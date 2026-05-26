CentralWorld ขอนแก่น เปิดแล้ว! สนุกสุดๆ กับสถาปัตยกรรมโมเดิร์น ผสมภูมิปัญญาอีสาน และพื้นที่สุดพิเศษ สนุกกับการเดินเล่น ช็อปปิ้ง และทำงานในสปาร์ตไลฟ์สไตล์ที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวานี้!
สิ่งแรกที่เราชอบมากคือสถาปัตยกรรมของที่นี่ เขาหยิบเอา ภูมิปัญญาอีสาน อย่าง ‘แคน-แก่น-คูน’ ทั้งเครื่องดนตรีพื้นบ้านอย่างแคน ความเป็นขอนแก่น และดอกคูนมาตีความใหม่แบบโมเดิร์น และเป็นที่แรกที่ใช้การตกแต่งแบบสัจจะวัสดุ หรือก็คือการโชว์ผิวสัมผัสแท้ๆ ของวัสดุ ทำให้ได้ฟีลเรียบง่ายและดูเท่ในเวลาเดียวกัน ซึ่งข้างในศูนย์การค้าได้มีการแบ่งเป็น 2 โซนไฮไลต์โซนนี้เดินสนุกมาก ดีไซน์พลิ้วไหวเหมือนเสียงแคน มีพื้นที่อาร์ต แกลเลอรีให้นักเรียน นักศึกษาได้มาโชว์ผลงานและตลาดงานคราฟต์ให้เด็กรุ่นใหม่มาปล่อยของ เป็นสเปซที่ทำให้รู้สึกว่าศูนย์การค้าเชื่อมโยงกับคอมมูนิตี้กับคนในพื้นที่จริงๆกับสวนสีเขียวในร่มที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด มีแสงธรรมชาติส่องผ่าน Skylight ลงมา ด้านในยังมี Co-working Space เปิดให้ใช้ฟรี และ Pop-up Walking Street ให้มานั่ง ทำงาน นั่งชิล หรือ เดินเล่น ได้ยาวๆ แถมยังมีเป็นโซนสำหรับสัตว์เลี้ยงคู่ใจที่เราสามารถพาน้องหมาน้องแมวมา เดินเล่น ด้วยกันได้ด้ว.
