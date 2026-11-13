BILLKIN เปิดตัวเพลงระบบขัดข้อง เปิดตัวม.ลอนดอน จบป.โท
บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ แจ้งเกิดเพลงใหม่ระบบขัดข้องร่วมกับ SERIOUS BACON และฉลองความสำเร็จระดับโลกหลังคว้าปริญญาโทจาก UCL อังกฤษ พร้อมเตรียมทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่
พุฒิพงศ์ อัสสรรัตนกุล หรือที่แฟนเพลงรู้จักกันในชื่อ BILLKIN ประกาศปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดในชื่อเพลง " ระบบขัดข้อง" (SOS) ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของ BILLKIN ENTERTAINMENT บนแพลตฟอร์ม YouTube การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นโมเมนต์สำคัญที่สื่อถึงการพัฒนาทางดนตรีในมิติใหม่ของเขา
ทีมสร้างสรรค์เพลงระบบขัดข้อง
เพลง "ระบบขัดข้อง" (SOS) เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างร่วมมือกันระหว่างศิลปินหลายฝ่ายโดยมี เค้ก จอมยุทธ สาวแกร่งจากวง SERIOUS BACON เข้ามาทำหน้าที่เขียนเนื้อเพลงและทำทำนองเป็นหัวใจหลักของบทเพลง นอกจากนี้ เมื่อง จากวง SERIOUS BACON ยังมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ร่วมกันอย่างใกล้ชิดAlso readUGREEN จับมือ POP MART เปิดตัว HACIPUPU ในลุคจอมเวทน้อยแห่งป่า
สำหรับการเรียบเรียงดนตรีในฉบับเต็มนั้น ได้ กิจจศักดิ์ ตรียานนท์ หรือ Kijjaz มารับหน้าที่สำคัญในการเรียบเรียงเสียงประสาน โดยก่อนหน้านี้ Kijjaz เคยร่วมงานกับพุฒิพงศ์ในผลงานเพลง "รักแรกพบ" (Knock Knock) ให้บิวกิ้นมาแล้ว แสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้ดีในทีมครีเอทีฟ
คอนเซปต์มิวสิกวิดีโอนำเสนอ
สำหรับภาพรวมของมิวสิกวิดีโอเพลง "ระบบขัดข้อง" (SOS) ได้พาผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกแห่ง "วิทยายุทธ์" ที่มีความคึกคักและป่วนไปทั่วด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน พุฒิพงศ์ รับบทเป็นจอมยุทธอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องพกตะเกียบคู่ขนาดพิเศษออกมาต่อสู้
คู่ต่อสู้ของพุฒิพงศ์ในเรื่องราวนี้คือ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ที่ปรากฏตัวในบทบาทจอมยุทธสาวสวยและทรงพลัง นอกจากนี้ มิวสิกวิดีโอยังได้รับเกียรติจากอาจารย์โหน่ง ชะชะช่า และแก๊งยิมปศาจ มาร่วมสร้างบรรยากาศความฮาและความบันเทิงในฉากต่างๆ ของเรื่อง
ความสำเร็จทางการศึกษาจากอังกฤษ
นอกเหนือจากผลงานดนตรี พุฒิพงศ์ อัสสรรัตนกุล ยังประกาศความสำเร็จในระดับวิชาการโดยคว้าปริญญาโทจาก University College London (UCL) - School of Management ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกรายวิชา Entrepreneurship พิธีเข้ารับปริญญาจัดขึ้นอย่างอบอุ่นเมื่อวันทที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ Royal Festival Hall กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
การสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ได้รับเสียงแสดงความยินดีจากครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างกึกก้อง แสดงถึงความสามารถในการบริหารเวลาและการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับเส้นทางการเป็นศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศ
ปฏิทินกิจกรรมและคอนเสิร์ตอนาคต
พุฒิพงศ์ เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ "BILLKIN FEELQUENCY CONCERT PRESENTED BY CP" ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในเส้นทางดนตรีเต็มรูปแบบ งานนี้จะจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 มีนาคม 2569
ก่อนหน้านี้พุฒิพงศ์ได้เริ่มต้นทัวร์ต่างประเทศในชื่อ BILLKIN FEELQUENCY TOUR ที่ Galaxy Arena มาเก๊า โดยสามารถดึงดูดแฟนคลับจำนวนมากเข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกันตลอด 2 รอบการแสดง พร้อมประกาศขายบัตรคอนเสิร์ตในประเทศไทยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นี้
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment