Barron Trump สร้างรายได้ 80 ล้านดอลลาร์จากคริปโต: ทายาททรัมป์กับเส้นทางสู่การลงทุนระดับพันล้าน?

Forbes รายงานว่า Barron Trump บุตรชายของ Donald Trump สร้างผลกำไรกว่า 80 ล้านดอลลาร์จากการลงทุนในโทเค็น WLFI แม้ยังไม่ถึง 21 ปี ข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับความสำเร็จของเขา บทบาทของครอบครัวทรัมป์ และข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการ WLFI
Forbes รายงานว่า Barron Trump บุตรชายคนเล็กของ Donald Trump ได้สร้างผลกำไรอย่างมหาศาลจาก การลงทุน ใน โทเค็น และสินทรัพย์ใน World Liberty Financial ( WLFI ) โดยมีมูลค่ารวมกว่า 80 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าปัจจุบัน Barron จะมีอายุยังไม่ถึง 21 ปีก็ตาม ข้อมูลระบุว่า Barron ถือครอง WLFI Token เป็นจำนวนมากถึง 2.
3 พันล้านเหรียญ ซึ่งหากมีการนำออกขายในราคาตลาดปัจจุบัน อาจมีมูลค่าสูงถึง 525 ล้านดอลลาร์ ข้อมูลเหล่านี้ได้สร้างความฮือฮาและเป็นที่สนใจในแวดวงการลงทุนคริปโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องน่าทึ่งที่นักลงทุนอายุน้อยสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ในระดับนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ก็ยังนำมาซึ่งข้อกังวลและคำถามมากมายเกี่ยวกับความโปร่งใสและความยั่งยืนของโครงการ WLFI\จากการรายงานหลายฉบับระบุตรงกันว่า Barron Trump เป็นบุคคลแรกในครอบครัวที่มองเห็นศักยภาพของตลาดคริปโตและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวให้ครอบครัวเปิดตัว WLFI อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2024 นอกจากนี้ ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ผ่านมา Barron ยังใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการเดินทางไปพบปะกับพันธมิตรทางธุรกิจ พัฒนาโครงการเทคโนโลยี และเจรจาปิดดีลเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WLFI ปัจจุบัน WLFI มีการถือหุ้น 49% โดยราชวงศ์ UAE ผ่านการทำข้อตกลงก่อนที่ Donald Trump จะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 และครอบครัว Trump ยังได้รับส่วนแบ่ง 75% ของรายได้ทั้งหมดจากการขายโทเค็นในโครงการนี้ ในขณะเดียวกัน Eric Trump และ Donald Trump Jr. ได้รับมอบหมายให้ดูแลการดำเนินงานหลักของโครงการ WLFI อย่างใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของครอบครัว Trump ในการขยายฐานธุรกิจและสร้างความหลากหลายในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีและสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย\อย่างไรก็ตาม โครงการ WLFI ก็ยังคงเผชิญกับข้อสงสัยและแรงกดดันต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการ Due Diligence หรือการตรวจสอบสถานะของโครงการ หลังพบว่ามีการร่วมมือกับโครงการบางแห่งที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรโดยทางการสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร แม้ว่าทาง WLFI จะออกมาปฏิเสธว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกลุ่มบุคคลเหล่านั้นก็ตาม ตัวเลข 80 ล้านดอลลาร์ที่ Barron Trump สร้างขึ้นในวัยเพียง 20 ปี ถือเป็นเรื่องที่ยากจะมองข้ามและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของคริปโตในการสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยังคงต้องยอมรับว่าตัวเลขดังกล่าวส่วนใหญ่ยังคงเป็นมูลค่าตามราคาของโทเค็นที่ยังไม่ได้ถูกขายจริง และโครงการ WLFI ยังคงเผชิญกับความท้าทายในด้านราคา ความโปร่งใส และข้อสงสัยทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง หาก WLFI ไม่สามารถพิสูจน์คุณค่าเชิงพื้นฐานและสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาวได้ ความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นมาอาจหายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับที่มันเพิ่มขึ้น และนี่คือบทเรียนที่วงการคริปโตได้สอนเราซ้ำแล้วซ้ำเล่
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »