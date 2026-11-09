BYD สนับสนุนปรับภาษีรถยนต์ไฟฟ้า นำเข้าขึ้น 35% ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภูมิภาค
บริษัท BYD และกลุ่มธุรกิจเรว่ออกแถลงการณ์สนับสนุนมติ ครม. ปรับเพิ่มภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจาก 10-15% เป็น 35% มุ่งส่งเสริมการผลิตในประเทศและการส่งออก ยันใช้ชิ้นส่วนไทยกว่า 50%
นายเบนสัน เคอ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีวายดี ออโต้ ( ประเทศไทย) จำกัด หรือ BYD และนายประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรว่อ ออกมาเปิดเผยจุดยืนอย่างเป็นทางการว่า ทั้งสององค์กรในฐานะผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่และผู้นำเข้ารายใหญ่ใน ประเทศไทย เห็นด้วยและพร้อมให้การสนับสนุนมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเต็มที่ในการปรับโครงสร้าง ภาษีสรรพสามิต สำหรับ รถยนต์ไฟฟ้า แบบชาร์จไฟได้ (BEV) และ รถยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอินไฮบริดชนิดขับเคลื่อนด้วยระยะทางขยาย (REEV)
BYD และเรว่อสนับสนุนมาตรการภาษีใหม่
BYD และกลุ่มธุรกิจเรว่อเน้นย้ำว่า มติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 10 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) และร้อยละ 15 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดที่วิ่งระยะไกลได้ (REEV) ให้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 35 นั้น ถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของชาติ การปรับเพิ่มอัตราภาษีดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานพอให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างต้นทุนและการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรการใหม่Also readแบรนด์รถยนต์จีนเร่งแผนตั้งโรงงานในไทยรับมาตรการเปลี่ยนผ่าน xEV
แรงจูงใจลงทุนผลิตและใช้ชิ้นส่วนไทย
เหตุผลหลักที่ทำให้กลุ่มธุรกิจบีวายดีและเรว่อเห็นชอบกับมาตรการนี้ คือการมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตที่มั่นคงในประเทศไทย แทนการพึ่งพาการนำเข้าเพียงอย่างเดียว การปรับภาษีนำเข้านี้จะส่งผลทางอ้อมให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ผลิตรถยนต์ปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผลิตภายในประเทศ (Local Content) ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ (Supply Chain) และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์พลังงานสะอาดระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ใช้ชิ้นส่วนไทยกว่า 50% จ้างงาน
ในส่วนของกลุ่มธุรกิจเรว่อ นายประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า บริษัทเชื่อมั่นในทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐอย่างเต็มเปี่ยม โดยมองว่ามาตรการปรับโครงสร้างภาษีในครั้งนี้เป็นแรงส่งเชิงบวกที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงมือปฏิบัติจริงและมีการลงทุนเป็นรูปธรรมในพื้นที่ประเทศไทยอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในระยะยาวอีกด้วย กลุ่มธุรกิจเรว่อยังยืนยันที่จะนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและยานยนต์ที่คุ้มค่ามาส่งมอบให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยศักยภาพการผลิตที่แข็งแกร่งภายในประเทศเป็นพื้นฐานสำคัญ
เครือข่ายบริการมาตรฐานสากลทั่วไทย
กลุ่มธุรกิจเรว่อได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานบริการหลังการขายอย่างครบวงจร โดยพร้อมดูแลลูกค้าในทุกมิติด้วยเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานสากลจำนวนกว่า 176 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักคือการนำเสนอวัตกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการร่วมมือกับบีวายดีในด้านการมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Content) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 พร้อมกับการจ้างงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงให้แก่วงการแรงงานไทย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์งานมากกว่า 6,000 อัตรา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือระหว่างบีวายดีและเครือข่ายผู้ค้าภายในประเทศ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อการจ้างงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน ปัจจุบันบีวายดีได้ร่วมมือกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายภายในประเทศแล้วกว่า 266 ราย ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัสดุและชิ้นส่วนภายในประเทศกว่า 125 ราย และผ่านการรับรองมาตรฐาน TAI (Thai Auto Innovation) แล้วกว่า 1,179 รายการ การดำเนินงานนี้ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างงานและอาชีพให้แก่แรงงานไทยมากกว่า 6,000 อัตรา โดยในจำนวนนี้สัดส่วนแรงงานคนไทยมีมากกว่าร้อยละ 95 สะท้อนถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันทางเศรษฐกิจและสังคม
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