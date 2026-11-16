BMW ไทยเปิดงาน Motor Expo 2026 นำ M Concept Neue Klasse และ X5 iX3 ใหม่ debut อาเซียน
BMW Group ประเทศไทย เตรียมเปิดตัว M Concept Neue Klasse รถต้นแบบไฟฟ้า 4 มอเตอร์ และ X5 iX3 40L xDrive M Sport ครั้งแรกในอาเซียน ในงาน Motor Expo 2026 วันที่ 2-13 ธ.ค. 2569
บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศความพร้อมสำหรับการจัดแสดงรถยนต์และนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 43 หรือ Motor Expo 2026 โดยมีกำหนดการเปิดงานตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 13 ธันวาคม 2569 ณ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดการจัดแสดงหลักคือ Here, There and EVERY CAR โดย BMW ในฐานะผู้จัดแสดงหลักใช้คอนเซปต์ Feel BMW. Feel the Difference. เพื่อสื่อสารประสบการณ์การขับขี่ที่แตกต่างและล้ำสมัยไปยังผู้บริโภคไทยอย่างชัดเจน
จุดเด่น M Concept Neue Klasse รถต้นแบบไฟฟ้า 4 มอเตอร์
ไฮไลท์สำคัญที่สุดของการจัดงานนี้คือการนำรถต้นแบบ BMW M Concept Neue Klasse ซึ่งเป็นรถต้นแบบไฟฟ้า 4 มอเตอร์ มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในไทย รถยนต์ต้นแบบคันนี้พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี BMW M eDrive บนพื้นฐานของเทคโนโลยีไฟฟ้าเจเนอเรชันที่ 6 โดยมีการติดตั้งมอเตอร์ 4 ตัว ทำงานประสานกับระบบ BMW M Dynamic Performance Control และคอมพิวเตอร์ Heart of Joy เพื่อควบคุมระบบขับเคลื่อนและเบรกแบบแยกเป็นรายล้อได้อย่างแม่นยำสูงสุดAlso readอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องสารวัตรซัวในคดีพนันออนไลน์และอั้งยี่ ส่วนคดีแทนไทสุดอัยการชี้ขาดไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน
ด้านระบบไฟฟ้าใช้สถาปัตยกรรม 800 โวลต์ จับคู่กับแบตเตอรี่ความจุมากกว่า 100 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ที่ใช้เซลล์ทรงกระบอกแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับ BMW M โดยมีการเชื่อมโครงสร้างแบตเตอรี่เข้ากับตัวถังเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง ส่วนภายนอกโดดเด่นด้วยสี Monza Red Metallic ไฟหน้า M Yellow Lights และล้อ Center-lock ส่วนภายในห้องโดยสารออกแบบมาเฉพาะสำหรับประสิทธิภาพการขับขี่ โดยมีบัคเก็ตซีท 4 ที่นั่ง และแม้ว่ารถคันนี้ยังอยู่ในสถานะต้นแบบแต่ก็แสดงถึงทิศทางอนาคตของBMW M ได้อย่างชัดเจน
การเปิดตัว X5 และ iX3 รุ่นใหม่ครั้งแรกในอาเซียน
ในงาน Motor Expo 2026 BMW ประเทศไทย ยังพร้อมเปิดตัวรุ่นใหม่มูลค่าสูงสองรุ่นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ X5 50e xDrive M Sport และ iX3 40L xDrive M Sport ซึ่งเน้นย้ำกลยุทธ์การขยายพอร์ตโฟลิโอรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและไฟฟ้าในไทย X5 50e xDrive M Sport เป็นรถยนต์นำเข้าทั้งคัน ใช้เครื่องเบนซิน 6 สูบร่วมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังรวม 489 แรงม้า และแรงบิด 700 นิวตันเมตร สามารถเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ในเวลา 4.8 วินาที ด้วยแบตเตอรี่ขนาด 29.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง รองรับระยะทางไฟฟ้า 86-102 กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP พร้อมนำระบบ Panoramic iDrive และ Passenger Screen มาสู่รุ่น X5 เป็นครั้งแรก
ส่วน iX3 40L xDrive M Sport เป็นรถที่เน้นพื้นที่ผู้โดยสารในรุ่นหลังด้วยฐานล้อที่ยาวขึ้น 3,005 มิลลิเมตร ซึ่งยาวกว่ารุ่น iX3 50 xDrive M Sport ถึง 108 มิลลิเมตร ภายในเสริมความหรูหราด้วยเบาะหลังปรับเอนมีระบบอุ่นเบาะ ที่วางแขน และแท่นชาร์จไร้สาย ด้านหน้ารถติดตั้ง Panoramic iDrive, Panoramic Vision และ 3D Head-Up Display ขุมพลังไฟฟ้าให้กำลัง 374 แรงม้า แรงบิด 565 นิวตันเมตร เร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 5.6 วินาที ใช้แบตเตอรี่ 86.9 กิโลวัตต์-ชั่วโมง วิ่งได้สูงสุด 702 กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จ DC สูงสุด 300 กิโลวัตต์ ชาร์จจาก 10-80% ใน 21 นาที ส่วน AC สูงสุด 22 กิโลวัตต์ ชาร์จเต็มใน 4 ชั่วโมง 15 นาที
ขุมพลังสมรรถนะสูง M2 และ M440i xDrive Special Edition
BMW ยังคงนำเสนอสมรรถนะระดับมอเตอร์สปอร์ตด้วย M2 M xDrive ใหม่ ที่ใช้เครื่องเบนซิน 6 สูบเรียงกำลัง 480 แรงม้า แรงบิด 600 นิวตันเมตร จับคู่เกียร์อัตโนมัติ M Steptronic 8 จังหวะ และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ สามารถเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 3.7 วินาที ซึ่งเร็วกว่ารุ่นก่อนหน้า 0.3 วินาที มีความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. หรือ 285 กม./ชม. ในรุ่น M Racetrack ที่มาพร้อม M Driver's Package ส่วน M440i xDrive Special Edition ใช้เครื่อง 3.0 ลิตร 6 สูบ 387 แรงม้า แรงบิด 500 นิวตันเมตร เร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 4.5 วินาที พร้อมหลังคา M Carbon Roof และชุดคาร์บอนไฟเบอร์ภายนอก
ราคาของ M2 รุ่นปกติใช้เบาะ M Sport หุ้มหนัง Vernasca ส่วนรุ่น M Racetrack เพิ่มเบาะ M Carbon Bucket หุ้มหนัง Merino สำหรับ M440i xDrive Special Edition มีราคา 4,799,000 บาท ราคาทั้งสองรุ่นรวม VAT และ BSI Standard ส่วน M2 M xDrive ใหม่มีราคาเริ่มต้นที่ 4,799,000 บาท เช่นกัน โดยทุกราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและมาตรฐาน BSI แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดรถยนต์สมรรถนะสูงของไทยในช่วงปลายปี 2569
ความล้ำหน้า BMW ซีรีส์ 7 และ MINI Paul Smith Edition
ด้านรถ sedan ระดับลักซ์ชัวรี BMW ซีรีส์ 7 ใหม่ มาพร้อมระบบ Panoramic iDrive บน Operating System X และ Passenger Screen ขนาด 14.6 นิ้ว เป็นมาตรฐานทุกรุ่น ผู้โดยสารด้านหลังได้รับจอ Theatre Screen แบบสัมผัส 31.3 นิ้ว ความละเอียด 8K รองรับวิดีโอคอล และมีเบาะ Executive Lounge พร้อมตำแหน่งเอน Relax Position สำหรับ i7 50 xDrive M Sport ใช้มอเตอร์คู่กำลัง 455 แรงม้า แบตเตอรี่ 118.1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง วิ่งได้ 620-727 กิโลเมตรตาม WLTP ชาร์จ DC สูงสุด 250 กิโลวัตต์ จาก 10-80% ใน 28 นาที
นอกจากนี้ BMW ยังนำ MINI Cooper S และ Cooper S Convertible Paul Smith Edition มาจัดแสดงโดยมีจุดเด่นที่งานตกแต่งพิเศษ Paul Smith เบาะวัสดุ Vescin/Cord สี Nightshade Blue หน้าจอกลาง OLED ทรงกลม และระบบเสียง Harman Kardon รุ่น Convertible ใช้หลังคาผ้าใบ MINI Yours ส่วนรุ่น Hatchback มีหลังคาสีเขียวพร้อม Panorama Glass Roof ราคา MINI Cooper S Convertible Paul Smith Edition คือ 3,199,000 บาท สำหรับทั้งสองรุ่นรวม VAT และ MSI Standard มีสี Statement Grey, Inspire White และ Midnight Black II พร้อมระบบ Driving Assistant Plus และ Parking Assistant Plus
ข้อเสนอพิเศษและแนวทางการจองรถในงาน Motor Expo 2569
BMW ประเทศไทย เตรียมข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่ออกรถผ่าน BMW Financial Services ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีแผน Give Me 5 ที่ให้ประกันภัยชั้น 1 BMW Protect สูงสุด 5 ปี BSI Ultimate Upgrade สูงสุด 5 ปี และ Warranty 5 ปี สำหรับรุ่น 330e M Sport, 520d M Sport, 530e M Sport, 530e Inspiring และ X3 20d xDrive M Sport ส่วน X1 sDrive20i M Sport มีดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการเช่าซื้อ
สำหรับราคาพิเศษของ iX3 40L xDrive M Sport คือ 3,099,000 บาท รวม VAT และ BSI Standard สำหรับการจองเฉพาะในช่วงงาน Motor Expo 2026 เท่านั้น ส่วนราคาของ BMW ซีรีส์ 7 รุ่น i7 50 xDrive M Sport สี Two-tone คันแรกตั้งราคาไว้ที่ 7,599,000 บาท จากนั้นปรับเป็น 11,599,000 บาท ส่วน 740d xDrive M Sport คาดการณ์ราคาไม่เกิน 6,800,000 บาท โดยรุ่น i7 และ M760e มาพร้อมระบบเสียง Bowers & Wilkins Diamond รองรับ Dolby Atmos กำลังขับรวม 1,965 วัตต์ จากลำโพง 35 ตัว ทำให้งาน Motor Expo 2026 ในปีนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเข้าถึงเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดระดับพรีเมียมของชาวไทย
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy