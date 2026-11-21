Chiang Mai Tram เปิดให้บริการ 18 พ.ย. 69 จุดเปลี่ยนขนส่งเชียงใหม่
Chiang Mai Tram by Lannaque เปิดให้บริการครั้งแรก 18 พฤศจิกายน 2569 ด้วยราคาเริ่มต้น 20 บาท รองรับ 15 สถานี แก้ปัญหาจราจรและเสริมภาพลักษณ์เมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน
การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ รถรางไฟฟ้า Chiang Mai Tram โดย Lannastique เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัด เชียงใหม่ โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนนำโดย บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป หรือ AWC ร่วมกับ อรุณ พลัส โตโยต้า และภาครัฐจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ ในเขตเมืองชั้นในและรอบคูเมือง ซึ่งในอดีตแผนเมกะโปรเจกต์ระบบรางขนาดใหญ่ยังไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจน
ดีไซน์ Right-Sizing ปรับขนาดรถให้พอดีเมืองเก่า
Chiang Mai Tram by Lannastique เป็นรถแทรมไฟฟ้าล้อยางที่วิ่งบนเส้นทางสัมปทานสาย 5 เวียงแก้ว ซึ่งถูกฟื้นขึ้นมาใหม่ในรอบกว่า 20 ปี โดยใช้ระยะทาง 15.8 กิโลเมตร ครอบคลุม 15 สถานี แนวคิดหลักคือ Right-Sizing หรือการออกแบบขนาดยานพาหนะให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองเชียงใหม่ที่มีถนนแคบและซอยเล็กซับซ้อน ตัวรถขนาด 12 ที่นั่ง ออกแบบด้วยสีเทอร์ควอยซ์เข้มพร้อมลายฉลุล้านนาและโคมยี่เป็ง เพื่อให้กะทัดรัดและคล่องตัว สามารถวิ่งบนถนนสายประวัติศาสตร์ได้อย่างกลมกลืน แม้แต่ถนนเส้นเล็กอย่างเจริญประเทศ 1 หรือซอยข้าวซอยอิสลาม ก็สามารถทะลุผ่านได้โดยไม่ติดขัดAlso readปิดตัว Microsoft To Do ปี 2027 สู่ Planner หรือแอปอื่น
ภายในห้องโดยสารสะอาดและเย็นสบายด้วยระบบปรับอากาศ ซึ่งตอบโจทย์ปัญหาอากาศร้อนจัดและช่วงที่มีฝุ่นควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำรถขนาดใหญ่เข้ามาวิ่งในถนนแคบๆ ของอดีตมักไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากความไม่สอดคล้องกับผังเมืองเก่า แต่การใช้รถขนาดที่เหมาะสมนี้ทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการ
ราคาเข้าถึงได้ เน้นผู้ใช้ท้องถิ่นไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยว
หนึ่งในปัญหาสำคัญของการขนส่งสาธารณะในภูมิภาคคือความคุ้มทุนของผู้โดยสาร หาก定价สูงเกินไปประชาชนจะเลือกใช้รถส่วนตัว แต่หาก定价ต่ำเกินไปผู้ประกอบการจะขาดทุน Chiang Mai Tram โดย Lannastique จัดโครงสร้างราคาที่จับต้องได้จริง โดยเริ่มต้นเพียง 20 บาทต่อเที่ยว และมีบัตรเหมาวัน (One-Day Pass) ในราคา 99 บาท พร้อมเตรียมออกบัตรรายเดือนในราคา 450 บาทในอนาคต โมเดลนี้เปิดโอกาสให้ชาวนครเชียงใหม่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกกลุ่ม สามารถใช้เป็นทางเลือกในการเดินทางในชีวิตประจำวันได้จริง ไม่ใช่ถูกจำกัดไว้เฉพาะการเป็นสินค้าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น
เติมเต็มเมืองมรดกโลก ด้วยวิสัยทัศน์เอกชน
นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า รถแทรมไฟฟ้าของ AWC จะเข้ามาเติมเต็มบทบาทของเมืองแห่งวัฒนธรรมที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งภายใต้เงื่อนไขของการอนุรักษ์ ความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ Chiang Mai Tram by Lannastique ถือเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับภาพลักษณ์ของเมือง ในขณะที่นางวัลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป ระบุว่า AWC มีวิสัยทัศน์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ย่านช้างคลานให้เป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบ เชื่อมโยงระบบนิเวศการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม อาหาร และระบบขนส่ง เพื่อสร้างคุณค่าที่มีความหมายและเชื่อมโลกสู่ล้านนา
ความท้าทายสร้างระบบนิเวศการเดินทางไร้รอยต่อ
แม้โครงการนี้จะประสบความสำเร็จในการเปิดตัว แต่โจทย์ใหญ่ต่อไปคือ การสร้างระบบนิเวศการเดินทาง (Mobility Ecosystem) ที่ไร้รอยต่อ เพื่อให้ Chiang Mai Tram โดย Lannastique เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองที่ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทแทนที่ช่องว่างของโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่ยังคงล่าช้า หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นต้องเข้ามาสานต่อโดยเชื่อมโยงจุดจอดรับ-ส่งเข้ากับรูปแบบขนส่งอื่นๆ เช่น สี่ล้อแดง รถเมล์ RTC และรถเมล์ EV ของ อบจ. รวมถึงระบบจักรยาน เพื่อให้ทางเลือกเหล่านี้เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเดียวกันที่ทุกคนในเชียงใหม่พึ่งพาได้ทุกวันอย่างยั่งยืน
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