Bangkok Shopping Festival 2026 ปฏิวัติการช้อปปิ้งระดับชาติ สร้างประสบการณ์ Retail‑Lifestyle Ecosystem ในกรุงเทพฯ

📆5/29/2026 12:08 PM
📰PostToday
ศูนย์การค้าชั้นนำ 8 แห่งร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิด "Bangkok Shopping Festival 2026" เป็น National Shopping Phenomenon 59 วัน ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการใช้ชีวิตผ่าน Retail Ecosystem ระดับเมือง

8 ศูนย์การค้าชั้นนำของประเทศไทยได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างปรากฏการณ์การช้อปปิ้งระดับชาติครั้งใหญ่ที่สุดของปี 2026 ภายใต้แนวคิด "ช้อปรักกรุง โปรยักษ์ลดใหญ่ ฮีลใจทุกคน" ซึ่งจัดขึ้นตลอด 59 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคมถึง 26 กรกฎาคม 2569 กรุงเทพฯ จะกลายเป็นศูนย์กลางของ Retail Ecosystem ระดับเมือง ที่ผสานการค้า การท่องเที่ยว และการใช้ชีวิตเข้าด้วยกันอย่างเต็มรูปแบบ ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม เดอะมอลล์ , กลุ่มสยามพิวรรธน์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.

) และพันธมิตรธุรกิจต่าง ๆ ทำให้เกิดการเปิดตัว "Bangkok Shopping Festival 2026" ที่ครอบคลุมศูนย์การค้าหลักหลายแห่ง ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ 5 สาขา, เดอะมอลล์โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์, สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังเผชิญกับความระมัดรัดของผู้บริโภค ต้นทุนการใช้ชีวิตที่สูงขึ้น และความเชื่อมั่นในตลาดที่ยังคงเปราะบาง Bangkok Shopping Festival 2026 จึงไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นแค่ Mid‑Year Sale แต่เป็น "National Shopping Phenomenon" ที่มุ่งผลักดันการเติบโตในหลายมิติ ทั้งการกระตุ้นการใช้จ่ายของคนในประเทศ การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังกรุงเทพฯ เพื่อช้อปปิ้งและสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรม รวมถึงการฟื้นฟูความรู้สึกที่อาจหดหายจากความกดดันของเศรษฐกิจ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้อธิบายว่า "ททท.

ทำกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อมอบประสบการณ์สินค้าและบริการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับภาคเอกชนจัดโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางของนักท่องเที่ยว" แคมเปญนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ "World‑Class Shopping & Lifestyle Destination" ของกรุงเทพฯ ซึ่งมุ่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ซีอีโอของกลุ่มการตลาดเดอะมอลล์ กล่าวว่า "ศูนย์การค้าเป็น Economic Attraction ของเมือง เป็นพื้นที่ที่รวมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตในเวลาเดียวกัน" ดังนั้น สิ่งที่ธุรกิจต้องสร้างไม่ใช่เพียงโปรโมชั่นแต่เป็นเหตุผลที่ทรงพลังพอจะดึงผู้คนออกมาร่วมใช้ชีวิตอีกครั้ง แคมเปญ Bangkok Shopping Festival 2026 ถูกพัฒนาเป็น Retail & Lifestyle Ecosystem Platform ที่ผสานพลังของรีเทล การท่องเที่ยว ดนตรี ศิลปะ การบันเทิง พันธมิตรธนาคาร ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ Community Experience เพื่อสร้าง Traffic, Spending, Engagement และ Emotional Momentum อย่างพร้อมกันในระดับเมือง การเปลี่ยนผ่านนี้สื่อให้เห็นว่าภาครีเทลกำลังย้ายจาก Promotion‑driven Retail ไปสู่ Experience‑led และ Emotion‑driven Commerce ด้วยการรวม Retail, Art, Music, Entertainment และ Cultural Experience เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าการช้อปปิ้งแบบเดิม ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือการเปิดตัวมาสคอตยักษ์ไทย "ขวัญกรุง" ซึ่งพัฒนาโดยศิลปินระดับสากล MR เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ร่วมสมัย ทั้งนี้ งานเทศกาลจะมีโปรโมชั่นพิเศษ การแสดงศิลปะและดนตรีสด การจัดนิทรรศการสินค้าใหม่ ๆ รวมถึงกิจกรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภายในกรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์ครบวงจร ทั้งด้านการใช้จ่าย ความบันเทิง และความรู้สึกที่เติมเต็

