Codewit 8 พ.ค.63 : โทน บางแค แฉ 4 ใน 9 เซียนพระถูกดักทำร้ายร่างกาย ทำร้ายมาดามเก่งยึดหนี้ใหญ่

โทน บางแค เปิดใจเสาะว่า เซียนพระ 4 ใน 9 คนที่ถูกมาดามเก่งแจ้งความข้อหาฉ้อโกงนั้นถูกดักทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นเรื่องที่คนในวงการรับรู้กันมานานแล้ว และรู้ลึกมากกว่านี้อีกเยอะ ตนเชื่อว่า เดี๋ยวก็จะมีการเปิดประเด็นของคนอื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งกรณีนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ตนกลัว เนื่องจากได้เห็นภาพที่เซียนพระคนอื่นๆถูกทำร้าย ตนเชื่อว่าต้องมีอะไรมากกว่านี้ และมีหลายหลายคนที่ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผย แต่กำลังจะออกมาเปิดเผย
NEWS TEXT: ผุดปมใหม่! อำนาจมืดวงการเซียนพระ " โทน บางแค " แฉ 4 ใน 9 เซียนพระ ดัง ถูกดักทำร้ายร่างกาย โยงปมติดหนี้ " มาดามเก่ง " กลายเป็น คดีประวัติศาสตร์ วงการพระเครื่อง เมื่อ น.
ส. ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือ "มาดามเก่ง" นักธุรกิจสาวชื่อดัง เข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปราม ให้ดำเนินคดีกับกลุ่ม"9 เซียนพระ" ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง โดยระบุพฤติการณ์ว่าถูกหลอกให้ซื้อขายพระเครื่องและทำธุรกรรมในช่วงที่มึนเมาจนสูญเงินรวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่อมานายโทนทอง สุขแก่น หรือ "โทน บางแค"หนึ่งในผู้ถูกพาดพิง ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพล.
ต. ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว (บิ๊กเต่า) รอง ผบช. ก.
โดยอ้างว่าถูกใช้อำนาจหน้าที่ข่มขู่ทวงหนี้ให้กับมาดามเก่งล่าสุด 8 พ.
