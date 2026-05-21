Code Harness Industry Growing at Rapid Pace, Code Review Platform Staging Global Expansion

The Code Harness industry, which involves building and deploying AI-powered tools for code review and development, is on the rise, with a projected value of US$6.47 billion by 2030. Leading players, including Claude Code and Code}]Buddy], are expanding globally to gain a foothold in the burgeoning market with high growth potential.
เพื่อสร้าง Code Harness จากศูนย์ด้วยกัน" พร้อมย้ำว่าโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเทียบชั้นกับ Claude Code โดยตรง ซึ่งในประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระบุชัดเจนว่า ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ตรงในเครื่องมือระดับโลกอย่างแน่นหนา ทั้ง Claude Code , Cowork, Codex, Cursor, OpenCode, GitHub Copilot, Manus, OpenClaw และ Hermes ทว่าในครั้งนี้ถือเป็นการเดินเกมที่ถูกจังหวะ เนื่องจากตลาด AI Coding Agent กำลังกลายเป็นเหมืองทองแห่งใหม่ในเชิงพาณิชย์ที่เติบโตเร็วที่สุดของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) โดยข้อมูลจาก Research and Markets คลังข้อมูลวิจัยตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระบุว่า มูลค่าตลาดเครื่องมือสำหรับการเขียนโค้ดทั่วโลกในปีที่ผ่านมา พุ่งแตะ 2.
96 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9.62 แสนล้านบาท) และคาดการณ์ว่าจะทะยานขึ้นไปสูงถึง 6.47 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2030 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ที่แข็งแกร่งถึง 17
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