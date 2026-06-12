Cities in China: A Journey Through the Economic Growth and Cultural Transformation of Cities

This news text provides an overview of the economic growth and cultural transformation of cities in China, focusing on the case study of the city of Chengdu, which is known for its pandas and is strategically located in the western development zone. The text highlights the role of the consumer market, the 'YOLO' culture, and the development of retail hubs in the city's growth. It also mentions the unique geographical and climatic features of Chengdu, such as its 'not-so-freezing' winters and 'hot and humid' summers, and the impact of these factors on the city's lifestyle and culture.
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองขับเคลื่อนโดยตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงและมีวัฒนธรรมการใช้จ่ายแบบ 'YOLO' ที่แตกต่างกันไป หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน เราอาจระลึกถึงเฉิงตูในฐานะ 'เมืองแห่งหมีแพนด้า' เพราะเฉิงตูเป็นบ้านเกิดของหมีแพนด้า 'ช่วงช่วง' กับ 'หลินฮุ่ย' ที่รัฐบาลจีนมอบเป็น 'ทูตสันถวไมตรี' แก่รัฐบาลไทยเมื่อปี 2003 เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ และถูกนำมาเลี้ยงอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ จนทำเอาเชียงใหม่ 'แทบแตก' และมีช่องทีวีไลฟ์สดให้คนไทยนั่งดูความน่ารักของหมีแพนด้าดังกล่าวอยู่ช่วงหนึ่ง สู่ซีกตะวันตกของจีนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซีกตะวันตก (Great Western Development Strategy) ที่ริเริ่มเมื่อราวปี 2000 โดยในยุคแรก เราเห็นบริษัทข้ามชาติหลายราย ได้เข้าไปลงทุนเปิดสาขาและตั้งโรงงานผลิตแห่งแรกในซีกตะวันตกของจีนที่เฉิงตู อาทิ แมคโดนัลด์ (McDonald's) และ อินเทล (Intel) เฉิงตูเป็น 'เมืองเอก' ของมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นดินแดนของ 'เล่าปี่' ในนวนิยายอมตะ 'สามก๊ก' ในเชิงภูมิศาสตร์ เฉิงตูตั้งอยู่ในพื้นที่ 'ตอนกลาง' ของจีน แต่ในเชิงการเมืองการปกครอง นครแห่งนี้ถูกจัดอยู่ในด้านซีกตะวันตกของจีน เฉิงตูมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง กล่าวอีกนัยหนึ่ง เฉิงตูมีสภาพเป็น 'แอ่งกะทะใหญ่' มีสภาพอากาศที่ 'ไม่หนาวจัด' ในฤดูหนาว แต่ค่อนข้างจะ 'ร้อนอบอ้าว' ในฤดูร้อน และมี 'หมอกจัด' เกือบตลอดทั้งปี ถึงขนาดมีเรื่องเล่ากันจนติดปากว่า วันไหนที่แดดออกจะเป็น 'เรื่องแปลก' ที่สุนัขยังออกมาเห่ากันระงม เพื่อพัฒนา 'ฮับการค้าปลึก' (Retail Hub) ที่เป็นแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมการบริโภค ผลจากการจัดระเบียบถนนหนทางและและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการช้อปปิ้งทั้งระบบนิเวศดังกล่าว ทำให้แบรนด์ชั้นนำของจีนและต่างชาติเข้าไปเปิด 'ร้านเรือธง' (Flagship Store) หรือร้านรูปแบบใหม่ในพื้นที่กันอย่างกลาดเกลื่อน โดยเส้นทางเดินเร็วจะออกแบบให้รองรับผู้บริโภคที่นิยมชมชอบสินค้าแฟชั่นและสินค้าหรูหรา อาทิ แบรนด์ Gucci, Hermes, Cartier และ Apple ขณะที่เส้นทางเดินช้าจะออกแบบให้คดเคี้ยวไปรอบๆ อาคารมรดกที่ได้รับการบูรณะและลานกว้างแบบดั้งเดิม มุ่งเน้นไปที่ไลฟ์สไตล์ โดยมีร้านกาแฟ มุมจิบชา และร้านอาหารกลางแจ้ง รวมทั้งร้านหนังสือใต้ดิ.
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองขับเคลื่อนโดยตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงและมีวัฒนธรรมการใช้จ่ายแบบ 'YOLO' ที่แตกต่างกันไป หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน เราอาจระลึกถึงเฉิงตูในฐานะ 'เมืองแห่งหมีแพนด้า' เพราะเฉิงตูเป็นบ้านเกิดของหมีแพนด้า 'ช่วงช่วง' กับ 'หลินฮุ่ย' ที่รัฐบาลจีนมอบเป็น 'ทูตสันถวไมตรี' แก่รัฐบาลไทยเมื่อปี 2003 เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ และถูกนำมาเลี้ยงอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ จนทำเอาเชียงใหม่ 'แทบแตก' และมีช่องทีวีไลฟ์สดให้คนไทยนั่งดูความน่ารักของหมีแพนด้าดังกล่าวอยู่ช่วงหนึ่ง สู่ซีกตะวันตกของจีนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซีกตะวันตก (Great Western Development Strategy) ที่ริเริ่มเมื่อราวปี 2000 โดยในยุคแรก เราเห็นบริษัทข้ามชาติหลายราย ได้เข้าไปลงทุนเปิดสาขาและตั้งโรงงานผลิตแห่งแรกในซีกตะวันตกของจีนที่เฉิงตู อาทิ แมคโดนัลด์ (McDonald's) และ อินเทล (Intel) เฉิงตูเป็น 'เมืองเอก' ของมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นดินแดนของ 'เล่าปี่' ในนวนิยายอมตะ 'สามก๊ก' ในเชิงภูมิศาสตร์ เฉิงตูตั้งอยู่ในพื้นที่ 'ตอนกลาง' ของจีน แต่ในเชิงการเมืองการปกครอง นครแห่งนี้ถูกจัดอยู่ในด้านซีกตะวันตกของจีน เฉิงตูมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง กล่าวอีกนัยหนึ่ง เฉิงตูมีสภาพเป็น 'แอ่งกะทะใหญ่' มีสภาพอากาศที่ 'ไม่หนาวจัด' ในฤดูหนาว แต่ค่อนข้างจะ 'ร้อนอบอ้าว' ในฤดูร้อน และมี 'หมอกจัด' เกือบตลอดทั้งปี ถึงขนาดมีเรื่องเล่ากันจนติดปากว่า วันไหนที่แดดออกจะเป็น 'เรื่องแปลก' ที่สุนัขยังออกมาเห่ากันระงม เพื่อพัฒนา 'ฮับการค้าปลึก' (Retail Hub) ที่เป็นแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมการบริโภค ผลจากการจัดระเบียบถนนหนทางและและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการช้อปปิ้งทั้งระบบนิเวศดังกล่าว ทำให้แบรนด์ชั้นนำของจีนและต่างชาติเข้าไปเปิด 'ร้านเรือธง' (Flagship Store) หรือร้านรูปแบบใหม่ในพื้นที่กันอย่างกลาดเกลื่อน โดยเส้นทางเดินเร็วจะออกแบบให้รองรับผู้บริโภคที่นิยมชมชอบสินค้าแฟชั่นและสินค้าหรูหรา อาทิ แบรนด์ Gucci, Hermes, Cartier และ Apple ขณะที่เส้นทางเดินช้าจะออกแบบให้คดเคี้ยวไปรอบๆ อาคารมรดกที่ได้รับการบูรณะและลานกว้างแบบดั้งเดิม มุ่งเน้นไปที่ไลฟ์สไตล์ โดยมีร้านกาแฟ มุมจิบชา และร้านอาหารกลางแจ้ง รวมทั้งร้านหนังสือใต้ดิ
China Chengdu Economic Growth Cultural Transformation YOLO Culture Retail Hubs Geographical And Climatic Features Lifestyle And Culture
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