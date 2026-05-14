Century R ผนึก PSI ดันลงทุนข้ามพรมแดน รับเทรนด์คนไทยถือสินทรัพย์ต่างประเทศ ชี้ UAE ขึ้นแท่นฮับอสังหาฯโลก โตต่อจากโครงสร้างพื้นฐาน-ภาษีจูงใจบริษัท เซ็นจูรี่ อาร์ ร่วมมือกับ พร็อพเพอร์ตี้ ช็อป อินเวสต์เมนต์ (PSI) เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนไทยเข้าถึงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในดูไบและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) นักลงทุนไทยจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับ High-end และ Ultra-Luxury ที่ผ่านการคัดสรร รวมถึงโครงการที่ยังไม่เปิดตัวในทำเลสำคัญ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน UAE มีความน่าดึงดูดจากปัจจัยสนับสนุน เช่น โครงสร้างพื้นฐานระดับโลก กฎระเบียบที่เอื้อต่อนักลงทุน และผลตอบแทนค่าเช่าที่แข่งขันได้ ดร.
พอล อินทเสนี ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นจูรี่ อาร์ จำกัด เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมในดูไบและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยตรง โดยเป็นการส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนผ่านการดำเนินการร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ พร็อพเพอร์ตี้ ช็อป อินเวสต์เมนต์ หรือ Property Shop Investment (PSI) เพื่อนำเสนอพอร์ตโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับ High-end และ Ultra-Luxury ที่ผ่านการคัดสรร..
