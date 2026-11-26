BNB Chain เผยสเปกเครือข่ายใหม่ เร่งบล็อก 200 มิลลิวินาที รองรับ 100K TPS
BNB Chain ประกาศสเปกเครือข่ายใหม่ใช้กลไก SubBlocks และ Parlia ลดความหน่วงเหลือ 200 มิลลิวินาที รองรับธุรกรรม 100,000 TPS รองรับ Account Abstraction แบบเนทีฟ
เครือข่าย BNB Chain ได้เผยแพร่เอกสารสเปกทางเทคนิคสำหรับบล็อกเชนรุ่นถัดไปอย่างเป็นทางการ โดยระบุเป้าหมายประสิทธิภาพระดับสูงที่จะปฏิวัติวงการผ่านกลไกการสร้างบล็อกที่รวดเร็ว unprecedented โดยเครือข่ายใหม่นี้ตั้งเป้าสร้างบล็อกทุก 200 มิลลิวินาที ซึ่งเป็นความเร็วที่มากกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแอปพลิเคชันที่ต้องการความหน่วงต่ำที่สุด
กลไก SubBlocks และ Parlia หนุนความเร็ว
หัวใจสำคัญของความเร็วดังกล่าวคือการใช้กลไกสตรีมมิงที่เรียกว่า SubBlocks ซึ่งทำหน้าที่ส่งธุรกรรมเป็นชุดก่อนที่บล็อกเต็มจะถูกสร้างขึ้นสมบูรณ์ ทำให้ผู้ใช้สามารถรับสัญญาณยืนยันเบื้องต้นได้ในเวลาประมาณ 20 มิลลิวินาทีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้เป็นการยืนยันลำดับการประมวลผลชั่วคราว ไม่ใช่การยืนยันธุรกรรมที่สมบูรณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบล็อกปิดตัวลง สำหรับการยืนยันลำดับธุรกรรมแบบสมบูรณ์จะเสร็จสิ้นภายในไม่ถึง 1 วินาที ผ่านกลไกฉันทามติ Parlia ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยการโหวต BLS ข้ามบล็อกเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยของเครือข่ายAlso readสื่อในเครือเนชั่น คว้า 5 รางวัล มูลนิธิปวีณาหงสกุล วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
รองรับ Account Abstraction แบบเนทีฟ
เครือข่ายใหม่ยังกำหนดรูปแบบธุรกรรมของตัวเองที่เรียกว่าประเภท 0x76 ซึ่งรองรับฟีเจอร์ Account Abstraction แบบเนทีฟอย่างเต็มรูปแบบ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้เซ็นธุรกรรมด้วย Passkey ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้อื่นออกค่าธรรมเนียมแทนผู้ใช้ (Gasless) และรวมหลายคำสั่งในธุรกรรมเดียวเพื่อลดค่าใช้จ่าย สำหรับนักพัฒนา AI Agent สามารถกำหนดคีย์สิทธิ์แบบจำกัดขอบเขตเพื่อให้อัตโนมัติทำธุรกรรมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะบนบล็อกเชน
เป้าหมายประสิทธิภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านความสามารถในการประมวลผล ทีมพัฒนาระบุว่าเครือข่ายนี้มีเป้าหมายรองรับมากกว่า 100,000 ธุรกรรมต่อวินาที (TPS) และมีวิสัยทัศน์ระยะไกลที่จะขยายขีดความสามารถไปถึง 1 ล้านธุรกรรมต่อวินาทีในระดับโปรโตคอล เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานระดับโลก โดยระบบยังมีการสำรองความจุบล็อกสำหรับกิจกรรมสำคัญเช่นการชำระเงินของผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าบริการจะยังคงทำงานได้แม้ในยามที่ทราฟฟิกทั่วไปพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก
แผนการเปิดให้บริการและบทบาทในนิเวศ BNB
เอกสารยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีการออกเหรียญใหม่ โดยเครือข่ายนี้จะใช้ BNB เป็นเหรียญเดียวสำหรับค่าธรรมเนียม การ Stake และการกำกับดูแลเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เข้ามาแทนที่ BNB Smart Chain (BSC) แต่จะทำงานคู่ขนานกับ BSC opBNB และ Greenfield โดย BSC ยังคงทำหน้าที่เป็นเชนใช้งานทั่วไป ส่วนเครือข่ายใหม่นี้เน้นแอปที่ต้องการความเร็วสูงพิเศษ สำหรับไทม์ไลน์ ทีมงานระบุว่าเครือข่ายทดสอบสาธารณะ (Testnet) กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการ โดยมีเป้าหมายเปิดในช่วงปลายปี 2026 ถึงไตรมาสแรกปี 2027 และกำหนดแผนเปิดเมนเน็ตอย่างเป็นทางการในปี 2027 โดยใช้ผู้ตรวจสอบสูงสุด 64 รายในการดูแลระบบ
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