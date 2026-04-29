Central Songkran Fest ประสบความสำเร็จ ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยพันธมิตรระดับโลก

กลุ่มห้างเซ็นทรัลจัดงาน Central Songkran Fest ประสบความสำเร็จอย่างสูง ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติด้วยการผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับโลกอย่างมาสเตอร์การ์ดและสิงห์ เลมอน โซดา พร้อมข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมมากมายตลอดเดือนเมษายน
กลุ่ม ห้างเซ็นทรัล ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับการจัดงาน “ Central Songkran Fest ” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเฉลิมฉลอง สงกรานต์ ที่ดึงดูดนัก ท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก งานนี้ไม่ได้เป็นเพียง เทศกาล น้ำที่สนุกสนาน แต่เป็นการผสมผสานประสบการณ์การ ท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สจ่าย และวัฒนธรรมไทยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดยปีนี้มีความพิเศษจากการผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรระดับโลกที่แข็งแกร่ง ซึ่งเข้ามาเติมเต็มศักยภาพของงานให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น การร่วมมือกับผู้นำระดับสากลอย่าง มาสเตอร์การ์ด และ สิงห์ เลมอน โซดา ไม่ได้เป็นเพียงการมอบข้อเสนอที่คุ้มค่าให้กับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงมาตรฐานการคัดสรรสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนัก ท่องเที่ยว อย่างตรงจุด และตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่ม ห้างเซ็นทรัล ในการสร้างสรรค์ระบบนิเวศแห่งการ ท่องเที่ยว ที่ยั่งยืนและครอบคลุม ความสำเร็จของ “ Central Songkran Fest ” ในปีนี้เป็นการยืนยันบทบาทสำคัญของกลุ่ม ห้างเซ็นทรัล ในการเป็นผู้เชื่อมโยงการ ท่องเที่ยว การจับจ่าย และเสน่ห์ของ เทศกาล ไทยเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบเนียน ผ่านแคมเปญช้อปปิ้งที่น่าสนใจและกิจกรรม สงกรานต์ ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยส่งต่อพลังแห่ง สงกรานต์ ไทยสู่สายตานักเดินทางจากทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอพิเศษมากมายที่ช่วยต่อยอดบรรยากาศการเดินทางและการใช้จ่ายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศตลอดเดือนเมษายน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนัก ท่องเที่ยว ต่างชาติและสมาชิก The 1 Expat ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากการเข้าร่วมงานนี้ การจัดงานในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว ของประเทศไทยอีกด้วย โดยการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในภาคส่วนต่างๆ และการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่ม ห้างเซ็นทรัล ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับประสบการณ์การ ท่องเที่ยว ของนัก ท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของนัก ท่องเที่ยว ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ นัก ท่องเที่ยว ต่างชาติและสมาชิก The 1 Expat สามารถติดตามสิทธิประโยชน์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้ง ข้อเสนอสุดพิเศษ และกิจกรรมที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันจาก ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสันได้อย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายช่องทางที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น Central App, เว็บไซต์ www.
central.co.th, และ Chat & Shop ทางไลน์ @CENTRALOFFICIAL หรือช้อปผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และอินบ็อกซ์ของห้างเซ็นทรัลที่ Facebook Page: Central Department Store หรือ TikTok Shop: @centraldepartmentstore กลุ่มห้างเซ็นทรัลเชื่อมั่นว่า “Central Songkran Fest” จะยังคงเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในทุกๆ ปี และจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ
