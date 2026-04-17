Circle เปิดตัว USDC Bridge ตัวจริง! โอนข้ามเชนง่าย ไร้กังวลเรื่องค่าแก๊ส

Circle ได้เปิดตัวบริการใหม่ USDC Bridge ที่ปฏิวัติการโอน USDC ข้ามบล็อกเชน ด้วยกลไก burn-to-mint แบบ native ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องพึ่งพาบริดจ์บุคคลที่สามอีกต่อไป พร้อมระบบจัดการค่าแก๊สอัตโนมัติและรองรับ Fast Transfer ทำให้ประสบการณ์การโอนราบรื่นและปลอดภัยยิ่งขึ้น
Circle ได้เปิดตัวบริการใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง นั่นคือ USDC Bridge ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การโอนเหรียญ Stablecoin อย่าง USDC ข้ามบล็อกเชน ให้ง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
จุดเด่นสำคัญของบริการนี้คือการใช้งานกลไก burn-to-mint แบบ native โดยตรง ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถโอน USDC จากบล็อกเชนหนึ่งไปยังอีกบล็อกเชนหนึ่งได้โดยตรง โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางอย่างบริดจ์จากบุคคลที่สาม หรือการใช้งาน wrapped token ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนและเพิ่มความเสี่ยง
คุณสมบัติที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือระบบจัดการค่าแก๊สบนบล็อกเชนปลายทางแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากและความซับซ้อนในการคำนวณและชำระค่าแก๊สในบล็อกเชนปลายทาง ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเลือกเส้นทางการโอน หรือการเตรียมพร้อมสำหรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประสบการณ์การโอนข้ามเชนจึงมีความราบรื่นและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
USDC Bridge ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ Circle ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566
ปัญหาหลักอย่างหนึ่งของการโอน Stablecoin ข้ามเชนในปัจจุบันคือการกระจายตัวของสภาพคล่อง (liquidity fragmentation) ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อบริดจ์แบบดั้งเดิมทำการสร้าง wrapped token เช่น USDC.e แทนที่จะเป็น USDC แท้ที่ออกโดย Circle โดยตรง กลไก burn-to-mint ของ USDC Bridge นี้เข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างตรงจุด โดยเมื่อผู้ใช้ทำการโอน USDC ระบบจะทำการเผา (burn) USDC ที่อยู่ในบล็อกเชนต้นทาง และในขณะเดียวกันก็จะทำการสร้าง (mint) USDC ใหม่บนบล็อกเชนปลายทางในปริมาณที่เท่ากันทุกประการ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า USDC ที่ผู้ใช้ได้รับบนบล็อกเชนปลายทางจะเป็น USDC แท้ที่ออกโดย Circle เสมอ ไม่ใช่ wrapped token ซึ่งช่วยรักษาคุณค่าและความน่าเชื่อถือของเหรียญ และยังช่วยรวมสภาพคล่องของ USDC ให้กระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ที่เป็น Native จริง ๆ
CCTP ซึ่งเป็นแกนหลักของ USDC Bridge นั้น ได้รับการเปิดตัวครั้งแรกในเดือนเมษายน 2566 และได้รับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน CCTP V2 เมื่อเดือนมีนาคม 2568 การอัปเกรดนี้ได้เพิ่มความสามารถที่สำคัญเข้ามาหลายประการ หนึ่งในนั้นคือฟีเจอร์ Fast Transfer ที่ช่วยให้การโอน USDC ข้ามเชนเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งเร็วกว่ากระบวนการแบบปกติที่อาจใช้เวลาถึง 13-19 นาทีอย่างมาก นอกจากนี้ CCTP V2 ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Hooks ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้หลังจากการโอนเสร็จสิ้น ทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน USDC รองรับการออกแบบ Native บนบล็อกเชนมากกว่า 30 เชนแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Circle ในการขยายระบบนิเวศและรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งานในโลก DeFi
จากมุมมองของผู้เขียน การเปิดตัวบริการ USDC Bridge ของ Circle ถือเป็นก้าวที่สำคัญและน่าสนใจอย่างยิ่งในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) การที่ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าแก๊สบนบล็อกเชนปลายทางนั้นเป็นการลดอุปสรรคในการใช้งานได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องทำธุรกรรมข้ามเชนบ่อยครั้ง การขจัดความยุ่งยากนี้จะช่วยส่งเสริมให้การนำ DeFi ไปใช้งานในวงกว้างมีความเป็นไปได้มากขึ้น
สิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือทิศทางการพัฒนาของ Circle ในอนาคต ว่าจะขยายการรองรับ USDC Bridge ให้ครอบคลุมบล็อกเชนอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่เพิ่มเติมอีกมากน้อยเพียงใด และแพลตฟอร์ม DeFi รายใหญ่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปผนวกเข้ากับบริการของตนเองอย่างไร หากการนำไปใช้งานจริงเป็นไปอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย อาจเห็น USDC ยิ่งตอกย้ำตำแหน่งของตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตลาด Stablecoin ที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน
USDC Bridge Circle Cross-Chain Transfer Protocol CCTP Defi
CEO Circle คาดจีนอาจเปิดตัว Stablecoin หยวนใน 3-5 ปี แม้กฎหมายแบนคริปโตยังเป็นอุปสรรคCircle ซีอีโอมองเห็นโอกาสมหาศาลสำหรับ Stablecoin หยวนจีน คาดเปิดตัวใน 3-5 ปี แต่กฎหมายแบนคริปโตจีนยังเป็นอุปสรรคสำคัญที่ต้องจับตา
กระเป๋าปริศนาโอน USDC กว่า 988,000 ดอลลาร์เข้า Binance ส่อเค้าสัมพันธ์ Arthur HayesLookonchain รายงานการเคลื่อนไหวของกระเป๋าคริปโตที่อาจเชื่อมโยงกับ Arthur Hayes โดยมีการโอน USDC มูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์เข้า Binance ท่ามกลางการโอน ETH ซึ่งสร้างความสงสัยและการตีความที่หลากหลายในตลาด
นักวิเคราะห์ on-chain ชี้สัญญาณบวก Bitcoin ซื้อสะสมก่อนพุ่ง พร้อมเตือนพฤติกรรมเจ้ามือนักวิเคราะห์ on-chain พบสัญญาณการเข้าซื้อ Bitcoin และ USDC อย่างต่อเนื่องก่อนราคาพุ่ง คาดเป็น "กระสุนสด" พร้อมชี้ Funding Rate ในตลาดฟิวเจอร์สยังไม่ร้อนแรงเกินไป สัญญาณสุขภาพตลาดดีกว่าการเก็งกำไรหนัก แต่เตือนระวังการสร้างกับดักของเจ้ามือเพื่อดึงนักลงทุนรายย่อย
