BRN สูญเสียผู้นำสูง ความเข้มแข็งกลุ่มติดอาวุธใต้เริ่มสั่นคลอน
ความตายของแกนนำ BRN หลายรายทำให้ข้อเรียกร้องเอกราชอ่อนแอลง รัฐบาลไทยโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เตรียมเปิดการพูดคุยใหม่ร่วมกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย ภายในปีเดียว
การเสียชีวิตของแกนนำระดับสูงในขบวนการ BRN จำนวนมากในช่วงระยะที่ผ่านมา กำลังส่งผลโดยตรงต่อความเข้มข้นของข้อเรียกร้องที่มีต่อรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอุดมการณ์ที่ต้องการเอกราชผ่านการแยกดินแดนเพื่อจัดตั้งรัฐใหม่ ซึ่งเริ่มมีสัญญาณว่าความแข็งกร้าวได้ลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ
สถานการณ์โลกไม่เอื้อต่อการแยกดินแดน
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป คือบริบทของโลกปัจจุบันที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเคลื่อนไหวเพื่อแยกตัวเป็นอิสระเหมือนในอดีต หากเปรียบเทียบกับช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อราวปี 2547 ซึ่งในอดีตเคยมีกรณีศึกษาของการได้รับเอกราชจากอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย แต่ในปัจจุบันเงื่อนไขทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นนี้ได้หายไปเสียแล้วAlso readปฏิบัติการก่อการร้ายในภาคใต้: BRN ลอบวางเพลิงและโจมตีทหารพรานสร้างความมั่นคงสั่นคลอน
การเปิดการเจรจานำไปสู่ความไม่มั่นคงขององค์กร
สถานะความเป็นองค์กรลับของ BRN เริ่มหมดความลับลงอย่างรวดเร็ว เมื่อรัฐบาลไทยยอมเปิดโต๊ะการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับกลุ่มติดอาวุธมาหลายรอบ ทำให้เสียแนวร่วมไปบางส่วน นอกจากนี้ นักรบรุ่นใหม่ของขบวนการยังเริ่มมีการแยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นเซลล์อิสระที่มีแนวทางเป็นของตนเอง บางส่วนถูกผลประโยชน์ทางการเงินล่อลวง จนกลายเป็นกลุ่มที่แตกแถวหรือถูกมองว่าเป็นโจรนอกแถวซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของแกนนำเดิม
รัฐบาลเตรียมเปิดโต๊ะเจรจาใหม่ผ่าน 7 ขั้น
ล่าสุด ภายใต้การนำของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้ประสานงานกับรัฐบาลมาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมเปิดโต๊ะการพูดคุยรอบใหม่ โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะให้กระบวนการนี้จบลงภายในระยะเวลา 1 ปี ผ่านการดำเนินการตามแผนบันได 7 ขั้น พร้อมกับการคุยงานนอกรอบกับอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่าย BRN เพื่อทำความเข้าใจเจตนาที่แท้จริง
โมเดลท้องถิ่นพิเศษทางออกที่อาจเกิดขึ้น
แนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือการใช้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากรัฐธรรมนูญ มาตรา 249-250 โดยอาจมีการเสนอโมเดลจังหวัดจัดการตนเองเข้ามาเป็นทางเลือกในการเจรจา เมื่อแกนนำระดับสูงที่มีแนวคิดแยกดินแดนอย่างเข้มข้นทยอยเสียชีวิตลง สังคมจึงจับตามองว่าอุดมการณ์ที่ทะลุเพดานจะลดลงเพื่อให้ปัญหาไฟใต้ขยับสู่แนวทางสันติสุขร่วมกันได้หรือไม่
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