Chainalysis เผย Stablecoin เตรียมแตะ 719 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2035 ชี้การส่งต่อความมั่งคั่งและใช้ในชีวิตประจำวันหนุน
📆4/12/2026 11:20 AM
📰siamblockchain
Chainalysis คาดการณ์ว่า Stablecoin จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีมูลค่าธุรกรรมแตะ 719 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2035 จากปัจจัยหนุนหลักคือการส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นและการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น

อัตรา การเติบโต ในปัจจุบัน ซึ่ง Chainalysis ชี้ว่า Stablecoin ประมวลผลมูลค่ากิจกรรมในทาง เศรษฐกิจ จริงเพียง 28 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2025 และอัตรา การเติบโต แบบ CAGR อยู่ที่ 133% ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2023 หากอัตราดังกล่าวยังคงอยู่ ปริมาณธุรกรรมก็จะสามารถแตะ 719 ล้านล้านดอลลาร์ได้ภายในปี 2035 โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยเกื้อหนุนใหม่ ๆ ปัจจัยแรกที่ขับเคลื่อน การเติบโต นี้คือ การส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งมีการประมาณการณ์ว่าความมั่งคั่งมูลค่าราว 100 ล้านล้านดอลลาร์จะถ่ายโอนจากกลุ่ม Baby Boomers สู่คนรุ่น

Gen Y และ Gen Z ระหว่างปี 2028-2048 คนรุ่นใหม่เหล่านี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี Crypto และมีแนวโน้มสูงที่จะนำเงินที่ได้รับมรดกไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล Chainalysis วิเคราะห์ว่าปัจจัยนี้เพียงอย่างเดียวอาจเพิ่มปริมาณธุรกรรม Stablecoin รายปีได้อีกถึง 508 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2035 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพมหาศาลของ Stablecoin ในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากผู้ใช้งานรุ่นใหม่ๆ ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล\นอกจากนี้ Chainalysis ยังมองว่า การนำ Stablecoin มาใช้ในชีวิตประจำวันจะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น เช่นเดียวกับการใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ในร้านค้าและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ การใช้งาน Crypto จะเปลี่ยนจาก “การเลือกที่จะทำ” ไปสู่ “โครงสร้างพื้นฐานของชีวิตประจำวัน” Chainalysis คาดการณ์ว่าช่องทางนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณธุรกรรมอีก 232 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ภายในปี 2035 การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ Stablecoin ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับนักเก็งกำไรอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างไรก็ดี ตัวเลข 719 ล้านล้านดอลลาร์อาจดูสูงเกินจริง แต่สิ่งสำคัญกว่าตัวเลขคือทิศทางที่ชัดเจนของการเติบโตของ Stablecoin ในระยะยาว\การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัญญาณบวกสำหรับนักลงทุนในวงการคริปโตโดยรวม รวมถึง Bitcoin, DeFi (Decentralized Finance) และ Ecosystem คริปโตทั้งหมด การเติบโตของ Stablecoin จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดคริปโต และดึงดูดผู้ใช้งานรายใหม่ๆ เข้ามาในระบบมากขึ้น นอกจากนี้ การที่ Stablecoin ถูกนำมาใช้ในวงกว้างมากขึ้น จะช่วยลดความผันผวนของตลาด และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาว การวิเคราะห์ของ Chainalysis เน้นย้ำถึงความสำคัญของ Stablecoin ในอนาคตของระบบการเงินดิจิทัล และชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตอย่างมหาศาลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคริปโต ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ผู้พัฒนา หรือผู้ให้บริการต่างๆ โดยสรุปแล้ว การเติบโตของ Stablecoin เป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของเศรษฐกิจดิจิทั

