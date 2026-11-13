TH
Advertisement
Entertainment

BILLKIN เปิดตัวเพลงระบบขัดข้อง เปิดตัวม.ลอนดอน จบป.โท

thaipost#62 in ประเทศไทย
BILLKIN เปิดตัวเพลงระบบขัดข้อง เปิดตัวม.ลอนดอน จบป.โท
BILLKIN · พุฒิพงศ์ · SERIOUS BACON
Advertisement

บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ แจ้งเกิดเพลงใหม่ระบบขัดข้องร่วมกับ SERIOUS BACON และฉลองความสำเร็จระดับโลกหลังคว้าปริญญาโทจาก UCL อังกฤษ พร้อมเตรียมทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่

พุฒิพงศ์ อัสสรรัตนกุล หรือที่แฟนเพลงรู้จักกันในชื่อ BILLKIN ประกาศปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดในชื่อเพลง " ระบบขัดข้อง" (SOS) ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของ BILLKIN ENTERTAINMENT บนแพลตฟอร์ม YouTube การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นโมเมนต์สำคัญที่สื่อถึงการพัฒนาทางดนตรีในมิติใหม่ของเขา

ทีมสร้างสรรค์เพลงระบบขัดข้อง

เพลง "ระบบขัดข้อง" (SOS) เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างร่วมมือกันระหว่างศิลปินหลายฝ่ายโดยมี เค้ก จอมยุทธ สาวแกร่งจากวง SERIOUS BACON เข้ามาทำหน้าที่เขียนเนื้อเพลงและทำทำนองเป็นหัวใจหลักของบทเพลง นอกจากนี้ เมื่อง จากวง SERIOUS BACON ยังมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ร่วมกันอย่างใกล้ชิด

Also readUGREEN จับมือ POP MART เปิดตัว HACIPUPU ในลุคจอมเวทน้อยแห่งป่า

สำหรับการเรียบเรียงดนตรีในฉบับเต็มนั้น ได้ กิจจศักดิ์ ตรียานนท์ หรือ Kijjaz มารับหน้าที่สำคัญในการเรียบเรียงเสียงประสาน โดยก่อนหน้านี้ Kijjaz เคยร่วมงานกับพุฒิพงศ์ในผลงานเพลง "รักแรกพบ" (Knock Knock) ให้บิวกิ้นมาแล้ว แสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้ดีในทีมครีเอทีฟ

คอนเซปต์มิวสิกวิดีโอนำเสนอ

สำหรับภาพรวมของมิวสิกวิดีโอเพลง "ระบบขัดข้อง" (SOS) ได้พาผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกแห่ง "วิทยายุทธ์" ที่มีความคึกคักและป่วนไปทั่วด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน พุฒิพงศ์ รับบทเป็นจอมยุทธอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องพกตะเกียบคู่ขนาดพิเศษออกมาต่อสู้

Advertisement

คู่ต่อสู้ของพุฒิพงศ์ในเรื่องราวนี้คือ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ที่ปรากฏตัวในบทบาทจอมยุทธสาวสวยและทรงพลัง นอกจากนี้ มิวสิกวิดีโอยังได้รับเกียรติจากอาจารย์โหน่ง ชะชะช่า และแก๊งยิมปศาจ มาร่วมสร้างบรรยากาศความฮาและความบันเทิงในฉากต่างๆ ของเรื่อง

ความสำเร็จทางการศึกษาจากอังกฤษ

นอกเหนือจากผลงานดนตรี พุฒิพงศ์ อัสสรรัตนกุล ยังประกาศความสำเร็จในระดับวิชาการโดยคว้าปริญญาโทจาก University College London (UCL) - School of Management ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกรายวิชา Entrepreneurship พิธีเข้ารับปริญญาจัดขึ้นอย่างอบอุ่นเมื่อวันทที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ Royal Festival Hall กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

การสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ได้รับเสียงแสดงความยินดีจากครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างกึกก้อง แสดงถึงความสามารถในการบริหารเวลาและการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับเส้นทางการเป็นศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศ

ปฏิทินกิจกรรมและคอนเสิร์ตอนาคต

พุฒิพงศ์ เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ "BILLKIN FEELQUENCY CONCERT PRESENTED BY CP" ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในเส้นทางดนตรีเต็มรูปแบบ งานนี้จะจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 มีนาคม 2569

Advertisement

ก่อนหน้านี้พุฒิพงศ์ได้เริ่มต้นทัวร์ต่างประเทศในชื่อ BILLKIN FEELQUENCY TOUR ที่ Galaxy Arena มาเก๊า โดยสามารถดึงดูดแฟนคลับจำนวนมากเข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกันตลอด 2 รอบการแสดง พร้อมประกาศขายบัตรคอนเสิร์ตในประเทศไทยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นี้

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

BILLKIN พุฒิพงศ์ SERIOUS BACON UCL ระบบขัดข้อง Feelqeuency Tour

More on Entertainment

See all

BILLKIN ส่งซิงเกิลใหม่ ระบบขัดข้อง (SOS) ที่ชวนให้ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก มาแสดงมิวสิกวิดีโอ

BILLKIN คัมแบ็กปล่อยซิงเกิลใหม่ ระบบขัดข้อง (SOS) เพลงป๊อปฟังสบายจาก SERIOUS BACON พร้อมดึง ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ร่วมถ่ายทอดเรื่องราว

thestandardth

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextBILLKIN ส่งซิงเกิลใหม่ ระบบขัดข้อง (SOS) ที่ชวนให้ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก มาแสดงมิวสิกวิดีโอ