BRN แห่ศพเชิดชูวีรบุรุษหลังก่อเหตุร้ายเด็กนักเรียน 11 พ.ค. 69
กลุ่ม BRN จัดพิธีแห่ศพเชิดชูสมาชิกหลังก่อเหตุกราดยิงเด็กนักเรียน 11 คน ในพื้นที่สตูล สร้างความโกรธแค้นและตอกย้ำความเกลียดชังต่อรัฐไทย
กลุ่มก่อการร้าย BRN ในพื้นที่ปลายด้ามขวานได้จัดพิธีแห่ศพและเชิดชูสมาชิกที่เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยดำเนินการอย่างโจ่งแจ้งเพื่อประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองและทางอุดมการณ์อย่างเปิดเผย การกระทำนี้สะท้อนถึงความพยายามสร้างภาพลักษณ์นักรบของผู้เสียชีวิตและปลุกระดมมวลชนในพื้นที่ให้ร่วมต่อสู้กับรัฐต่อไป
พิธีแห่ศพประกาศเอกราชปาตานี
ปฏิบัติการนี้สืบเนื่องจากการปิดล้อมและจับกุมกองโจรที่หลบซ่อนในหมู่บ้านบริเวณชายแดนใต้ หลังจากกองโจรติดอาวุธลุกขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลให้สมาชิก BRN รายดังกล่าวถูกวิสามัญฆาตกรรมในช่วงการปะทะกันนั้น หลังจากเสร็จสิ้นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ มวลชนในพื้นที่ได้รวมตัวกันเพื่อจัดขบวนแห่ศพอย่างอลังการ โดยใช้พิธีกรรมนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองAlso read“สรรเพชญ” ลุยคลอง ร.1 หาดใหญ่ ตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำรับมือฝนตกหนัก-น้ำหลาก
ในขบวนแห่ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมพิธีต่างร่วมกันตะโกนคำขวัญว่า "Merdeka" หรือเอกราช พร้อมสรรเสริญพระเจ้าและยกย่องผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงให้เป็นนักรบวีรบุรุษอันศักดิ์สิทธิ์ที่เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินเกิด การจัดพิธีอันทรงเกียรตินี้มีการปฏิญาณตนอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะร่วมกันต่อสู้กับรัฐไทยต่อไป
การกระทำนี้เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่ากลุ่ม BRN ไม่เพียงแต่ต้องการความสงบสุข แต่ยังต้องการเอกราชปาตานีในการปกครองกันเองในรูปแบบรัฐอิสระโดยสมบูรณ์ ซึ่งแสดงออกผ่านเจตนารมณ์ของคนในพื้นที่บางส่วนที่ต้องการแยกตัวออกจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง
เหตุกราดยิงเด็กนักเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม 2569
ความรุนแรงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 กลุ่ม BRN ได้ลงมือก่อการร้ายอย่างอุกอาจต่อรถรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งมีเด็กนักเรียนรวมอยู่ 11 คน ขณะเดินทางไปยังโรงเรียนในหมู่ที่ 7 ตำบลสตูล การกระทำดังกล่าวถือเป็นความโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ที่พุ่งเป้าใส่ผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง
ผลจากการก่อเหตุครั้งนั้นทำให้เด็กนักเรียนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บรวม 3 คน เหตุการณ์นี้สร้างความเศร้าสลดและโกรธแค้นไปทั่วสังคม เพราะเป็นการทำร้ายเด็กเล็กที่ไร้เดียงสาซึ่งกำลังเดินทางไปหาความรู้ สะท้อนถึงความไร้มนุษยธรรมของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของชีวิต
บิดเบือนคำสอนศาสนาเพื่อเป้าหมายทางการเมือง
กลุ่ม BRN ใช้พิธีกรรมทางศาสนาและคำกล่าวอ้างเรื่องศักดิ์สิทธิ์ในการล้างสมองและปลุกระดมมวลชนที่ยังลังเลหรือมีความเชื่อเดิม ให้หันมาเกลียดชังรัฐไทยและเห็นว่าการฆ่าฟันเป็นหน้าที่ทางศาสนา ทั้งที่จริงแล้วคำสอนอิสลามเน้นความรัก ความเมตตา และการให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกเชื้อชาติหรือศาสนา
คัมภีร์อัลกุรอานระบุชัดเจนว่าชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และห้ามทำลาย เว้นแต่ด้วยเหตุผลอันชอบธรรมตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น สิทธิในการประทานชีวิตและการพรากชีวิตเป็นของอัลลอฮ์เพียงผู้เดียว มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข่นฆ่ากันเองหรือผู้อื่น การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นจึงเป็นการตีความศาสนาอย่างฉ้อฉลเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มอาชญากรรม
การสร้างภาพจินตนาการเกี่ยวกับเอกราชปาตานีผ่านความเกลียดชังและศัตรูที่ไม่มีอยู่จริง เป็นเครื่องมือที่เลวร้ายของ BRN ในการสร้างสำนึกร่วมทางกลุ่ม โดยละเลยความจริงที่ว่าความรุนแรงไม่ได้สร้างความชอบธรรมใดๆ แต่กลับทำลายเสถียรภาพและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ผลกระทบระยะยาวต่อความมั่นคงและสังคม
หากรัฐไม่หยุดยั้งกระบวนการสร้างภาพลวงตาแห่งความเกลียดชังที่กล่าวอ้างถึงศาสนา ประวัติศาสตร์ และชาติพันธุ์อย่างจริงจัง ความขัดแย้งนี้จะยังคงส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความเป็นปึกแผ่นของรัฐและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
เหตุการณ์ครั้งนี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่รัฐต้องแก้ไขที่ต้นเหตุโดยการลดทอนความเกลียดชังและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาและประวัติศาสตร์ เพื่อตัดวงจรความรุนแรงที่กลุ่ม BRN สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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