Citigroup และ Barclays ถือครอง Bitcoin ETF มูลค่ารวมกว่า 306 ล้านดอลลาร์
รายงาน SEC ชี้ Citigroup และ Barclays เพิ่มสถานะ Bitcoin ETF ในไตรมาส 3 สะท้อนการเข้าตลาดของสถาบันการเงินดั้งเดิม แม้มูลค่ายังน้อยต่อสินทรัพย์รวม
ธนาคารระดับโลกอย่าง Citigroup และ Barclays เปิดเผยสถานะการถือครองกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ที่ติดตามราคา Bitcoin (Bitcoin ETF) เป็นครั้งแรกหรือมีการปรับเพิ่มมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ( SEC) สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี
Citigroup เข้าตลาดด้วย Fidelity ETF มูลค่า 119 ล้านดอลลาร์
Citigroup ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครอง Bitcoin ETF จากผู้ให้บริการ Fidelity Investments เป็นครั้งแรก โดยมีมูลค่าการถือครองอยู่ที่ 119 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สถานะนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่สถานะใหม่ (New Position) ซึ่งหมายถึงธนาคารไม่ได้ถือครองสินทรัพย์นี้มาก่อนหน้าในรายงานก่อนหน้าAlso readเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอลงหนุนคาดเฟดผ่อนคลายนโยบาย Bitcoin และ Ethereum คาดได้รับแรงซื้อ
การปรากฏตัวของ Citigroup ในตลาด Bitcoin ETF ผ่านผลิตภัณฑ์ของ Fidelity นับเป็นสัญญาณสำคัญที่แสดงถึงการขยายตัวของการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยสถาบันการเงินรายใหญ่ของโลก แม้จะเป็นการเริ่มต้นถือครองแต่ก็สะท้อนถึงความสนใจในสินทรัพย์ทางเลือกประเภทนี้
Barclays ขยายสัดส่วน BlackRock ETF เพิ่มขึ้น 48%
ด้าน Barclays ธนาคารชั้นนำของอังกฤษ รายงานว่ามีการถือหน่วยลงทุน Bitcoin ETF ของ BlackRock ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุน ETF ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาส
ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรอบก่อนหน้า โดย Barclays ได้เพิ่มสถานะการถือครองขึ้นถึง 48% การขยายตัวนี้เป็นไปตามแนวโน้มทั่วไปที่สถาบันการเงินเริ่มจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่พอร์ตการลงทุนอย่างเป็นทางการมากขึ้น
ความหมายของเอกสาร 13F ต่อภาพรวมตลาด
ข้อมูลทั้งสองรายการมาจากเอกสารแบบ 13F ซึ่งเป็นรายงานทางกฎหมายที่ผู้จัดการกองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเกินเกณฑ์ที่กำหนดต้องยื่นต่อ SEC ทุกไตรมาส เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใสในการถือครองหลักทรัพย์ขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากเอกสาร 13F ถือเป็น Snapshot หรือภาพนิ่ง ณ วันสิ้นไตรมาส คือวันที่ 30 กันยายนเท่านั้น ไม่ได้อธิบายว่าหลังจากวันนั้นธนาคารได้ทำการซื้อเพิ่ม ขายออก หรือปรับพอร์ตอย่างไร จึงไม่สามารถใช้ทำนายทิศทางราคาในระยะสั้นได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของการถือครองอาจไม่ใช่การลงทุนด้วยเงิน自有资金ของธนาคารโดยตรง แต่อาจเป็นการถือในนามลูกค้า (Client Assets) หรือการทำหน้าที่ Market Maker เพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาด ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนเพื่อผลกำไรส่วนตัวของธนาคาร
ผลกระทบต่อราคาและมุมมองนักวิเคราะห์
แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของสถานะถือครองใน Bitcoin ETF จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าสถาบันการเงินดั้งเดิมยังคงเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีผลกระทบน้อยต่อราคา Bitcoin ในระยะสั้น
เหตุผลหลักคือมูลค่า 187 ล้านดอลลาร์ของ Barclays และ 119 ล้านดอลลาร์ของ Citigroup ถือว่าไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวม (Assets Under Management) ของธนาคารระดับโลกเหล่านี้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวจึงสะท้อนความสนใจ (Interest) มากกว่าการลงทุนหนักมือ (Heavy Investment)
โดยรวมแล้ว มุมมองต่อผลกระทบต่อบันทึกนี้คือ Neutral หรือเป็นกลาง เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนความต้องการในตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขาย Bitcoin ETF ทั้งตลาดที่ยิ่งใหญ่กว่ามาก
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