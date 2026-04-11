Bangkok Rights Fair 2026 ประสบความสำเร็จ สร้างมูลค่าซื้อขายลิขสิทธิ์ 90 ล้านบาท ดันไทยสู่ศูนย์กลางหนังสือแห่งเอเชีย

ธีรภัทร เจริญสุข เลขาธิการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ถอดบทเรียนถึงความสำเร็จในครั้งนี้ให้ ฐานเศรษฐกิจ ฟังว่า ผลการดำเนินงานในปีนี้พุ่งสูงเกินกว่าเป้าหมายที่เคยตั้งไว้เดิม โดยพบว่าตัวเลขการซื้อขายลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้สูงถึง 90 ล้านบาท การเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่าราว 68 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 50% สอดคล้องกับการขยายตัวของพื้นที่จัดงานที่มีโต๊ะเจรจาธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 40 โต๊ะเป็น 60 โต๊ะ สถิติผู้เข้าร่วมงานในปีนี้มีความหลากหลายอย่างมาก มีบริษัทและนักเขียนเข้าร่วมรวม 163 ราย จาก 24 ประเทศและเขตแดน แบ่งเป็นผู้ประกอบการไทย 83 ราย และต่างประเทศ 80 ราย เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจรวมกว่า 624 คู่ โดยประเทศที่มีมูลค่าการซื้อสูงสุดคือเกาหลีใต้ ส่วนไต้หวันครองแชมป์จำนวนคู่เจรจาธุรกิจมากที่สุด ตามมาด้วยจีน และอินเดียซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมปีแรกแต่สามารถติดอันดับท็อปได้ทันที ทิศทางของเนื้อหาหนังสือไทยที่ได้รับความสนใจอย่างโดดเด่นในตลาดต่างประเทศคือนวนิยาย โดยเฉพาะกลุ่มนิยายวาย (BL) และนิยายหญิงรักหญิง (GL) ซึ่งประเทศไทยถือเป็นผู้นำตลาดที่โดดเด่นกว่าประเทศอื่น จนกล่าวได้ว่าเป็นยุคสมัยใหม่ (New Era) ของอุตสาหกรรมหนังสือไทย เนื่องจากสำนักพิมพ์ต่างประเทศเป็นฝ่ายเดินเข้ามาสอบถามหาลิขสิทธิ์นิยาย GL โดยตรง ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักเขียนและสำนักพิมพ์ไทยในตลาดที่กำลังเติบโต นอกจากนี้ รูปแบบการซื้อขายยังขยายตัวไปสู่การดัดแปลงในสื่ออื่น เช่น การนำไปทำเป็นคอมมิกส์และเว็บตูน (Webtoon) ซึ่งตลาดเกาหลีใต้ให้ความสนใจนำนิยายไทยไปพัฒนาในรูปแบบนี้อย่างมาก ขณะที่ตลาดอินเดีย ก็ได้รับการตอบรับที่ดี มีการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะหนังสือเด็ก ไทยมีความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ในฐานะประเทศที่เป็นกลาง ทำให้ผู้ประกอบการจากประเทศที่มีความขัดแย้งกันสามารถเข้าร่วมเจรจาการค้าในพื้นที่เดียวกันได้อย่างราบรื่น โดยมองว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นเรื่องของวัฒนธรรม วรรณกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม VIRF มาใช้เพื่อจับคู่ธุรกิจออนไลน์ล่วงหน้า ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถนัดหมายและศึกษาข้อมูลก่อนพบตัวจริง ธีรภัทร ย้ำว่า การวางยุทธศาสตร์ในระยะยาว สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ และค่อย ๆ ขยายตัว ด้วยโอกาสและศักยภาพของผู้ประกอบการไทยทำให้เชื่อมั่นว่า ตลาดหนังสือไทยจะเติบโตถึงระดับแสนล้านบาท ซึ่งจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการแสดงศักยภาพระดับโลกอย่างเต็มตัวด้วยการเข้าร่วมงานแฟร์ในระดับโลก
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ทัพพาราไทยเปิดตัวสวย! คว้า 8 เหรียญเงิน ศึกยกน้ำหนักคนพิการชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนียทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมในการแข่งขัน Bangkok 2026 Asia-Oceania Open Championships วันแรก คว้า 8 เหรียญเงินจาก ประภาวัลย์ โพธิ์พระคุณ และ พิกุล พลโต พร้อมลุ้นตั๋วไปเอเชียนพาราเกมส์ 2026 และพาราลิมปิก 2028
Read more »
สงกรานต์นี้สั่นสะเทือน! วัน แบงค็อก เปิดตัวเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ ขนทัพศิลปินท็อปลิสต์สาดความมันส์กลางกรุงวัน แบงค็อก ขนศิลปินท็อปลิสต์ทั่วไทยร่วมสาดความมันส์ในสงกรานต์กลางกรุง กับ “One Bangkok Sunsational Songkran Festival 2026”
Read more »
สงกรานต์ 2026 วันแบงค็อก: สาดความมันส์ ทะลุปรอท! คอนเสิร์ต 57 ศิลปินOne Bangkok จัดงาน 'One Bangkok Sunsational Songkran Festival 2026' เนรมิตสวนน้ำยักษ์กลางกรุงฯ ฉลองสงกรานต์ 6 วันเต็ม (10-15 เม.ย. 69) พร้อมฟรีคอนเสิร์ตจาก 57 ศิลปินดัง, โซนสาดน้ำ, จุดเช็คอิน และเวิร์กช็อป
Read more »
ฮอต! One Bangkok Sunsational Songkran Festival 2026 จัดใหญ่ ขนศิลปินท็อปไทย สาดความมันส์สงกรานต์กลางกรุงOne Bangkok จัดสงกรานต์ 2026 รวมศิลปินดัง สร้างความมันส์กลางกรุงเทพฯ
Read more »
สงกรานต์ 2026 วันแบงค็อก สาดความมันส์ ทะลุปรอท คอนเสิร์ต 57 ศิลปินฉลองสงกรานต์ 2026 กลางกรุงที่ One Bangkok เนรมิตสวนน้ำยักษ์ ผสานดนตรี ศิลปะ พร้อมฟรีคอนเสิร์ตจาก 57 ศิลปินดัง 10-15 เม.ย. นี้ จัดเต็ม 6 วันต่อเนื่อง พลาดไม่ได้!
Read more »
'วิว' พลิกพ่าย, 'บาส-เฟม' คว่ำคู่มือ 1 โลก ทะลุรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันเอเชีย 2026การแข่งขันแบดมินตัน เอเชีย แชมเปียนชิพ 2026 หรือศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-12 เมษายน
Read more »