคอเรนซีออกจากแพลตฟอร์มไปยังกระเป๋าเงินรูปแบบ Self-custody อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงานครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานทุกคนในระบบนิเวศคริปโตของประเทศ โดยนโยบายที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 นี้
ภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นนี้ ผู้ใช้งานไม่สามารถส่งสินทรัพย์ดิจิทัลออกสู่ภายนอกได้อีกต่อไป เว้นแต่จะเป็นการโอนไปยังกระเป๋าเงินของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ ระบบยังกำหนดให้ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคู่กรณีในการโอนรับทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงหรือยอดเงินจำนวนเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม การบังคับใช้ระเบียบขั้นตอนนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับความโปร่งใสในการไหลเวียนของเงินทุนดิจิทัลภายในประเทศAlso readตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เกณฑ์ Uptick Rule กับหุ้น KCE วันที่ 23 พ.ย. หลังราคาตก 10.62%
ที่มาของกฎระเบียบและการบังคับใช้
การประกาศปิดบริการโอนออกนี้ สอดคล้องโดยตรงกับกฎระเบียบ Travel Rule หรือกฎการเดินทาง ที่ออกโดยธนาคารกลางแห่งฟิลิปปินส์ (BSP) ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินดิจิทัลและผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต้องเก็บรักษาและแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมข้ามพรมแดนหรือการโอนเงินมูลค่าสูง เพื่อป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย โดยนโยบายนี้ถือเป็นความพยายามของหน่วยงานกำกับดูแลในการนำคริปโตเคอเรนซีเข้ามาอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้น
ศูนย์ช่วยเหลืออย่างเป็นทางการของ Coins.ph ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายใหม่ โดยระบุว่าแพลตฟอร์มได้เริ่มส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้ทุกคนทราบถึงมาตรการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อให้ผู้ใช้งานมีเวลาเตรียมพร้อมและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบธุรกรรมก่อนที่จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569
ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและตลาดภูมิภาค
การที่ Coins.ph ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำรายหนึ่งของประเทศตัดสินใจบล็อกการถอนเข้ากระเป๋า Self-custody ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ากฎเกณฑ์การควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเข้มงวดขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เชี่ยวชาญในตลาดคาดว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานของผู้บริโภคที่นิยมถือครองสินทรัพย์ด้วยตนเองผ่านกระเป๋าส่วนตัว ซึ่งตอนนี้ต้องหันมาใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่มีใบอนุญาตเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การประเมินผลกระทบด้านราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวมทั่วโลกแสดงให้เห็นว่ามาตรการนี้ส่งผลกระทบโดยตรงค่อนข้างจำกัด เนื่องจากมีขอบเขตการบังคับใช้จำกัดเฉพาะผู้ใช้งานที่พำนักและทำธุรกรรมภายในประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้น แต่หากว่ากระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลือกที่จะเดินตามแนวทางควบคุมที่เข้มงวดเช่นเดียวกันของ Coins.ph และ BSP ก็อาจสร้างความกดดันต่อความมั่นใจของนักลงทุนและบรรยากาศโดยรวมของตลาดคริปโตในวงกว้างได้
แนวโน้มอนาคตและความท้าทาย
คำถามสำคัญที่กำลังได้รับความสนใจจากวงการเทคโนโลยีการเงินคือ จะมีการแพร่หลายของกฎระเบียบแบบ Travel Rule ในระดับภูมิภาคอย่างไรต่อไป เนื่องจากความสำเร็จหรือความล้มเหลวของมาตรการควบคุมนี้จาก Coins.ph และ BSP อาจเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในการพิจารณาออกกฎระเบียบที่คล้ายคลึงกันเพื่อตรวจสอบที่มาของเงินทุนดิจิทัล
สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ Coins.ph นั้น การต้องกรอกข้อมูลคู่โอนทุกครั้งอาจสร้างความรำคาญใจในแง่ของความสะดวกสบายในการใช้งาน แต่ถือเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายและความปลอดภัยของระบบการเงินโดยรวม ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องปรับตัวกับรูปแบบการให้บริการใหม่ที่ยึดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้เป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีในอนาคตอันใกล้
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