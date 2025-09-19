Head Topics

BOJ ประกาศทยอยขาย ETF และ JREITs: สัญญาณสิ้นสุดยุคนโยบายผ่อนคลายพิเศษ

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) สร้างความประหลาดใจให้ตลาดด้วยการประกาศแผนทยอยขาย ETF และ JREITs มูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงการสิ้นสุดยุคนโยบายผ่อนคลายพิเศษ ตลาดตอบสนองรุนแรง ดัชนี Nikkei ร่วง, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น, และ Bitcoin ลดลง

ธนาคารกลางญี่ปุ่น ( BOJ ) ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดการเงินทั่วโลกในวันศุกร์ที่ผ่านมา ด้วยการประกาศว่าจะเริ่ม “ทยอยขาย” กองทุน ETF และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่น (JREITs) ที่ได้เข้าซื้อสะสมไว้เป็นมูลค่ามหาศาลถึง 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดถึงการสิ้นสุดยุค “ นโยบายการเงิน ผ่อนคลายเป็นพิเศษ” (Ultra-loose Monetary Policy) ที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ภายใต้แผนการดังกล่าว ธนาคารกลางจะทำการขาย ETF ที่มีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 3.

3 แสนล้านเยน (2.2 พันล้านดอลลาร์) ต่อปี โดยคาซูโอะ อุเอดะ (Kazuo Ueda) ผู้ว่าการ BOJ ได้เน้นย้ำว่าอัตราการขายจะเป็นไปอย่าง “เชื่องช้าโดยเจตนา” และตั้งข้อสังเกตว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่า “หนึ่งศตวรรษ” จึงจะสามารถขายสินทรัพย์ที่ถือครองทั้งหมดออกไปได้ การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ BOJ ในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากการดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าทศวรรษ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรับมือกับภาวะเงินฝืด อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และปัญหาโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ\ปฏิกิริยาของตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นร่วงลงกว่า 1% ในวันศุกร์ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) อายุ 10 ปี ได้พุ่งขึ้นไปที่ 1.64% ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่านักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ตลาดหุ้นได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากนักลงทุนเริ่มพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลดขนาดงบดุลของ BOJ ซึ่งอาจส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดลดลงและต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ตลาดพันธบัตรยังได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังว่า BOJ จะเริ่มลดการถือครองพันธบัตร ทำให้ราคาพันธบัตรลดลงและอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ BOJ ยังส่งผลกระทบต่อค่าเงินเยน โดยค่าเงินเยนได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนมองว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวอาจทำให้ช่องว่างระหว่างนโยบายการเงินของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ แคบลง ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น\ตลาดคริปโตก็ได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นที่ลดลงไปด้วย โดยราคา Bitcoin ซึ่งก่อนหน้านี้กำลังพยายามจะทะลุแนวต้านสำคัญที่ 118,000 ดอลลาร์ ได้ร่วงกลับลงมาอยู่ที่บริเวณเหนือ 115,000 ดอลลาร์เพียงเล็กน้อย แม้ว่าผลกระทบต่อตลาดคริปโตอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร แต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ BOJ ก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในตลาดการเงินโดยรวม และทำให้นักลงทุนระมัดระวังตัวมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของ BOJ ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกในระยะยาว การตัดสินใจที่จะลดขนาดงบดุลของ BOJ เป็นการส่งสัญญาณว่ายุคของนโยบายการเงินผ่อนคลายพิเศษกำลังสิ้นสุดลง และธนาคารกลางทั่วโลกอาจเริ่มพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายของตนเองในอนาคต นักลงทุนจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแท

