BMW ประเทศไทย เปิดตัว X5 และ iX3 ใหม่ใน Motor Expo 2026 พร้อมโชว์ M Concept
BMW นำเสนอ SUV ใหม่ X5 50e และ iX3 40L ในงาน Motor Expo 2026 พร้อมโชว์รถต้นแบบ M Concept Neue Klasse ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
BMW Group ประเทศไทย เตรียมยกระดับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าและสมรรถนะสูง ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 43 ( Motor Expo 2026) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2569 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี โดยมีแนวคิดการจัดแสดงคือ Here, There and EVERY CAR สำหรับแบรนด์ BMW จะใช้แนวคิด Feel BMW. Feel the Difference. เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของการขับขี่ที่โดดเด่น
รถต้นแบบ M Concept สุดล้ำด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้าเจเนอเรชันที่ 6
จุดสนใจหลักของการจัดแสดงครั้งนี้คือรถต้นแบบ BMW M Concept Neue Klasse ซึ่งเป็นรถแนวคิดไฟฟ้า 4 มอเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยี BMW M eDrive บนพื้นฐานไฟฟ้าเจเนอเรชันที่ 6 ระบบขับเคลื่อนทำงานร่วมกับ BMW M Dynamic Performance Control ที่ประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ Heart of Joy เพื่อควบคุมระบบขับเคลื่อนและเบรกแยกเป็นรายล้ออย่างแม่นยำAlso readอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องสารวัตรซัวในคดีพนันออนไลน์และอั้งยี่ ส่วนคดีแทนไทสุดอัยการชี้ขาดไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน
ด้านระบบไฟฟ้าใช้สถาปัตยกรรม 800 โวลต์ จับคู่กับแบตเตอรี่ความจุมากกว่า 100 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยใช้เซลล์ทรงกระบอกที่ปรับแต่งพิเศษสำหรับ BMW M และมีการเชื่อมโครงสร้างแบตเตอรี่เข้ากับตัวถังโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายนอก车身 ใช้สี Monza Red Metallic ไฟหน้า M Yellow Lights และล้อ Center-lock
ภายในห้องโดยสารออกแบบมาเพื่อสมรรถนะการขับขี่โดยเฉพาะ มีบัคเก็ตซีท 4 ที่นั่ง รองรับผู้โดยสารได้อย่างใกล้ชิดกับพวงมาลัยและจอแสดงผล รถต้นแบบคันนี้ยังอยู่ในสถานะต้นแบบเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีในอนาคตของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันนี้
เปิดตัว X5 50e xDrive M Sport ใหม่ด้วยกำลังรวม 489 แรงม้า
BMW X5 50e xDrive M Sport ใหม่ เป็นรถที่นำเข้ามาจำหน่ายทั้งคัน ใช้ระบบผสานกำลังระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน 6 สูบ กับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังรวม 489 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 700 นิวตันเมตร สามารถเร่งความเร็วจาก 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ใน 4.8 วินาที
รถรุ่นนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 29.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง รองรับระยะทางการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้า 86-102 กิโลเมตร ตามมาตรฐานการทดสอบ WLTP นอกจากนี้ ยังมีการนำระบบ BMW Panoramic iDrive และ Passenger Screen มาสู่ X5 เป็นครั้งแรกเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงสำหรับผู้โดยสาร
สำหรับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ X5 50e xDrive M Sport ใหม่ ยังไม่มีการประกาศราคาในขณะนี้ แต่คาดว่าผู้ซื้อจะได้รับประโยชน์จากโปรโมชั่นพิเศษในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะมาถึง
BMW iX3 40L xDrive M Sport ฐานล้อยาวพิเศษราคาจองพิเศษ 3 ล้านบาท
BMW iX3 40L xDrive M Sport เน้นพื้นที่ผู้โดยสารหลังด้วยฐานล้อที่ยาวขึ้นขนาด 3,005 มิลลิเมตร ซึ่งยาวกว่ารุ่น iX3 50 xDrive M Sport ถึง 108 มิลลิเมตร เบาะหลังได้รับการออกแบบให้ปรับเอนได้ พร้อมระบบอุ่นเบาะ ที่วางแขน และแท่นชาร์จไร้สาย
ด้านเทคโนโลยีความบันเทิงมาพร้อม Panoramic iDrive, Panoramic Vision และ 3D Head-Up Display สำหรับขุมพลังไฟฟ้าให้กำลัง 374 แรงม้า แรงบิด 565 นิวตันเมตร เร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน 5.6 วินาที ใช้แบตเตอรี่ 86.9 กิโลวัตต์-ชั่วโมง วิ่งได้สูงสุด 702 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน CLTC
ระบบชาร์จไฟรองรับ DC สูงสุด 300 กิโลวัตต์ สามารถชาร์จจาก 10-80% ได้ใน 21 นาที และรองรับ AC สูงสุด 22 กิโลวัตต์ ชาร์จเต็ม 0-100% ใน 4 ชั่วโมง 15 นาที ราคาพิเศษสำหรับการจองช่วงงาน Motor Expo 2026 คือ 3,099,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและมาตรฐาน BSI Standard เท่านั้น
รถสมรรถนะสูง M2 และ M440i พร้อมอัปเกรดชุดคาร์บอนไฟเบอร์
BMW M2 M xDrive ใหม่ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 6 สูบเรียง ให้กำลัง 480 แรงม้า แรงบิด 600 นิวตันเมตร จับคู่เกียร์อัตโนมัติ M Steptronic 8 จังหวะ และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ เร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน 3.7 วินาที เร็วกว่ารุ่นก่อนหน้า 0.3 วินาที มีความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ 285 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในรุ่น M Racetrack ที่มี M Driver's Package
ส่วน M440i xDrive Special Edition ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตร 6 สูบ ให้กำลัง 387 แรงม้า แรงบิด 500 นิวตันเมตร เร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน 4.5 วินาที ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาพร้อมหลังคา M Carbon Roof ชุดภายนอก M Carbon Exterior Package และชุดเทคโนโลยี M Technology Package พร้อมอัปเกรดระบบระบายความร้อน
ราคาของ M440i xDrive Special Edition อยู่ที่ 4,799,000 บาท สำหรับ M2 รุ่น M Racetrack จะเพิ่มเบาะ M Carbon Bucket หุ้มหนัง Merino ส่วนรุ่นปกติใช้เบาะ M Sport หุ้มหนัง Vernasca ราคาทั้งสองรุ่นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและมาตรฐาน BSI Standard
BMW ซีรีส์ 7 ใหม่ยกระดับความหรูหราด้วยจอแสดงผลขนาดใหญ่และเสียง Bowers & Wilkins
BMW ซีรีส์ 7 ใหม่ ใช้ระบบปฏิบัติการ Operating System X พร้อม Panoramic iDrive และ Passenger Screen ขนาด 14.6 นิ้ว เป็นมาตรฐานทุกรุ่น ผู้โดยสารด้านหลังเพลิดเพลินกับ Theatre Screen แบบสัมผัสขนาด 31.3 นิ้ว ความละเอียด 8K รองรับวิดีโอคอล และเบาะ Executive Lounge พร้อมตำแหน่งเอน Relax Position
i7 50 xDrive M Sport ใช้มอเตอร์คู่ให้กำลัง 455 แรงม้า แบตเตอรี่ 118.1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง วิ่งได้ 620-727 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน WLTP เพิ่มขึ้นจากเดิม 102 กิโลเมตร ชาร์จ DC สูงสุด 250 กิโลวัตต์ จาก 10-80% ใน 28 นาที ราคาพิเศษสำหรับ 1 คันแรกคือ 7,599,000 บาท จากนั้นปรับเป็น 11,599,000 บาท
M760e xDrive ปลั๊กอินไฮบริดมีกำลังรวม 612 แรงม้า วิ่งไฟฟ้า 69-80 กิโลเมตร ส่วน 740d xDrive M Sport ใช้ดีเซล 3.0 ลิตรร่วมระบบ Mild Hybrid 48 โวลต์ กำลังรวม 313 แรงม้า ราคา 740d คาดการณ์ไม่เกิน 6,800,000 บาท ราคาจำกัด 12 คัน รวม VAT และ BSI Standard
i7 และ M760e มาพร้อมระบบเสียง Bowers & Wilkins Diamond รองรับ Dolby Atmos กำลังขับรวม 1,965 วัตต์จากลำโพง 35 ตัว ลูกค้าที่ออกรถ BMW รุ่นร่วมรายการผ่าน BMW Financial Services ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จะได้รับข้อเสนอพิเศษ เช่น ประกันภัย BMW Protect สูงสุด 5 ปี และ Warranty 5 ปี
MINI Cooper S Paul Smith Edition ลิมิเต็ดอิดิชั่นดีไซน์พิเศษ
MINI Cooper S และ Cooper S Convertible Paul Smith Edition ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร 4 สูบ ให้กำลัง 204 แรงม้า แรงบิด 300 นิวตันเมตร เกียร์คลัตช์คู่ 7 จังหวะ รุ่นแฮทช์แบ็กเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน 6.6 วินาที ส่วนรุ่นเปิดประทุนใช้เวลา 6.9 วินาที
จุดเด่นคืองานตกแต่ง Paul Smith เบาะวัสดุ Vescin/Cord สี Nightshade Blue พร้อมหน้าจอกลาง OLED ทรงกลม ระบบเสียง Harman Kardon และ Digital Key รุ่นเปิดประทุนใช้หลังคาผ้าใบ MINI Yours ส่วนรุ่นแฮทช์แบ็กมีหลังคาสีเขียวพร้อม Panorama Glass Roof
MINI Cooper S Convertible Paul Smith Edition มีราคา 3,199,000 บาท รวม VAT และมาตรฐาน MSI Standard มีสีตัวถัง Statement Grey, Inspire White และ Midnight Black II พร้อมระบบ Driving Assistant Plus และ Parking Assistant Plus
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