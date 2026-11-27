BOI ชี้แจงนโยบายลงทุนไทย ยกระดับอุตสาหกรรม ไม่เพิ่มปริมาณส่งออกตอบ USTR
บอร์ดบีโอไอชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนไทยมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม ยืนยันไม่สนับสนุนการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี USTR รายงานไทยเป็นช่องทางผ่านสินค้าจีน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (BOI) ออกมาชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยอย่างชัดเจนว่า การลงทุนภายใต้กรอบนโยบายปัจจุบันไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตหรือขยายการส่งออกในเชิงตัวเลข แต่มุ่งเน้นไปที่การยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและศักยภาพของบุคลากรเพื่อเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปสู่ภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่
ประเด็นข้อกล่าวหา USTR และข้อมูลแผนพัฒนา
สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ หรือ USTR ได้ระบุในรายงานว่า ประเทศไทยกำลังทำหน้าที่เป็นทางผ่านให้กับกำลังการผลิตส่วนเกินของจีนที่จะไหลเข้าไปยังสหรัฐอเมริกา โดย USTR ยืนยันว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2570 ได้ตั้งเป้าหมายเชิงตัวเลขที่ชัดเจนในการขยายการผลิตและการส่งออก ซึ่งรวมถึงการตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าส่งออกรวมให้เติบโตขึ้นปีละ 7 เปอร์เซ็นต์ และการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้เพิ่มสูงขึ้นปีละ 5 เปอร์เซ็นต์Also readทรัมป์ประกาศมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่เน้นฐานกฎหมายที่มั่นคงกว่า despite political setbacks
นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังระบุว่าการลงทุนเฉลี่ยในประเทศไทยจะต้องไม่ต่ำกว่า 27 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อปี โดย USTR ได้อ้างอิงถึงแผนหลักสองฉบับ คือแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2574 และยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2579 เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าว
รายละเอียดสิทธิประโยชน์ BOI และกรณีศึกษาอีซูซุ
รายงานของ USTR ยังได้ยกตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย "ส่งเสริมการเติบโตของการส่งออก" และมุ่งให้อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ของไทยครองความเป็นผู้นำในภูมิภาคหรือระดับโลก โดยสิทธิประโยชน์เหล่านี้รวมถึงการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ
นอกจากนี้ เบี้ยปรับทางภาษีก็มีความเอื้ออำนวยสูง โดยสามารถยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุดถึง 13 ปี และมีการพักภาษีได้สูงสุด 15 ปีสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตัวอย่างล่าสุดที่ถูกยกมาเป็นกรณีศึกษาคือการส่งเสริมการลงทุนมูลค่า 15,000 ล้านบาท ให้กับอีซูซุ (Isuzu) เพื่อให้ผลิตรถกระบะเมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งหากเกิดกรณีพิพาททางการค้า สินค้าที่ผลิตจากไทยอาจถูกเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ สูงสุดถึง 18 เปอร์เซ็นต์
มุมมอง เลขาธิการ BOI ต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (BOI) ให้สัมภาษณ์กับ "ฐานเศรษฐกิจ" เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยไม่ได้มุ่งเน้นการเพิ่มกำลังการผลิตหรือการส่งออกในเชิงปริมาณตามที่เป็นข้อกล่าวหา แต่เป้าหมายหลักคือการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) พัฒนาเทคโนโลยีและทักษะบุคลากร ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Addition) ภายในประเทศอย่างยั่งยืน
เลขาธิการ BOI เน้นย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นที่ตระหนักถึงความจำเป็นของหลายประเทศทั่วโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณการผลิต เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถแข่งขันในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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