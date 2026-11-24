Coinkite พบช่องโหว่ Coldcard Seed ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
รายงาน Postmortem จาก Coinkite เปิดโปงช่องโหว่ Critical ในกระเป๋าฮาร์ดแวร์ Coldcard ที่ลดความสุ่มของ Seed จาก 128 บิต เหลือเพียง 40-72 บิต ส่งผลให้ผู้ใช้เสี่ยงถูกโจมตีโดยละเอียดและยังไม่มีแผนชดเชยชัดเจน
Coinkite ผู้ผลิตกระเป๋าฮาร์ดแวร์ Coldcard ชั้นนำ ได้เผยแพร่รายงาน Postmortem ความยาว 18 หน้า เพื่ออธิบายสาเหตุที่การตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มข้นไม่สามารถตรวจจับช่องโหว่ร้ายแรงในการสร้าง Seed phrase ซ่อนมานานกว่า 5 ปี รายงานนี้เปิดเผยว่าบริษัทยังคงยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากบั๊กดังกล่าว ซึ่งสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ถือครองเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีเป็นวงกว้าง
ที่มาของช่องโหว่และกระบวนการตรวจสอบ
Coinkite ระบุว่าผลิตภัณฑ์ Coldcard ผ่านการตรวจสอบและงานวิจัยด้านความปลอดภัยอิสระไปแล้วอย่างน้อย 15 ครั้ง รวมถึงการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก 2 ราย และใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยตรวจสอบโค้ดเฟิร์มแวร์ ซึ่งพบรายการน่าสงสัยถึง 85 รายการ แต่ทั้งหมดไม่พบบั๊กนี้ สาเหตุหลักมาจากการตรวจสอบเน้นย้ำเพียงการยืนยันว่ามีโค้ดของตัวสุ่มเลขแบบฮาร์ดแวร์ (Hardware Random Number Generator) อยู่ในระบบ แต่ไม่ได้ตรวจสอบว่าตอนการสร้าง Seed ระบบเรียกใช้ตัวสุ่มนี้จริงหรือไม่ ตามข้อมูลที่ตรวจสอบได้Also readโดนเจาะ 3 ครั้งใน 17 วัน : กระเป๋าคริปโทฯ Hardware Wallet ยังปลอดภัยจริงหรือไม่ ?
รายละเอียดทางเทคนิคและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
บั๊กดังกล่าวเริ่มจากการตั้งค่าตัวแปรตอนคอมไพล์ผิดพลาดตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2564 ส่งผลให้เฟิร์มแวร์ใช้ตัวสุ่มเลขทั่วไปของ MicroPython แทนตัวสุ่มของฮาร์ดแวร์ โดยไม่แจ้งเตือนหรือหยุดทำงานเลย สิ่งนี้ทำให้ความสุ่มของ Seed ลดลงจากมาตรฐาน 128 บิต เหลือเพียงราว 40 บิตในรุ่น Mk2 และ Mk3 และราว 72 บิตในรุ่น Mk4, Mk5 และ Q ซึ่งเพียงพอให้ผู้โจมตีสามารถเดาคำ Seed ได้ด้วยการคำนวณบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองโดยไม่ยากเย็น
จำนวนผู้เสียหายและสถานะการชดเชย
ตามข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 พ.ย. 2569 Coinkite รับทราบตั๋วแจ้งความเสียหายจากลูกค้าประมาณ 300 รายการ จาก 242 บัญชี แต่บริษัทชี้ว่าจำนวนผู้เสียหายจริงน่าจะมากกว่านี้ เนื่องจากวิธีการโจมตีอาจไม่ถูกตรวจจับโดยง่าย ส่วนเรื่องการบริหารจัดการความเสียหาย บริษัทแจ้งอย่างชัดเจนว่ายังยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องการชดเชย เพราะรอผลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความชัดเจนของขอบเขตความเสียหายต่อไป
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