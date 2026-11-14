Citylife Garden Fair 2026 ผนึก ททท. คึกคักเชียงใหม่ ดึง 350 ร้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจปลายปี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ Citylife จัด Citylife Garden Fair 2026 ครั้งที่ 21 ที่สวนบุญถาวร ระบุมีร้านค้า 350 ร้าน คาดสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน 5-10 ล้านบาท ชูแนวคิด Chiang Mai's Big Day Out
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ประกาศจับมือร่วมกับ Citylife Chiang Mai และบริษัท บุญถาวร เชียงใหม่ จำกัด จัดงาน Citylife Garden Fair 2026 ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิดหลัก Chiang Mai's Big Day Out เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในฤดูปลายปี งานกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00-22.00 น. ณ สวนบุญถาวร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบ
รายละเอียดงานและจำนวนผู้เข้าร่วมงาน
การจัดงานครั้งนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์การกุศลที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยปีนี้ได้ขยายพื้นที่และกิจกรรมให้หลากหลายยิ่งขึ้นด้วยการได้รับความร่วมมือจากบุญถาวร เชียงใหม่ ในการสนับสนุนสถานที่จัดงาน สวนบุญถาวร ถือเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาพบปะ ใช้เวลาร่วมกัน และร่วมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีร้านค้าเข้าร่วมออกร้านกว่า 350 ร้าน ทั้งร้านอาหารและเครื่องดื่มจากโรงแรมชั้นนำ งานคราฟต์ สินค้าแฮนด์เมด และสินค้าไลฟ์สไตล์ พร้อมดนตรีสดและกิจกรรมสำหรับครอบครัวAlso readเบลล่า ราณี เปิดใจเรื่องเงินบริจาคบุ๋ม ปนัดดา เผยตกใจและหวังไม่จริงแต่เชื่อใจยังทำบุญ
กิจกรรมภายในงานยังครอบคลุมถึง Kids Zone ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และการจัดสรรพื้นที่เฉพาะสำหรับชุมชนพม่า หรือ Myanmar Community Zone รวมถึง Young Farm Fest ที่เป็นเวทีรวมตัวของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จากเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ผู้จัดงานตั้งเป้าไว้ว่างานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 20,000 คน และคาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจประมาณ 5-10 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการสะท้อนถึงพลังซื้อและศักยภาพทางการตลาดของเชียงใหม่ได้ในระดับหนึ่ง
ประวัติและวัตถุประสงค์การระดมทุน
Citylife Garden Fair เริ่มต้นขึ้นในปี 2548 จากกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในภาคใต้ ก่อนจะเติบโตเป็นหนึ่งในงานกุศลประจำปีของเชียงใหม่ที่เชื่อมโยงผู้คน ธุรกิจท้องถิ่น และชุมชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าด้วยกัน หัวใจสำคัญของงานยังคงเป็นการนำความสุขจากการรวมตัวของผู้คนมาเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือสังคม โดยปีนี้มีเป้าหมายหลักในการระดมทุนเพื่อสนับสนุน Philanthropy Connections Foundation
มูลนิธิ Philanthropy Connections Foundation จะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือบ้านอุ่นรัก อำเภอสันขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งดูแลเด็กจำนวน 137 คน รวมถึงช่วยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดสัดส่วนการใช้เงินอย่างชัดเจน โดย 30% ของเงินระดมทุน จะนำไปสนับสนุนการจัดหาเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY ภายใต้โครงการธนาคารเครื่องฟอกอากาศ CSR เชียงใหม่ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยโรคระบบหายใจ
มาตรการแก้ปัญหามลพิษและกิจกรรมภายในงาน
การสนับสนุนเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงฤดูหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวิกฤตสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปี กลไกในการระดมทุนภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมจับฉลากลุ้นรางวัล การประมูลแบบเงียบ และการประมูลสด ซึ่งได้รับสนับสนุนของรางวัลจากผู้ประกอบการและธุรกิจท้องถิ่น
รายได้จากกิจกรรมระดมทุนทั้งหมด 100% จะส่งต่อไปยังโครงการกุศลที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรง โดยไม่มีการตัดค่าใช้จ่ายใด ๆ กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้ชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นผ่านจำนวนร้านค้า 350 ร้านที่เข้าร่วมงานเท่านั้น แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์บุญถาวร ในฐานะองค์กรหลักที่ให้การสนับสนุนพื้นที่และดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ทิศทางเศรษฐกิจและบทบาทของ ททท.
การมีส่วนร่วมของ ททท. ในงาน Citylife Garden Fair 2026 ครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการใช้กิจกรรมระดับชุมชนเป็นเครื่องมือในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น การจัดงานในช่วงปลายปีตรงกับช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนืออย่างหนาแน่น ทำให้การนำเสนอสินค้าและบริการกว่า 350 รายการมีโอกาสเข้าถึงผู้ซื้อเป้าหมายได้มากที่สุด
นอกจากการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน 5-10 ล้านบาท ตามที่คาดการณ์ไว้แล้ว งานนี้ยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคธุรกิจกับการกุศล ทำให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับงานเทศกาลในเชียงใหม่ที่เน้นประโยชน์ส่วนรวมควบคู่ไปกับความบันเทิงและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy