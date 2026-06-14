BUFF TO BUILD NUMBER ONE และ TO BE NUMBER ONE launches RoV Youth Champion เพื่อพัฒนാത്കậy e스포츠ไทยสู่ระบบนิเวศแห่งโอกาส

โครงการ "BUFF TO BUILD NUMBER ONE" ภายใต้ Royal Initiative และ "TO BE NUMBER ONE" เริ่มโครงการนำร่อง e스포êts RoV Youth Champion: Road To Wildcard ซึ่งเป็นการค้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพจาก 77 จังหวัดเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์เกมและพัฒนาทักษะดิจิทัล
프로젝트 BUFF TO BUILD NUMBER ONE 은 e스포츠를 통한 교육, 청소년 잠재력 개발 및 증진을 목표로 하는 ' CEYDA '(The eSports Association for Youth Development and Empowerment)와 ' TO BE NUMBER ONE '이 공동으로 기획한 주요 프로젝트입니다.
이 프로젝트은 디지털 시대의 견고한 성장을 위해 청소년을 위한 학습 공간, 생활 기술 개발 및 정신적 내성 함양을 목표로 합니다. 파일럿 프로젝트로서 'RoV Youth Champion: Road To Wildcard'를 통해 전국 77개省份의 최고의 학교 대표 팀을 선발하는 경쟁을 개최하여 e스포츠를 단순한 '경쟁'에서 진정한 '기회 생태계'로 전환하고, 실제 직업 경로로 이어질 수 있도록 지원합니다. 공식적으로 시작된 이 대회는 공식 후원을 받는 e스포츠 프로젝트로, 태국 왕실의 지원 아래 진행됩니다.
경기는 5월 9일 EM WONDER, EmSphere에서 열렸으며, 왕실 대표와 여러 고위 관계자들이 참석했습니다. 우승 팀은 Ubon Ratchathani省的 SSA 학교 대표팀으로, TO BE NUMBER ONE e스포츠 팀의 CEO인 famous actor Mr. Warawut Pholyiam ( Tuk The Star)이 시상했습니다. CEYDA 회장에 따르면, e스포츠는 이제 단순한 선수 경로가 아니라 코치, 분석가, 이벤트 관리, 콘텐츠 제작 및 성장하는 기술/디지털 산업 등 다양한 직업과 연결됩니다.
CEYDA는 e스포츠를 '시뮬레이션 기반 학습 시스템'으로 전국 학교에 도입하여 비판적 사고, 팀워크, 전략 수립 및 데이터 중심 마인드셋 등 미래 핵심 기술을 함양하고자 합니다. 결선 팀들은 태국 e스포츠 업계의 최고 전문가들로부터 코칭, 심리학, 과학적 운동 접근법 등을 포함한 광범위한 워크숍 및 패널에 참여했습니다. 이 프로젝트는 단순한 대회를 넘어, RoV Youth Champion가 연례 행사로 정착하여 e스포츠 역량 개발 시스템을 구축하고 게임 기술을 디지털 시대의 실제 직업 기술로 전환할 수 있는 기반을 마련하는 중요한 이정표를 표시합니다.
BUFF TO BUILD NUMBER ONE은 향후 RoV, Free Fire, EA Sports FC Online 등 추가 게임 및 교육 e스포츠 활동을 확대하여 태국 청소년이 게임 및 디지털 산업에서 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 기회를 제공할 계획입니다
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