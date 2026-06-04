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Charles Edwards: ช่องว่างราคาที่เกิดจากความกังวลควอนตัม

ข่าวการเงิน News

Charles Edwards: ช่องว่างราคาที่เกิดจากความกังวลควอนตัม
Charles EdwardsCapriole Investmentsช่องว่างราคาควอนตัม
📆6/4/2026 4:46 PM
📰siamblockchain
56 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 53%

Charles Edwards ผู้ก่อตั้ง Capriole Investments อธิบายว่าโมเดลของเขาแสดงให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างราคาที่ซื้อขายกันบนกระดานกับมูลค่าที่แท้จริง

Charles Edwards ผู้ก่อตั้ง Capriole Investments อธิบายว่าโมเดลของเขาแสดงให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างราคาที่ซื้อขายกันบนกระดานกับมูลค่าที่แท้จริง โดยราคาปัจจุบันร่วงทะลุแนวรับสำคัญที่ใช้ประเมินมูลค่าพื้นฐานสู่เป้าหมาย 120,000 ดอลลาร์ลงมาแล้ว เขามองว่าช่องว่างตรงนี้คือส่วนลดราคาที่เกิดจากความกังวลเรื่องควอนตัมซึ่งพุ่งสูงถึง 28% เพราะตามสถิติแล้วระบบเข้ารหัสที่ใช้อยู่ตอนนี้มีโอกาสถูกคอมพิวเตอร์ควอนตัมเจาะได้หลังปี 2027 และความเสี่ยงนี้จะพุ่งทะยานไปถึง 63.

53% ภายในปี 2030 ความล่าช้าที่เกิดขึ้นทำให้หัวหน้าทีมวิเคราะห์รายนี้ต้องออกมาเตือนอย่างตรงไปตรงมาว่า ถ้าภายใน 12 เดือนข้างหน้ายังไม่มีแผนอัปเกรดเครือข่ายออกมาชัดเจน Bitcoin ก็คงหมดสิทธิ์ทำสถิติราคาสูงสุดใหม่ และจะตกอยู่ในช่วงขาลงเรื่อย ๆ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงทางเทคโนโลยีที่ยังไม่มีการแก้ไข นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว Edwards ยังพูดถึงระเบิดเวลาลูกอื่นในอุตสาหกรรมด้วย นั่นคือฟองสบู่หนี้สินของบริษัทเอกชนที่กู้ยืมเงินมาซื้อ Bitcoin เก็บไว้แบบดุดันจนบริษัทแทบจะมีสภาพเป็นกองทุน ETF เถื่อนที่อาศัยเลเวอเรจมหาศาลและไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาควบคุมดูแล ยิ่งไปกว่านั้น ภาพรวมของตลาดยังเจอกับสภาวะรายย่อยเททิ้ง เพราะคนเริ่มมีภูมิคุ้มกันและเข็ดขยาดกับสารพัดกลโกงและเหรียญมีมที่หลอกลวงกันไม่หยุดหย่อน พอคนเลิกเชื่อเรื่องรวยทางลัด Bitcoin เลยขาดเม็ดเงินใหม่จากรายย่อยที่จะเข้ามาช่วยดันราคาเหมือนรอบก่อน ๆ ท้ายที่สุด Edwards สรุปว่าราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงในตอนนี้ถือเป็นความย้อนแย้งที่น่าสนใจ เพราะตลาดเอาแต่กลัวภัยเทคโนโลยีจนกดราคากันเอง แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศว่าเขียนโค้ดป้องกันควอนตัมเสร็จเรียบร้อย ช่องว่างราคานี้ก็จะถูกปิดทันทีและจะเกิดแรงซื้อกลับอย่างรุนแรงเพื่อดันราคาให้กลับไปหามูลค่าที่แท้จริ

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siamblockchain /  🏆 37. in TH

Charles Edwards Capriole Investments ช่องว่างราคาควอนตัม Bitcoin นักลงทุน

 

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