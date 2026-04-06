Citrini Research เผยแพร่ข้อมูลการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางความตึงเครียด

บริษัท Citrini Research ได้ทำการสำรวจช่องแคบฮอร์มุซและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการขนส่งยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าจะมีความเข้มงวดมากขึ้นก็ตาม บริษัทได้ส่งนักวิเคราะห์ไปยังคาบสมุทร Musandam ของโอมานเพื่อสังเกตการณ์โดยตรง และสัมภาษณ์ชาวประมงและผู้ลักลอบขนของในพื้นที่
บริษัท Citrini Research ซึ่งเคยออกมาเรียกร้องให้ปัญญาประดิษฐ์ที่สั่นคลอนตลาดเมื่อต้นปีนี้ ได้ส่งนักวิเคราะห์ไปยังคาบสมุทร Musandam ของโอมาน นักวิเคราะห์เดินทางโดยเรือเพื่อสังเกตกิจกรรม การขนส่ง โดยตรง ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่าง อิหร่าน และ สหรัฐอเมริกา สิ่งที่นักวิเคราะห์อ้างว่าได้พบคือความท้าทายในการเล่าเรื่องที่โดดเด่นซึ่งครอบงำตลาดโลกว่าหลอดเลือดแดงที่สำคัญถูกปิดอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม พวกเขาพบว่าเรือต่างๆ ยังคงเคลื่อนตัวผ่านช่องแคบ
โดยในช่วงไม่กี่วันมานี้ปริมาณเรือเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 15 ลำต่อวัน ตามรายงานของบริษัทที่โพสต์บน Substack แม้ว่าจะต่ำกว่าระดับปกติมาก แต่กระแสนี้ชี้ให้เห็นว่าการหยุดชะงักเกิดขึ้นเพียงบางส่วนและพัฒนาไปมากกว่าที่จะเกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง\“เรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านไปสี่หรือห้าลำต่อวัน ซึ่งมืดสนิทบน AIS” โพสต์ของ Citrini ระบุ “ปริมาณดังกล่าวสูงกว่าที่ข้อมูลแนะนำ และกำลังเร่งขึ้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาผ่านช่องทาง Qeshm” จากโพสต์บน Substack บทสัมภาษณ์ของนักวิเคราะห์กับชาวประมง ผู้ลักลอบขนของ และเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาค ชี้ไปที่ระบบที่อิหร่านเลือกอนุญาตให้เรือแล่นผ่านได้ เรือบรรทุกน้ำมันจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติก่อนขนส่งน่านน้ำใกล้ดินแดนอิหร่าน ทำให้เกิดสิ่งที่บริษัทเรียกว่า “จุดตรวจปฏิบัติการ” แทนที่จะเป็นการปิดล้อม ซิทรินีกล่าวในโพสต์ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังได้ทำการสัมภาษณ์ชาวประมงในพื้นที่และผู้ลักลอบขนของ เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เหล่านี้สอดคล้องกับข้อสังเกตการณ์ที่ว่าการขนส่งสินค้ายังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าจะมีความเข้มงวดมากขึ้นก็ตาม\การค้นพบเหล่านี้มีนัยสำคัญอย่างมากต่อตลาดพลังงานโลก เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ การหยุดชะงักใดๆ ในการขนส่งผ่านช่องแคบนี้อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลก การเปิดเผยของ Citrini Research ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอาจซับซ้อนกว่าที่รายงานในสื่อกระแสหลัก และการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นในการประเมินผลกระทบที่แท้จริงต่อตลาด นักวิเคราะห์ของ Citrini เน้นย้ำว่าการสังเกตการณ์ของพวกเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวม และจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อสรุปของพวกเขา อย่างไรก็ตาม การค้นพบเบื้องต้นของพวกเขาส่งสัญญาณถึงความท้าทายในการทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดพลังงา
ช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่าน สหรัฐอเมริกา การขนส่ง น้ำมัน
