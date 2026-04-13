Clarity Act: ร่างกฎหมายคริปโตเผชิญแรงกดดันด้านเวลา ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากภาคธนาคาร

ร่าง Digital Asset Market Clarity Act หรือ Clarity Act กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านเวลาอย่างหนัก เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ มิฉะนั้นร่างกฎหมายจะตกไป แม้ว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากทำเนียบขาวและนักพัฒนาคริปโต แต่ยังคงเผชิญกับเสียงคัดค้านจากภาคธนาคารในประเด็นเรื่องผลตอบแทน Stablecoin
แพทริค วิตต์ ที่ปรึกษา คริปโต อาวุโสของทำเนียบขาว เปิดเผยว่า ร่าง Digital Asset Market Clarity Act หรือ Clarity Act กำลังคลี่คลายอุปสรรคหลายจุด โดยเฉพาะข้อตกลงเรื่องผลตอบแทน Stablecoin ที่มีการเจรจามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีแนวโน้มว่าจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้ แม้ว่าภาค ธนาคาร ยังคงส่งเสียงคัดค้านอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่วุฒิสภากำลังเดินหน้าผลักดันร่าง กฎหมาย ดังกล่าว แต่ก็ยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านเวลาอย่างหนัก เนื่องจากหากร่าง กฎหมาย ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้
ร่างกฎหมายอาจต้องตกไปโดยที่ยังไม่เคยถูกนำขึ้นสู่การโหวตในที่ประชุมเต็มสภา ประเด็นสำคัญที่ฉุดรั้ง Clarity Act มาโดยตลอดคือ การจัดการเรื่องผลตอบแทนจาก Stablecoin โดยธนาคารมีความกังวลว่า หากมีการอนุญาตให้ Stablecoin สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ เงินฝากจำนวนมากจะไหลออกจากธนาคารแบบดั้งเดิม และย้ายเข้าสู่ระบบคริปโต ข้อตกลงที่เสนอโดย Senator Angela Alsobrooks และ Senator Thom Tillis ในเดือนมกราคม 2569 คือ การอนุญาตให้กระดานเทรดคริปโตสามารถจ่าย “รางวัลตามกิจกรรม” ได้ แต่ห้ามจ่ายผลตอบแทนบนยอดคงเหลือโดยตรง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการจ่ายดอกเบี้ยของธนาคาร ทำเนียบขาวเคยออกรายงานโต้แย้งว่า การห้ามจ่ายผลตอบแทนให้กับ Stablecoin จะส่งผลให้สินเชื่อของธนาคารเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเพียง 0.02% ของสินเชื่อทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม สมาคมธนาคารอเมริกัน (ABA) ได้ออกเอกสารเมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา ตั้งคำถามถึงข้อสรุปดังกล่าว และยังคงยืนยันจุดยืนเดิมว่า ผลตอบแทน Stablecoin อาจส่งผลกระทบต่อธนาคารชุมชนในระยะยาว Senator Bill Hagerty ยืนยันว่า Clarity Act จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ Senate Banking Committee ในสัปดาห์นี้ แต่หากไม่ได้รับการลงมติภายในสิ้นเดือนเมษายน ก่อนที่จะถึงช่วงวันหยุด Memorial Day ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะหมดอายุลงโดยที่ไม่เคยถูกนำไปโหวตในที่ประชุมเต็มสภา ปัญหาสำคัญคือ ประธาน Tim Scott ยังไม่ได้กำหนดวัน markup ทำให้หลายฝ่ายในแวดวงคริปโตต่างกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ ในช่วงก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน Witt ยังได้ส่งสัญญาณสนับสนุนการคุ้มครองนักพัฒนาซอฟต์แวร์คริปโตในร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย โดยระบุว่า “การปกป้องนักพัฒนาซอฟต์แวร์คือหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของร่างกฎหมายฉบับนี้” และ “การทำให้โค้ดกลายเป็นอาชญากรรมจะผลักดันนวัตกรรมออกไปสู่ต่างประเทศเท่านั้น” ในขณะเดียวกัน Treasury Secretary Scott Bessent ก็ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐสภาเร่งผลักดันกฎหมายฉบับนี้เมื่อวันที่ 9 เมษายน เพื่อ “นำอนาคตของการเงินมาสู่อเมริกา
Clarity Act คริปโต Stablecoin กฎหมาย ธนาคาร
