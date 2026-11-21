Bain & Company พยากรณ์ยอดขายสินค้าลักชัวรีกลับมาเติบโต 2% ในปี 2026
Bain & Company คาดการณ์ว่าตลาดสินค้าลักชัวรีจะเติบโต 2% ในปี 2026 หลังหดตัว 2 ปี โดยปัจจัยหลักเกิดจากการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปเน้นประสบการณ์พรีเมียมแทนการซื้อสินค้า
Bain & Company หน่วยงานที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลกระบุว่า ยอดขายสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทสิ่งของส่วนตัวมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวในอัตราร้อยละ 2 ใน ปี 2026 หลังจากภาวะตลาดซบเซาติดต่อกันถึง 2 ปี precedente การคาดการณ์นี้มีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกตลอดระยะเวลาทั้งปี尽管ว่าภาพรวมในระยะยาวยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
อัตราการเติบโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว
การเติบโตที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 2 ในปี 2026 สำหรับสินค้าเกือบทุกหมวดหมู่ เช่น เครื่องประดับ แฟชั่น ความงาม และแว่นตานั้น ยังต่ำกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายปีที่อยู่ในระดับร้อยละ 5 ตลอดรอบ 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังไม่ฟื้นตัวสู่ระดับสูงสุดที่เคยมีAlso readปิดตัว Microsoft To Do ปี 2027 สู่ Planner หรือแอปอื่น
จำนวนฐานลูกค้าที่จับจ่ายใช้สอยในสินค้าลักชัวรีในปีนี้คาดว่าจะลดลงเหลือเพียง 315 ล้านราย จากสถิติเมื่อปี 2025 ที่มีจำนวน 330 ล้านราย ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้จำนวนผู้บริโภคหดตัวลงคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคยุคใหม่
เปลี่ยนจากการซื้อของเป็นการลงทุนประสบการณ์
Claudia D'Arpizio หุ้นส่วนอาวุโสของ Bain & Company อธิบายว่าแนวโน้มที่ชัดเจนที่สุดคือการที่ลูกค้าหันจากวัตถุสิ่งของไปเป็นการใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวในรูปของประสบการณ์พรีเมียมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงบริการสปา การนวด การท่องเที่ยว และร้านอาหารระดับสูง
การเปลี่ยนถ่ายความสนใจนี้ทำให้แบรนด์สินค้าฟุ่มเฟือยต้องปรับตัวเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ใหม่ โดยผู้บริโภคยุคปัจจุบันให้ความสำคัญของความทรงจำและประสบการณ์ส่วนตัวมากขึ้นกว่าการสะสมสินค้าฟุ่มเฟือยทั่วไปในตลาดโลก
บทบาทกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนักและแบรนด์ท้องถิ่น
แม้ภาพรวมจะชะลอตัว แต่รายงานระบุว่ากลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์หรือกระเป๋าหนักยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าลักชัวรีให้เติบโตทดแทนส่วนที่ขาดหายไปจากผู้บริโภคทั่วไป การบริโภคในกลุ่มนี้มีความทนทานต่อความผันผวนของตลาดมากกว่ากลุ่มอื่น
ในขณะเดียวกัน แบรนด์ที่มีรากฐานหรือความสัมพันธ์แนบแน่นกับท้องถิ่นกำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งในอดีต
จีนแผ่นดินใหญ่เทใจให้แบรนด์ท้องถิ่น
ผู้บริโภคชาวจีนแผ่นดินใหญ่มีการซื้อสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 6 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงปี 2019 สาเหตุหลักมาจากความรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติ รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งทำให้กำลังซื้อต่อสินค้าในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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