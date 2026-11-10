Bangkok Art Auction เปิดประมูลผลงานศิลปะไทย-อาเซียน 15 พ.ย. นี้
Bangkok Art Auction จัดงาน Phenomena: The Iconic Treasure 2026 พร้อมแสดงผลงานเด่นก่อนการประมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2026 ที่บ้านพิพิธภัณฑ์คุนาวงศ์ พร้อมขยายตลาดสู่ศิลปะเวียดนาม
งาน Bangkok Art Auction เตรียมจัดกิจกรรม Full Auction Preview เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปะอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าสู่ช่วงการประมูลอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 15 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10.00 ถึง 18.00 น. ณ บ้านพิพิธภัณฑ์คุนาวงศ์ ซึ่งจะเป็นเวทีให้ผู้ซื้อได้สัมผัสผลงานจริง ศึกษาเทคนิคและรายละเอียดอย่างลึกซึ้ง ก่อนจะร่วมแข่งขันประมูลในช่วงบ่ายของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14.00 น. เป็นการจัดงานครั้งสำคัญที่สะท้อนความคึกคักของวงการศิลปะไทยและการเชื่อมโยงกับตลาดนานาชาติ
ไฮไลท์ผลงานศิลปะไทยและประเมินราคา
หนึ่งในผลงานระดับไฮไลท์ของงาน Phenomena: The Iconic Treasure 2026 คือภาพวาด "ม้า" ของศิลปินถวัลย์ ดัชนี ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นภาพหน้าปกแคตตาล็อกงานดังกล่าว ผลงานชิ้นนี้มีลักษณะเป็นภาพสีน้ำมันและทองคำเปลวบนผ้าใบ ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร ที่ถ่ายทอดพลังของม้าผ่านกายวิภาคที่แข็งแรง ฝีแปรงทรงพลัง และการประดับลวดลายไทย โดยมีการประเมินราคาอยู่ที่ 9 ถึง 12 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานชิ้นสำคัญของศิลปินไทยหลายยุคสมัยอย่างครบถ้วนAlso readPrada ประกาศแต่งตั้ง “ปอนด์ ณราวิชญ์” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด
ในส่วนของผลงานอื่นๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ได้แก่ ภาพวาดวิถีชีวิตชาวนาของสุเชาวน์ ศิษย์คเณศ ซึ่งได้รับการจับตามองด้วยรูปทรงที่เรียบง่าย แต่มีความสดใหม่ของสีสันและเทคนิคการปาดสีที่เป็นลายเซ็นเฉพาะตัว ส่วนผลงาน "พันธนาการ" ของประทีป คชบัว เป็นจิตรกรรมขนาด 120 x 200 เซนติเมตร ที่ใช้ภาพสิงโตเป็นสัญลักษณ์แทนพลังและการต่อสู้กับพันธนาการของมนุษย์ ขณะเดียวกัน ผลงาน "แสงภายใน" (Light Interior) ปี 1981 ของปรีชา เถาทอง ขนาด 198 x 169 เซนติเมตร也从ชุดผลงานที่พัฒนาแนวคิดเรื่องแสงและเงาจนกลายเป็นภาษาทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินชิ้นนี้
สำหรับผลงานที่นำเสนอแนวคิดเชิงวิพากษ์สังคม คือ "กลิ่นแปลกๆ ของความเป็นจริง" ปี 2017 ของฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ซึ่งมีขนาด 165 x 143 เซนติเมตร โดยใช้เทคนิคสีน้ำมันวาดข้อความเป็นภาษาอังกฤษลงบนหน้าหนังสือพิมพ์ The Nation แล้วติดลงบนผ้าลินิน เพื่อตั้งคำถามเรื่องการเลือกข้อมูล กรอบสื่อ และสิ่งที่สังคมรับรู้ว่าเป็นความจริง ขณะที่ผลงาน "Vatican City" ปี 1954 ของเฟื้อ หริพิทักษ์ ก็เป็นอีกชิ้นงานที่น่าสนใจ เนื่องจากสร้างสรรค์ขึ้น ณ จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ กรุงโรม ในปีแรกที่ศิลปินเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี และได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
ขยายขอบเขตสู่ศิลปะสมัยใหม่เวียดนาม
นอกจากการนำเสนอผลงานศิลปะไทยอย่างเข้มข้นแล้ว งาน Phenomena: The Iconic Treasure 2026 ยังมีการขยายขอบเขตการคัดเลือกผลงานสู่ศิลปะสมัยใหม่ของประเทศเวียดนามผ่านศิลปินชั้นนำ 3 ท่าน ได้แก่ Tạ Tỵ (ต่า ตี่), Đỗ Xuân Doãn (โด๋ว สว๋าน โด๋), และ Hồ Hữu Thủ (โห่ ฮื๋ว ถู่) ซึ่งสะท้อนพัฒนาการของศิลปะเวียดนามในหลากหลายช่วงเวลา ตั้งแต่การบุกเบิกศิลปะคิวบิสต์และนามธรรม ไปจนถึงจิตรกรรมแลคเกอร์และแนวทางศิลปะสมัยใหม่จากไซ่ง่อน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปิดประตูสู่ตลาดศิลปะอาเซียน
ผลงานเด่นในกลุ่มศิลปะเวียดนาม ได้แก่ ผลงานปี 1953 ของ Tạ Tỵ ศิลปินผู้บุกเบิกศิลปะคิวบิสต์ของเวียดนาม, ผลงาน "The Red Tree" ของ Đỗ Xuân Doãn ที่ใช้เทคนิคจิตรกรรมแลคเกอร์ถ่ายทอดทิวทัศน์และวิถีชีวิตในกรุงฮานอย ตลอดจนผลงานของ Hồ Hữu Thủ ที่สะท้อนการทำงานระหว่างจิตรกรรมรูปธรรมและนามธรรมของศิลปินเวียดนามตอนใต้ นายเสริมคุณ คุนาวงศ์ ประธาน Bangkok Art Auction มองว่านี่คือการขยายบทสนทนาจากตลาดศิลปะไทยไปสู่ภูมิภาคอาเซียน
โอกาสการลงทุนและสภาวะตลาดศิลปะโลก
สำหรับผลงานศิลปะเวียดนามบางชิ้นในการประมูลครั้งนี้ มีการกำหนดระดับราคาให้อ่อนไหวและเข้าถึงง่ายขึ้น โดย Bangkok Art Auction ประเมินว่าราคาดังกล่าวต่ำกว่าระดับราคาอ้างอิงในตลาดประมาณ 20 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักสะสมชาวไทยสามารถเริ่มต้นหรือขยายคอลเลกชันผลงานศิลปะจากภูมิภาคอาเซียนได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2026 ที่ระบุว่ายอดขายงานศิลปะทั่วโลกในปี 2025 เพิ่มขึ้น 4% อยู่ที่ประมาณ 59,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม ตลาดศิลปะยังมีการฟื้นตัวที่แตกต่างกันไปตามระดับราคาและแต่ละภูมิภาค โดยยอดขายผ่านการประมูลสาธารณะ (Public Auction) เพิ่มขึ้นถึง 9% อยู่ที่ 20,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การจัดงาน Phenomena: The Iconic Treasure 2026 ครั้งนี้จึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดศิลปะโลกเริ่มมีแรงขับเคลื่อนอีกครั้งหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการและเตรียมความพร้อมสำหรับการประมูลอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2026 ได้ที่บ้านพิพิธภัณฑ์คุนาวงศ์
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