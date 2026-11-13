BTCS จำ ETH บน Aave หนี Liquidation รักษาสุขภาพพอร์ต
บริษัท BTCS ขาย Ether เพื่อลดหนี้บน Aave หลังราคาตก ทำให้ Health Factor ใกล้จุดLiquidation โดยยังไม่มีรายงานการล้างพอร์ตอัตโนมัติถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน
บริษัท BTCS ได้ดำเนินการขาย Eth er ( ETH) จำนวนหนึ่งออกจากระบบ Aave เพื่อลดภาระหนี้สินและรักษาอัตราส่วนสุขภาพของพอร์ต (Health Factor) ให้ปลอดภัยจากการถูกบังคับล้างพอร์ต ( Liquidation) อัตโนมัติ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น amidst ความผันผวนของราคาตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกันโดยตรง
ข้อมูลการกู้ยืมและหลักประกันปัจจุบัน
BTCS ได้ยืมเหรียญ GHO พร้อมดอกเบี้ย โดยมี ETH จำนวน 46,676 ETH เป็นหลักประกัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 99.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามราคาอ้างอิงของบริษัทรายงานที่ 2,127 ดอลลาร์ต่อ ETH ส่งผลให้อัตราส่วนหลักประกัน (Collateral Ratio) ของบริษัทยังคงอยู่ในระดับ 155% ขณะที่ค่า Health Factor บนแพลตฟอร์ม Aave อยู่ที่ประมาณ 1.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การล้างพอร์ตที่กำหนดไว้ที่ 80% ตามพารามิเตอร์ของ Aave สำหรับสินทรัพย์ ETHAlso readครอบครัววอน รพ.แจงมาตรการความปลอดภัย หลังน้องต้นข้าวเสียชีวิต
กลไกการล้างพอร์ตและจุดเสี่ยง
จากการคำนวณของ CoinDesk หากปริมาณหนี้และมูลค่าหลักประกันยังคงเท่าเดิม ราค ETH ปัจจุบันที่ประมาณ 1,717 ดอลลาร์ จะทำให้ค่า Health Factor ต่ำกว่า 1.0 ซึ่งเป็นจุดที่ระบบจะเปิดทางให้กระบวนการล้างพอร์ตอัตโนมัติทำงาน โดยสอดคล้องกับตัวเลขประมาณ 1,700 ดอลลาร์ที่แหล่งข่าวระบุไว้ อย่างไรก็ตาม รายงานยืนยันว่าจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน ยังไม่มีการเกิดเหตุการณ์ล้างพอร์ตบน Aave ทั้งในรูปแบบทั้งหมดหรือบางส่วน
เหตุผลและสถานการณ์สภาพคล่องของ BTCS
การตัดสินใจขาย Ether ในครั้งนี้เป็นการกระทำโดยเจตนาของบริษัทยเองเพื่อลดหนี้และรักษาสุขภาพพอร์ตให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม รายงานไม่ได้เปิดเผยจำนวน ETH ที่ขายออกมา รวมถึงยอดขาดทุนเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการป้องกันเงินกู้ก้อนนี้ ซึ่งมีข้อมูลที่น่ากังวลเรื่องสภาพคล่องของบริษัประการสำคัญ เมื่อสิ้นไตรมาสที่สาม บริษัทมีเงินสดเพียงประมาณ 463,000 ดอลลาร์ ในขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ถูกล็อกเป็นหลักประกันบน Aave ทำให้เมื่อราคาลง ทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่คือต้องขาย ETH เพื่อลดความเสี่ยง
ผลกระทบและความเสี่ยงด้านหนี้สิน
บริษัทยังบันทึกผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกรรมบน LiquidityAave ที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือช่วงผ่อนผันใดๆ เมื่อค่า Health Factor ต่ำกว่า 1.00 ผู้ล้างพอร์ตภายนอกสามารถชำระหนี้แทนบางส่วนและรับ ETH หลักประกันไปในราคาส่วนลด สำหรับบริษัทยืม Stablecoin มาลงทุนต่อ มูลค่าหนี้ยังคงที่แต่มูลค่าหลักประกันลดลงตามราคา ETH จึงสร้างแรงจูงใจต้องขายสินทรัพย์ขณะราคาต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียหลักประกันทั้งหมด
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