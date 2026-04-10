BEM-กทพ. ปิดฉาก ฟุตบอลปันสุข ซีซัน 2 ลีซอ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน

BEM-กทพ. ปิดฉาก ฟุตบอลปันสุข ซีซัน 2 ลีซอ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน
📆4/10/2026 12:14 AM
BEM และ กทพ. สานต่อความสำเร็จโครงการ ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง ซีซัน 2 ณ สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์ค เมืองทองธานี พร้อม ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย ร่วมถ่ายทอดทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน

BEM และ กทพ. ปิดฉากโครงการ ฟุตบอล ปันสุข สนุกรอบสายทาง ซีซัน 2 อย่างสวยงาม โดยมี ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย อดีตนัก ฟุตบอล ทีมชาติไทย มาร่วมถ่ายทอดทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ เยาวชน ณ สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์ค เมืองทองธานี โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ฟุตบอล ของ เยาวชน ในชุมชนรอบเส้นทางด่วนและรถไฟฟ้า โครงการ ฟุตบอล ปันสุข สนุกรอบสายทาง ซีซัน 2 ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ.

) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม และสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต โครงการนี้ได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของเยาวชน ทั้งการฝึกสอนทักษะฟุตบอลจากโค้ชมืออาชีพ การแข่งขันฟุตบอล 7 ต่อ 7 และการพาเยาวชนไปชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในสนามจริง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากและสร้างความประทับใจให้กับเยาวชนเป็นอย่างมาก\บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้ม เยาวชนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสอนทักษะฟุตบอลกับ ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนจะได้เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับจากนักฟุตบอลระดับตำนาน นอกจากนี้ ยังมีอินฟลูเอนเซอร์สายสปอร์ตชื่อดังอย่าง แม็ก โยนเหรียญ และ บาจโจ้ มาร่วมสร้างสีสันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกด้วย การได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในสนามจริง เป็นประสบการณ์ที่ช่วยจุดประกายความฝันของเยาวชน และทำให้พวกเขาได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของนักฟุตบอลอาชีพ ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการว่า รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน และเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐานที่ดีให้กับวงการฟุตบอลไทยในอนาคต การสนับสนุนโครงการ ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง ซีซัน 2 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ BEM และ กทพ. ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม (ESG) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเส้นทางด่วนและรถไฟฟ้า การดำเนินงานของโครงการสอดคล้องกับแนวคิด ESG ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล\โครงการ ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง ซีซัน 2 ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้ง BEM, กทพ., ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย, อินฟลูเอนเซอร์ และเยาวชนทุกคน โครงการนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับเยาวชนเท่านั้น แต่ยังช่วยปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้กับเยาวชนอีกด้วย การดำเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ BEM และ กทพ. ในการเป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การสนับสนุนโครงการ ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง ซีซัน 2 เป็นตัวอย่างที่ดีของการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต โครงการนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกีฬาฟุตบอลในการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม และการมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมโดยรว

ฟุตบอล เยาวชน BEM กทพ. ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย CSR ESG ไทยลีก

 

