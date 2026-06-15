BNN เปิดแบรนด์หมกระทะบุฟเฟต์ใหม่ นายพรานหมกระทะ รกตลาดติดแอร์

บริษัท BNN Restaurant Group เปิดแบรนด์ใหม่นายพรานหมกระทะเพื่อขยายตลาดหมกระทะบุฟเฟต์ติดแอร์ พร้อมตั้งราคาประหยดและพฒนาโครงสร้างสาขา
BNN Restaurant Group กลังเตรียมพร้อมขยายขอบเขตธุรกิจด้วยการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ที่เรียกว่า นายพรานหมกระทะ ตั้งแผนจะรกตลาด หมกระทะบุฟเฟต์ ติดแอร์ที่ยังคงเป็นหนึ่งในเซกเมนต์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคไทยอย่างต่อเนอง บริษัท ทำการวางตำแหนงร้านใหมนเป็นจดหมายหลักที่มงเนนบรรยากาศทันสมัยและการบริการคมค่า โดยจัดพื้นที่ให้ลูกค้าสามารถนงสบายได้และรับประทานเสรจภายในเวลาที่ตรงกับความต้องการของตลาดหมกรอบและรสเคมอรอยทั้งหกหมด ของแผนธุรกิจการบริการ ที่ให้สามารถรับประทานได้ไม่อน 2 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้ารสกว่าการใช้เงินคมคายงขึ้น ในขณะเดียวกัน Boss ครอบครวเจ้าของแบรนด์ยังเดินหน้าเนนการตั้งราคาให้เหมาะสมอย่างยงโดยอางองถึงราคาที่ต่ำกว่าหรือเทยบเทากบ Teenoi BBQ ซึ่งพิสูจน์ได้แล้วว่าตรงกับความต้องการของกลม Mass Market ที่ต้องการเลือกซื้อทางเลือกใหม่ ๆ ที่คมค่า วันที่ 17 มิถุนายน 2569 จะเป็นวันที่ นายพรานหมกระทะ เปิดต้นทางให้บริการ ณ สาขาออน ตวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ในที่ทำการต่อรองธุรกิจซงมีการเตบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนอง โบนัสจากการ ขยายสาขา ไปยังนครปฐม ขอนแกน และสกลนคร จะมาพร้อมกับไอเดยที่ออกแบบมาจากการเข้าถงกลมลูกคาที่ต่างจังหวัดทั้งหมด ทั้งนั้น พลังซื้อในพื้นที่เหลานไม่ได้แค่เพยงรับประทานอาหารลวงหน้าจริง ๆ แต่ยังสนใจในบริการหลังร้านที่มีคุณภาพการบริการความสะอาดอนเป็นสิงจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการจัดครวบ้านสมบรณ์แบบหรือการรับประทานในสภาพแวดลอมอากาศสบาย ๆ โดยตรงในพื้นที่อนรักษเครื่องมือเกี่ยวกับระบบเมนและบริการ BNN Restaurant Group มีประสบการณ์นานหลายปีในการบริหารจัดการสาขา ด้วยการใหนหนักสูงในเรื่องของค่าใช้จายและประสิทธิภาพการทำงาน การปฏบติที่มีมาตรฐานทั่วทั้งเครอขายเรียกเพื่อให้มันใจว่าทกสาขามคุณภาพระดับเดียวกันและสร้างประสบการณ์ที่สม่เสมอให้กับลูกค้า การทำรายที่เชอมโยงระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และความสำคญของการกำหนดตำแหนงทางภูมิศาสตร์ จะเป็นปจจยสำคญในการช่วยสร้างอทธิพลให้กับการแข่งขัน คุณภาพในการบริหารและบริหารจัดการโดยรวมซงสามารถตอบสนองความต้องการของกลมลูกค้าทยดหลักการทำงาน การลงพื้นที่ที่สำคญต่างจังหวัดทำหน้าที่เป็นผู้เชยวชาญในแบรนด์ใหม่ที่ขบเคลอนโดยโอกาส ทั้งนี้ BNN กหนดมลค่าตถึง 13,000 ล้านบาท ในประโยชน์ทางการเงินและตัวเลขเปาหมายที่ต้องการเพิ่มสาขาเพื่อสร้างสถาบนทางธุรกิจและสงค.
BNN Restaurant Group กลังเตรียมพร้อมขยายขอบเขตธุรกิจด้วยการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ที่เรียกว่า นายพรานหมกระทะ ตั้งแผนจะรกตลาดหมกระทะบุฟเฟต์ติดแอร์ที่ยังคงเป็นหนึ่งในเซกเมนต์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคไทยอย่างต่อเนอง บริษัท ทำการวางตำแหนงร้านใหมนเป็นจดหมายหลักที่มงเนนบรรยากาศทันสมัยและการบริการคมค่า โดยจัดพื้นที่ให้ลูกค้าสามารถนงสบายได้และรับประทานเสรจภายในเวลาที่ตรงกับความต้องการของตลาดหมกรอบและรสเคมอรอยทั้งหกหมด ของแผนธุรกิจการบริการ ที่ให้สามารถรับประทานได้ไม่อน 2 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้ารสกว่าการใช้เงินคมคายงขึ้น ในขณะเดียวกัน Boss ครอบครวเจ้าของแบรนด์ยังเดินหน้าเนนการตั้งราคาให้เหมาะสมอย่างยงโดยอางองถึงราคาที่ต่ำกว่าหรือเทยบเทากบ Teenoi BBQ ซึ่งพิสูจน์ได้แล้วว่าตรงกับความต้องการของกลม Mass Market ที่ต้องการเลือกซื้อทางเลือกใหม่ ๆ ที่คมค่า วันที่ 17 มิถุนายน 2569 จะเป็นวันที่นายพรานหมกระทะเปิดต้นทางให้บริการ ณ สาขาออน ตวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ในที่ทำการต่อรองธุรกิจซงมีการเตบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนอง โบนัสจากการขยายสาขาไปยังนครปฐม ขอนแกน และสกลนคร จะมาพร้อมกับไอเดยที่ออกแบบมาจากการเข้าถงกลมลูกคาที่ต่างจังหวัดทั้งหมด ทั้งนั้น พลังซื้อในพื้นที่เหลานไม่ได้แค่เพยงรับประทานอาหารลวงหน้าจริง ๆ แต่ยังสนใจในบริการหลังร้านที่มีคุณภาพการบริการความสะอาดอนเป็นสิงจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการจัดครวบ้านสมบรณ์แบบหรือการรับประทานในสภาพแวดลอมอากาศสบาย ๆ โดยตรงในพื้นที่อนรักษเครื่องมือเกี่ยวกับระบบเมนและบริการ BNN Restaurant Group มีประสบการณ์นานหลายปีในการบริหารจัดการสาขา ด้วยการใหนหนักสูงในเรื่องของค่าใช้จายและประสิทธิภาพการทำงาน การปฏบติที่มีมาตรฐานทั่วทั้งเครอขายเรียกเพื่อให้มันใจว่าทกสาขามคุณภาพระดับเดียวกันและสร้างประสบการณ์ที่สม่เสมอให้กับลูกค้า การทำรายที่เชอมโยงระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และความสำคญของการกำหนดตำแหนงทางภูมิศาสตร์ จะเป็นปจจยสำคญในการช่วยสร้างอทธิพลให้กับการแข่งขัน คุณภาพในการบริหารและบริหารจัดการโดยรวมซงสามารถตอบสนองความต้องการของกลมลูกค้าทยดหลักการทำงาน การลงพื้นที่ที่สำคญต่างจังหวัดทำหน้าที่เป็นผู้เชยวชาญในแบรนด์ใหม่ที่ขบเคลอนโดยโอกาส ทั้งนี้ BNN กหนดมลค่าตถึง 13,000 ล้านบาท ในประโยชน์ทางการเงินและตัวเลขเปาหมายที่ต้องการเพิ่มสาขาเพื่อสร้างสถาบนทางธุรกิจและสงค
BNN Restaurant Group นายพรานหมกระทะ หมกระทะบุฟเฟต์ ธุรกิจอาหาร ขยายสาขา
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